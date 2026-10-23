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Кибербезопасность Криптошлюз TLS Ttransport layer security Криптографический протокол защиты транспортного уровня Сертификат безопасности

Кибербезопасность - Криптошлюз - TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня - Сертификат безопасности

TLS Ttransport layer security  - базовая технология, обеспечивающая безопасный обмен данными пользователей при работе с веб-сайтами. TLS-сертификат служит инструментом определения подлинности веб-сайта, с которым соединяется браузер пользователя.

Сертификаты безопасности (TLS-сертификаты) — это электронный документ, который подтверждает подлинность сайта и позволяет установить защищенное соединение между браузером и сервером. После ужесточения санкций с лета этого года ряд популярных зарубежных удостоверяющих центров отозвали сертификаты, выпущенные для российских компаний. Из-за этого пользователи, пытаясь открыть сайт компании, видят предупреждение от браузера о небезопасном соединении.

Добавление корневых сертификатов российских центров сертификации в списки доверенных в отечественных операционных системах важно для становления национальной экосистемы TLS в России, так как это позволит снизить зависимость от иностранных центров сертификации, выпускающих TLS-сертификаты, и нивелировать тем самым риски для владельцев и пользователей отечественных веб-ресурсов.

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23.10.2026 Trassir перевел на TLS 1.3 соединения VMS с облаком и центральной системой управления

Разработчик систем видеонаблюдения Trassir выпустил версию VMS 4.9.14.0 с поддержкой TLS 1.3 на порту 443. По этому порту сервер на объекте обменивается данными с облачным сервисом Trassir Cloud и центральной системой управления Trassir CMS. Протокол входит в базовые возможност
14.10.2026 TrustGate успешно протестирован для работы с ЕСИА по ГОСТ TLS

ации и аутентификации (ЕСИА) в продуктивной среде по защищенному каналу связи с использованием ГОСТ TLS. Подключение по ГОСТ TLS уже доступно клиентам ИИТ. Об этом CNews сообщили предста
07.09.2026 Postgres Professional представила Postgres Pro Enterprise Manager 2.9 с расширенным центром оперативного контроля и взаимной TLS-аутентификацией

фильтры и визуализация графиков. В сфере безопасности ключевым изменением стала реализация взаимной TLS-аутентификации (mTLS). В дополнение к аутентификации по API-ключам менеджер и агенты тепе
20.07.2026 У российской налоговой отобрали европейский сертификат безопасности. Суперполезный для россиян сервис не работает

нет налогоплательщика, расположенный по адресу elk.nalog.gov.ru. Причиной тому стал внезапный отзыв TLS-сертификата, выданный GlobalSign. GlobalSign – это удостоверяющий центр, один из крупнейш
26.06.2026 «Яндекс Браузер» для организаций теперь поддерживает ГОСТ TLS и работает с электронной цифровой подписью на Android

«Яндекс Браузер» для организаций теперь поддерживает российские алгоритмы шифрования (ГОСТ TLS) и электронную цифровую подпись (ЭЦП) в версии для Android. Благодаря этому сотрудники ко
05.11.2025 TLS-сертификаты центра сертификации ТЦИ получили доверие ОС «Аврора»

я мобильная платформа» (ГК «Ростелеком») включила в состав доверенной операционной системы «Аврора» TLS-сертификаты центра сертификации (ЦС) «Технического центра интернет» (ТЦИ). Необходимые ко
19.09.2025 QApp и «С-Терра» создали первый в России квантово-устойчивый TLS-шлюз

p и «С-Терра» завершили совместный проект по разработке первого отечественного квантово-устойчивого TLS-шлюза — решения, способного защитить сетевой трафик государства и бизнеса от атак с приме
11.09.2025 В зоне .ru число TLS‑сертификатов выросло почти на треть за год

В доменной зоне .ru продолжается уверенный рост числа действующих TLS‑сертификатов, свидетельствуют данные аналитического портала «Технического центра Интернет
04.08.2025 Русификация TLS-сертификатов обеспечит надежность российского сегмента интернета

Все отечественные операционные системы до конца 2025 г. начнут работать с российскими TLS-сертификатами с криптосистемой ECDSA, выпускаемыми Центром сертификации «Технического цен
07.04.2025 «Код Безопасности» запускает новую версию 2.7 «Континент TLS-сервер»

цию во ФСТЭК и ФСБ России: по профилю защиты межсетевых экранов типа «Г» четвертого класса защиты и четвертому уровню доверия – для функционала WAF, а также по требованиям к СКЗИ класса КС2/КС3 – для TLS-сервера.
05.03.2025 Совместное решение Positive Technologies и «АртЭКС» позволяет разбирать зашифрованный TLS-трафик

