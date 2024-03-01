Разделы

Ростех Азимут Azimut JSC

Ростех - Азимут - Azimut JSC

Компания «Азимут» разрабатывает, серийно производит и поставляет «под ключ» предприятиям гражданской авиации средства связи, навигации, посадки, наблюдения и автоматизации управления воздушным движением, а также разрабатывает и реализует комплексные проекты оснащения и переоснащения аэродромов и центров управления воздушным движением.

"Азимут" имеет все необходимые сертификаты и лицензии для проведения работ в интересах гражданских пользователей. В портфель заказов компании входит более 20 типов серийно поставляемых изделий. Общее количество поставленного оборудования по отдельным контрактам составляет ~650 единиц.

Ведутся разработки инновационного оборудования в соответствии с Концепцией блочной модернизации авиационной системы ASBU Международной организации гражданской авиации и требованиями будущей глобальной системы ОрВД.
 

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


01.03.2024 Авиакомпания «Азимут» перешла на обновленную платформу ORS PSS

Авиакомпания «Азимут» завершила миграцию на обновленную версию российской платформы для управления обслуживанием пассажиров ORS PSS. Миграция расширит возможности авиакомпании в сфере управления бизнес-проце
04.08.2023 Западные устройства бесконтактной оплаты больше не нужны. В России создан отечественный заменитель, грядет массовое внедрение

АМ-01, сообщили CNews представители госкорпорации «Ростех». Над ним трудились специалисты компаний «Азимут» (входит в «Ростех») и ООО «Социальные системы», и предназначен до для приема бесконта
30.06.2023 Электронщики хотели оштрафовать на 330 млн руб. бежавший из России SAP, но сами остались должны миллионы

Обидчик и жертва поменялись ролями Как выяснил CNews, российское радиоэлектронное предприятие «Азимут» не смогло убедить судей в том, что представительство немецкой SAP в Москве нанесло ем
19.04.2023 Авиакомпания «Азимут» внедрила автоматизированную систему принятия решения на вылет «РИВЦ-Пулково»

Авиакомпания «Азимут» для автоматизации работы оперативных диспетчеров по подготовке рейса к вылету внедрила решение OpenSky/Decision (часть системы OpenSky) поставщика ИТ-решений для гражданской авиации «РИ
18.01.2023 Группа «Урбантех» купила 55% в разработчике комплексов фотовидеофиксации «Азимут»

рынках», – сказал Андрей Денисенков, основатель и акционер группы компаний «Урбантех». Инвестиции группы «Урбантех» в ТБДД позволят расширить сферы применения комплексов фотовидеофиксации. Комплексы «Азимут» наряду с комплексами других производителей используются для сбора данных о перевозчиках строительных отходов в Московской области. Получаемые сведения о составе грузов, регистрационных

08.12.2022 Любовь Малиновская -

Любовь Малиновская, «Бизнес-Азимут»: Аутстаффинг дает возможность сократить сроки и повысить эффективность ИТ-проекта

ритейл, электронная коммерция. Работая с нами, заказчик, прежде всего, получает доступ к экспертизе наших высококвалифицированных специалистов для решения своих ИТ-задач. Любовь Малиновская, «Бизнес-Азимут»: За 15 лет нашего присутствия на рынке мы собрали достаточно разнообразное портфолио проектов в различных отраслях Что касается причин, по которым компании делают выбор в пользу аутстаф
24.10.2022 Компания Бизнес-Азимут представит свои решения на CNews FORUM 2022

1 ноября состоится 15 ежегодное мероприятие «CNews FORUM 2022: Информационные технологии завтра», на котором Бизнес-Азимут выступит в качестве партнера выставки. Процесс информатизации экономики с каждым годом требует все больше разработок и внедрений высокотехнологичных решений. Имея 15-летний опыт на рынке
15.06.2016 «Азимут» выиграл тендер на поставку аэронавигационного оборудования в Индонезию

Российский разработчик и поставщик оборудования в области организации воздушного движения «Азимут» займется созданием уникального аэронавигационного командно-мониторингового центра в и
16.10.2013 «Азимут» оптимизировал систему учета с помощью «1С:Первого БИТа»

