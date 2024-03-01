Ростех - Азимут - Azimut JSC

Получите все материалы CNews по ключевому слову

Компания «Азимут» разрабатывает, серийно производит и поставляет «под ключ» предприятиям гражданской авиации средства связи, навигации, посадки, наблюдения и автоматизации управления воздушным движением, а также разрабатывает и реализует комплексные проекты оснащения и переоснащения аэродромов и центров управления воздушным движением.

"Азимут" имеет все необходимые сертификаты и лицензии для проведения работ в интересах гражданских пользователей. В портфель заказов компании входит более 20 типов серийно поставляемых изделий. Общее количество поставленного оборудования по отдельным контрактам составляет ~650 единиц.

Ведутся разработки инновационного оборудования в соответствии с Концепцией блочной модернизации авиационной системы ASBU Международной организации гражданской авиации и требованиями будущей глобальной системы ОрВД.