тЭКС» протестировали интеграцию системы поведенческого анализа сетевого трафика PT Network Attack Discovery (PT NAD) и ArtX TLSproxy — ПО, предназначенного для расшифровки любых протоколов поверх SSL/TLS. Совместное использование продуктов дает большую видимость сети и расширяет возможности анализа сетевого поведения. Кроме того, объединенное решение позволяет выявлять и отражать атаки злоу
30.07.2024 «Инферит» (ГК Softline) и ООО «ТЦИ» продвигают доверие к отечественному TLS

ных в дистрибутивах отечественной операционной системы «МСВСфера». Развитие национальной экосистемы TLS в России позволит снизить зависимость от иностранных центров сертификации и нивелировать

18.04.2024 «Солар» запустил сервис защищенного доступа к веб-ресурсам ГОСТ TLS

Группа компаний «Солар» объявила о запуске сервиса защищенного доступа к веб-ресурсам ГОСТ TLS, который обеспечивает безопасное соединение пользователя с сайтом за счет сертифицированн
13.02.2024 ViPNet TLS Gateway VA совместим с платформой виртуализации ROSA Virtualization

мпании РОСА и ИнфоТеКС провели тестирование и подтвердили корректную работу высокопроизводительного TLS-криптошлюза ViPNet TLS Gateway VA на платформе виртуализации ROSA Virtualization.

27.01.2023 TLS-сертификаты Минцифры интегрированы в российскую платформу Java Axiom JDK Pro

ava обновила линейку продуктов Axiom JDK. Январская версия включает готовые конфигурации российских TLS (SSL) сертификатов в дополнение к обновлениям безопасности и критическим патчам (CPU). Те
27.10.2022 Зачем нужны отечественные TLS-сертификаты и как их установить

Что такое TLS-сертификат TLS (Transport Layer Security – протокол защиты транспортного уровня) –
19.09.2022 TLS-сертификаты доступны для установки на смартфоны, компьютеры и планшеты

тификат Сертификаты доступны также юридическим лицам – владельцам сайтов. Использование российского TLS-сертификата обеспечивает доступность ресурса в «Яндекс.браузере» и браузере «Атом». Всего
24.08.2022 Ngenix реализовал поддержку SSL/TLS-сертификатов с российской криптосистемой ГОСТ 34.10

ений для защиты и ускорения веб-ресурсов, реализовал на своей облачной платформе нативную поддержку TLS-сертификатов с российской криптосистемой семейства ГОСТ 34.10 наряду с распространенными

17.08.2022 Microsoft «убивает» в своих браузерах протоколы безопасности с 20-летней историей

День «икс» назначен Корпорация Microsoft заявила о скором отключении протоколов безопасности TLS 1.0 и 1.1, пишет SoftPedia. Сделать это она хотела еще в 2020 г., но помешала пандемия ко
14.03.2022 TLS 1.3 в OpenSSL теперь поддерживает российские стандарты шифрования

Специалисты компаний «Криптонит» и «Криптоком» завершили разработку открытой реализации протокола TLS версии 1.3, обеспечивающего защиту данных с использованием российских криптографических алгоритмов. Она доступна как расширение для OpenSSL 1.1.1. Протокол TLS используется в браузер
23.07.2020 UserGate реализовал возможность расшифровывать TLS-трафик на уровне шлюза

UserGate первым из вендоров реализовал возможность расшифровывать TLS-трафик на уровне шлюза в случае использования алгоритмов, поддерживающих национальные стандарты ГОСТ. По последним данным более 90% соединений в Интернете осуществляются с применением клиен
01.04.2020 Microsoft передумала «убивать» небезопасные протоколы TLS. Apple от них радикально избавилась

Отсрочка для TLS Microsoft сообщила о переносе на вторую половину 2020 г. отключения протоколов шифрования
21.11.2019 Usergate представила UserGate 5.0.6.4031R с поддержкой TLS 1.3

Usergate объявила о существенном расширении возможностей продуктов по инспектированию сетевого трафика. Новый релиз поддерживает протокол безопасности транспортного уровня TLS 1.3. Версия программного обеспечения UserGate 5.0.6.4031R уже доступна всем клиентам компании с действующими лицензиями на обновление ПО. В корпоративных сетях важно решать такие задачи, ка
24.09.2018 R-Style Softlab интегрировала ДБО-систему для юридических лиц с криптоустройством VPN-Key-TLS