Специалисты «1С:Первого БИТа» завершили проект по обновлению программного обеспечения в компании «Азимут». В результате установки программы «1С:Бухгалтерия 8» были оптимизированы процессы подготовки бухгалтерской и налоговой отчетностей, снижены трудозатраты бухгалтера, сообщили CNews в «1С
27.10.2009 Концерн "Созвездие" разрабатывает бесспутниковую навигацию

Как сообщила пресс-служба концерна "Созвездие", предприятие завершает разработку комплексной навигационной аппаратуры «Азимут-М». Во втором полугодии 2010 года начнется оснащение этой аппаратурой командно-штабных и боевых машин Вооруженных Сил РФ. «Азимут-М» обеспечивает повышенную точность измерений и у

Публикаций - 81, упоминаний - 97

Ростех и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3311 12
Бизнес-Азимут 8 8
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2534 5
9053 4
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 291 4
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1223 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4560 4
Урбантех ГК - Urbantech Group 19 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5299 3
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 472 3
Галактика - Корпорация 1508 3
Inform GmbH 54 2
RTX Corporation - Raytheon Technologies - Raytheon Missiles&Defense - Raytheon Polar Services - Collins Aerospace - Rockwell Collins - Pratt&Whitney - Raytheon Intelligence&Space - Raytheon BBN - Bolt Beranek&Newman - Raytheon Network Centric - Athena Tec 338 2
Google LLC 12299 2
Аргус-Спектр 15 2
Урбантех ГК - МВС Груп 9 2
ЛогЛаб 7 2
ИИ-Технологии 234 2
BAE Systems 172 2
Notamedia - Нотамедиа 21 2
Урбантех ГК - ТБДД - Технологии безопасности дорожного движения 2 2
ORS - ОРС - Онлайн резервейшн систем 30 2
Сбер - СберБизнес Софт 89 2
SAP SE 5446 2
Microsoft Corporation 25286 2
ИКС 402 2
GitHub 980 2
Корус Консалтинг ГК 1352 2
Telegram Group 2605 2
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1259 2
Diasoft - Диасофт 1039 2
SAP CIS - САП СНГ 864 2
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 231 2
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 983 2
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 707 2
АФК Система - Sitronics Space - Спутникс - Спутниковые инновационные космические системы - Sputnix - Satellite Innovative Space Systems 112 2
Biocad - Биокад 85 2
Мобайл Информ - Mobile Inform Group - MIG - Адванст Мобилити Солюшинз 79 2
Vocord - Вокорд 183 2
Т8 НТЦ 104 2
Азимут - авиакомпания 7 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8253 5
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 871 5
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 469 5
Международный аэропорт Платов Ростова-на-Дону - ИАТА: ROV - ИКАО: URRP 10 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1504 3
Ростех - Вертолеты России 175 3
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 226 3
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 202 2
Уральские авиалинии - Ural Airlines - авиакомпания 46 2
СКТБ Катализатор - специальное конструкторско-технологическое бюро 2 2
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Алмаз НПО имени академика А.А. Расплетина - ЛЭМЗ НПО - Лианозовский электромеханический завод НПО 12 2
РЖД - Российские железные дороги 2010 2
Связной ГК 1384 2
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 357 2
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 247 2
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 209 2
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 208 2
IBRD - International Bank for Reconstruction and Development - МБРР - Международный банк реконструкции и развития 69 1
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 67 1
FM Logistic - ФМ Ложистик 19 1
Аэродинамика - Международный аэропорт Краснодар имени Екатерины II 4 1
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 85 1
Промет НПО 1 1
Международный аэропорт Нижний Новгород имени В. П. Чкалова - Стригино 11 1
Bombardier Inc 27 1
Энергомера Концерн - Электротехнические заводы - Монокристалл ГК 60 1
ЯКласс 68 1
Санкт-Петербургская электротехническая компания НПО - СПб ЭК НПО 1 1
Связной Travel - Связной Трэвел 12 1
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий - Travel.ru 83 1
Роскосмос - Техномаш НПО ФГУП имени С. А. Афанасьева 34 1
Георезонанс 2 1
UTair Aviation - ЮТэйр Пассажирские авиалинии - авиакомпания - ЮТэйр Карго - ЮТэйр-Вертолетные услуги 65 1
Герофарм - Geropharm 12 1
Островок.ру - Ostrovok.ru 109 1
Lockheed Martin 767 1
Deutsche Lufthansa Technik AG - Lufthansa Engineering - LHT - Люфтганза Техник АГ 11 1
Ростех - Калашников ГК - Калашников Концерн - Ижевский машиностроительный завод - Ижмаш НПО - Ижевский машзавод - Ижевский механический завод - Ижевский оружейный завод 61 1
Puma - Пума 49 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3476 7
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5777 6
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1486 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3263 5
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации - Аэронавигация 77 5
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 226 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3469 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 715 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3115 3
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 142 3
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 278 2
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 661 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12939 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3132 2
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1089 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6315 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5268 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4811 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2739 2
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 150 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 306 1
UK Government - Ministry of Defence - Министерство обороны Великобритании - Вооруженные силы Великобритании - UK British Armed Forces - Her Majesty’s Armed Forces - Her Majesty's Naval Service - UK Royal Air Force, RAF - Королевские военно-воздушные силы 135 1
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 119 1
Судебная власть - Judicial power 2410 1