ачи данных, а также позволяет выполнять криптографические функции на аппаратном уровне внутри устройства, говорится в сообщении пресс-службы R-Style Softlab. Применение токена VPN-Key-TLS совместно с TLS-концентратором ФПСУ-TLS позволяет построить защищенный канал между клиентом и банком с использованием регламентированных ГОСТ 28147-89 алгоритмов шифрования. Токен аппаратно выполняет крипт
26.03.2018 Архитекторы интернета придумали, как сделать его быстрее и безопаснее

тное сообщество, в задачи которого входит развитие протоколов и архитектуры всемирной Сети присвоил TLS 1.3 (Протокол защиты транспортного уровня) статус «предложенного стандарта». Это значит,

27.06.2017 Протестирована защита удаленного доступа к корпоративным веб-ресурсам для мобильных устройств с Sailfish Mobile OS RUS

«Инфотекс» и «Открытая Мобильная Платформа» объявили об успешном совместном тестировании TLS-криптошлюза ViPNet TLS Gateway.Sailfish OS – операционная система для мобильных ус
25.04.2016 Вышел технический релиз «Континент TLS VPN» 1.0.9 с порталом приложений

Компания «Код безопасности» объявила о выходе технического релиза новой версии продукта «Континент TLS VPN», предназначенного для обеспечения безопасного удаленного доступа к информационным си
28.11.2013 «Яндекс.Почта» включила шифрование писем в обе стороны

«Яндекс.Почта» включила SSL/TLS-шифрование сообщений в обе стороны. Это означает, что все сообщения, которые пользователи
02.10.2012 Эксперты eScan рассказали, как защитить свой компьютер от новой уязвимости протоколов SSL, TLS и SPDY

Эксперты eScan рассказали, как защитить свой компьютер от новой уязвимости протоколов SSL, TLS и SPDY, обеспечивающих защиту соединений и передаваемых данных в интернете. Очередную уязвимость протоколов SSL, TLS и SPDY продемонстрировали недавно исследователи Джулиано Риззо и

09.08.2007 SekChek представила TLS-шифрование для электронной почты

мпания SekChek Information Protection Services (IPS), специалист автоматического аудита компьютерных систем, представила для своих клиентов услугу шифрования почтового трафика на транспортном уровне (TLS). Помимо TLS, для передачи с клиентских систем данных, необходимых для аудита, компания использует стандартные методы шифрования и S/MIME – шифрование на базе инфраструктуры с открыт

Публикаций - 598, упоминаний - 788

Кибербезопасность и организации, системы, технологии, персоны:

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Google LLC 12836 46
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InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 626 35
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Telegram Group 3035 30
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Cisco Systems 5386 21
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5744 20
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GlobalSign - Джи-Эм-О Глобал Сайн Раша - удостоверяющий центр 36 15
Минцифры РФ - Восход ФГБУ НИИ - НУЦ - Национальный удостоверяющий центр Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 57 15
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Red Hat 1383 12
CommuniGate Systems - СталкерСофт 229 12
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 965 12
SAP SE 5634 11
Минцифры РФ - Восход ФГБУ НИИ 724 11
Fortinet 458 11
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Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1134 9
F6 - F.A.С.С.T. - Ф6 - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасн 984 9
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Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1856 12
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3171 9
ПСБ - Промсвязьбанк 979 6
РЖД - Российские железные дороги 2113 6
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MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1935 5
Почта России ПАО 2402 5
НСПК - Национальная система платежных карт 965 5
Альфа-Банк 1997 5
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1217 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 2000 4
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 366 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1163 4
Алроса АК - Алмазы России — Саха 305 3
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 646 3
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 3
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Uber 365 3
Газпром ПАО 1498 3
ГПБ - Газпромбанк 1299 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 548 3
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Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 1967 2
Татнефть 247 2
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Apple Mac - Apple Macintosh 3129 15
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Актив - Рутокен ЭЦП PKI 211 11
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Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 977 11
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Рогдев Алексей 21 8
Луцик Павел 13 7
Смирнов Николай 39 7
Кулин Филипп 53 6
Путин Владимир 3484 6
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Гусев Дмитрий 93 5
Анфимов Павел 60 5
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Зайцев Михаил 349 4
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Лямин Александр 75 4
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Шадаев Максут 1239 3
Дуров Павел 329 3
Эйгес Павел 109 3
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Старовойтов Дмитрий 49 3
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Европа 25052 13
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Ближний Восток 3172 4
Великобритания - Лондон 2438 4
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CNews AWARDS - награда 577 4
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IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7634 2
CeBIT 614 2
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FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 750 1
Black Hat - Конференция 121 1
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 158 1
Microsoft Build - конференция 39 1
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БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 87 1
Photokina 60 1
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CyberCrimeCon 7 1
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Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
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