Правительств Индонезии - Кабинет Республики Индонезии - Kabinet Republik Indonesia - органы государственной власти 30 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 624 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3388 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5279 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4975 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 792 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 528 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 390 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 185 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2821 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1849 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2261 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1454 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2089 1
Федеральное казначейство России 1879 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1029 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 107 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 247 1
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 51 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 18 1
АСДГ - Ассоциация сибирских и дальневосточных городов 5 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
Коминтерн - Коммунистический интернационал 14 1
АЭРОНЕКСТ - AERONEXT - Ассоциации работодателей и предприятий индустрии беспилотных авиационных систем 9 1
Международная академия связи - МАС 43 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 781 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 105 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73543 25
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23211 25
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34040 23
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57452 21
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18416 15
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12394 10
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31873 9
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26102 9
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28945 9
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13079 8
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7197 8
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11475 8
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3356 8
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12357 8
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11593 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 7
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7309 7
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17167 6
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21807 6
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1413 6
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12292 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25554 5
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10062 5
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4844 5
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7429 5
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5283 5
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4115 5
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7641 5
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5677 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23040 5
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1839 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13327 4
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Outstaffing and smartstaffing - Аутстаффинг и смартстаффинг 200 4
РЛС - Радиолокационная станция - Радар детектор - радарные системы - радарные комплексы - radio detection and ranging - радиообнаружение и измерение дальности - Радиопеленгация 417 4
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10348 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12025 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27173 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13372 4
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8183 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5136 8
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2060 5
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Единая система организации воздушного движения Российской Федерации - ЕС ОрВД - АУВД - автоматизированное управление воздушным движением 49 5
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2896 5
Ростех - ОАК - Сухой - SSJ100 - Sukhoi Superjet 100 - Сухой Суперджет-100 - Russian Regional Jet - российский региональный самолет 95 3
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 424 3
Linux OS 10963 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 1223 3
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 523 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3440 2
Реестр добросовестных экспортеров 210 2
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 166 2
Microsoft BMP - bitmap - формат хранения растровых изображений 350 2
U.S. Department of Defense - Aegis BMD - Aegis Ballistic Missile Defense System - система обороны от баллистических ракет 123 2
Технологии Распознавания - АвтоУраган АПК 11 2
Тонхэ (космодром) - Мусуданни - Квандай - ракетный испытательный полигон 10 2
FreePik 1462 2
Google Android 14751 2
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1414 2
Microsoft Office 3972 2
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 672 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 641 2
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1118 2
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 268 2
Мобайл Информ - MIG T - Серия планшетные компьютеры 23 2
Meta Platforms - React - React.js - ReactJS - React JS - JavaScript фреймворк 115 1
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 263 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 987 1
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 293 1
C/C++ - Язык программирования 849 1
Купибилет - Kupibilet 32 1
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 379 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 248 1
Microsoft Windows 10 Enterprise - Microsoft Windows 10 Корпоративная 23 1
Поляна-Д - автоматизированная система управления боевыми действиями зенитной ракетной бригады 44 1
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Багет ББДРВ - Операционная система реального времени 17 1
Grafana - Мультиплатформенная аналитика с открытым исходным кодом и интерактивная визуализация 76 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 941 1
Nokia Sseries - серия телефонов 148 1
ELMA BPM 36 1
Саидов Аскер 8 3
Дегтярев Николай 4 3
Соломенцев Виктор 4 3
Черномазова Марина 3 3
Власов Алексей 20 2
Беляков Алексей 30 2
Болотюк Дмитрий 16 2
Михайлов Вадим 4 2
Оржевская Наталия 10 2
Сизинцев Александр 15 2
Сгибнева Ольга 8 2
Малиновская Любовь 2 2
Сердюк Алексей 9 2
Тимощук Денис 7 2
Путин Владимир 3370 2
Шпак Василий 263 1
Клячин Александр 16 1
Михайлов Александр 44 1
Данилов Александр 20 1
Фетисов Алексей 63 1
Гельцер Андрей 3 1
Буренков Андрей 8 1
Железняков Андрей 2 1
Манцветов Константин 9 1
Подобайло Николай 16 1
Тисленко Владимир 1 1
Завалишин Дмитрий 20 1
Алтухов Дмитрий 47 1
Беленков Олег 1 1
Григорьев Олег 2 1
Токарев Юрий 3 1
Пешков Анатолий 1 1
Алексеев Сергей 11 1
Королев Сергей 45 1
Маркин Сергей 2 1
Кириченко Сергей 2 1
Попов Иван 5 1
Черкасов Илья 13 1
Бойченко Игорь 3 1
Легостаева Светлана 96 1
Россия - РФ - Российская федерация 157687 60
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53509 18
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45935 16
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18299 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14520 7
Европа 24656 6
Земля - планета Солнечной системы 10679 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18703 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8178 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13572 5
Израиль 2785 4
Германия - Федеративная Республика 12945 4
Украина 7802 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2432 3
Япония 13555 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3291 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2542 3
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1827 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2926 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3401 3
Россия - ПФО - Нижегородская область 2126 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2220 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1701 3
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1454 3
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 248 2
Тихий океан - Восточно-китайском море 10 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4103 2
Южная Корея - Республика 6867 2
Польша - Республика 2003 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4304 2
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1008 2
Франция - Французская Республика 7984 2
Россия - СФО - Новосибирск 4680 2
Испания - Королевство 3763 2
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 998 2
Россия - СКФО - Дагестан Республика 688 2
Россия - ДФО - Сахалинская область - Южно-Сахалинск 370 2
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 721 2
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 577 2
Россия - ЦФО - Брянская область 383 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55058 21
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5970 20
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 17
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51312 13
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1827 12
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31952 11
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10374 7
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5321 7
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8908 7
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8372 6
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8143 6
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5411 6
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11440 5
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4914 5
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 977 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6337 5
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9687 5
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1753 4
Английский язык 6880 4
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5733 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 4
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1171 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6678 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6266 4
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3724 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26005 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5887 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15196 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7595 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3700 3
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2952 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8241 3
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1239 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3180 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7795 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5314 3
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1325 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6258 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5977 2
CNews RND - R&D.CNews 2274 3
Коммерсантъ - Издательский дом 2178 3
Wikipedia - Википедия 591 2
Ведомости 1265 2
Известия ИД 713 1
SpaceNews 72 1
Crunchbase 74 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 665 1
CNews - ZOOM.CNews 1854 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8405 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3760 3
ТехУспех - рейтинг быстрорастущих компаний 11 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 354 1
ITSM Tool Universe 1 1
IDC - International Data Corporation 4943 1
РАН - Российская академия наук 2021 2
Ростех - Росэлектроника - Техномаш ЦНИТИ - Техномаш Центральный научно-исследовательский технологический институт 28 1
РГБ - Российская государственная библиотека ФГБУ 109 1
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 88 1
ЦНИИ РТК - ЦНИИ робототехники и технической кибернетики - Центральный научно-исследовательский и опытно-конструкторский институт робототехники и технической кибернетики 17 1
СПБЦЭ - Санкт-Петербургский центр электросвязи 2 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ГосНИИАС ФГУП - Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем 30 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1651 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1106 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1279 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 298 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 400 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 606 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 203 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 443 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 264 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 984 1
Минздрав РФ - НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр 28 1
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 50 1
University of Oxford - Оксфордский университет 206 1
ТГУ - Томский государственный университет 214 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 3
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2140 3
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2590 2
День молодёжи - 27 июня 1002 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1223 2
GeoВласть 43 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 1
CNews FORUM Кейсы 281 1
