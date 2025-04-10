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Корзун Александр



10.04.2025 ORS получила лицензию на работы с криптографическими средствами защиты информации 1
13.02.2023 Конференция CNews «Информационная безопасность 2023» состоится 21 февраля 1
06.02.2023 Конференция CNews «Информационная безопасность 2023» состоится 21 февраля 1
24.01.2023 Конференция CNews «Информационная безопасность 2023» состоится 21 февраля 1
19.01.2023 Конференция CNews «Информационная безопасность 2023» состоится 21 февраля 1
28.12.2022 Конференция CNews «Информационная безопасность 2023» состоится 21 февраля 1
15.12.2022 Конференция CNews «Информационная безопасность 2023» состоится 21 февраля 1
07.12.2022 Конференция CNews «Информационная безопасность 2023» состоится 21 февраля 1
01.02.2022 Конференция CNews «Информационная безопасность 2022» состоится 22 февраля 1
18.01.2022 CNews приглашает принять участие в конференции «Информационная безопасность 2022» 1
22.12.2021 Конференция CNews «Информационная безопасность 2022» состоится 22 февраля 1
09.12.2021 Конференция CNews «Информационная безопасность 2022» состоится 22 февраля 1
30.11.2021 Конференция CNews «Информационная безопасность 2022» состоится 22 февраля 1

Публикаций - 13, упоминаний - 13

Корзун Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 118 12
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4989 2
Fraudex - Фродекс 17 2
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 288 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1663 12
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 267 12
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - ИАПО - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 158 12
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1206 12
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 470 12
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 12
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 167 12
Bayer AG - Байер 85 10
Сафмар - Афипский НПЗ - Афипский нефтеперерабатывающий завод 15 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2844 7
ГПБ - Газпромбанк 1101 7
МКБ - Московский кредитный банк 567 7
Магнит - Тандер - сеть магазинов 880 7
Северсталь ПАО - Severstal 489 7
Абсолют Банк 234 7
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 240 7
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 512 6
Металлинвестбанк - Металлургический Инвестиционный Банк 58 5
ВТБ СД - ВТБ Специализированный депозитарий 37 5
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 139 5
ФосАгро 127 5
Первый Инвестиционный Банк 4 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11904 12
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1918 12
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2791 5
Росгеолэкспертиза ФГКУ 11 5
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 345 5
ЦБ РФ ГУБиЗИ - Главное управление безопасности и защиты информация Банк России 47 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4880 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3181 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 257 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67858 13
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28431 12
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3189 12
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12755 12
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21574 12
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12911 12
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3963 12
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15996 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11241 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51917 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20158 7
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11785 7
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  676 7
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2299 5
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 496 5
Кибербезопасность - DevSecOps - Development Security Operations - AppSec - ASPM - Application Security Posture Management 282 5
Кибербезопасность - SASE - Secure Access Service Edge - Комплексная платформа пограничных сервисов защищенного доступа (технология веб-изоляции) 49 5
Кибербезопасность - CASB - Cloud Access Security Broker - Брокер безопасного доступа в облаков - Защищенное облако - ISO/IEC 27017 - стандарт безопасности, разработанный для поставщиков и пользователей облачных услуг 169 5
Cloud Management Platform, CMP - Управление облачной средой - Cloud Data Management, CDM - Управление облачными данными - Cloud Security Posture Management, CSPM - Управление гибридными и мультиоблачными средами - Cloud Native Platforms - Облачные платфор 517 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14319 5
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5206 5
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7843 5
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11301 5
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 765 4
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 184 12
СКБ Контур - Atom Security - Staffcop - программный комплекс контроля действий пользователей, информационных потоков и событий системы 64 2
ORS PSS - 3 1
Путин Сергей 63 12
Дилбарян Павел 26 12
Демидов Сергей 127 12
Нуйкин Андрей 47 12
Палей Лев 52 12
Горбатько Александр 105 12
Мусич Роман 28 12
Курбатов Владимир 35 12
Гадарь Дмитрий 26 12
Мельников Максим 35 12
Бенгин Владимир 34 12
Воробьев Артем 26 12
Севостьянов Александр 16 12
Ерин Андрей 22 12
Луганцев Александр 51 12
Василенко Александр 91 7
Шойтов Александр 78 7
Войлуков Алексей 18 7
Плешков Алексей 67 7
Касимов Вячеслав 32 7
Гусев Сергей 44 7
Степанов Андрей 30 7
Янов Алексей 8 7
Кульпин Андрей 7 6
Чулков Олег 11 5
Контемиров Юрий 32 5
Костров Дмитрий 32 5
Лысенко Юрий 33 5
Королев Максим 19 5
Маслов Олег 12 5
Митенков Алексей 20 4
Сычев Артем 73 3
Ложкин Руслан 34 3
Никонов Андрей 5 2
Кандыбович Дмитрий 17 2
Россия - РФ - Российская федерация 147177 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43789 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5861 12
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 791 12
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48754 7
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2281 7
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3686 5
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7081 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11118 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8176 12
Gartner - Гартнер 3566 5
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2052 12
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1352266, в очереди разбора - 759801.
Создано именных указателей - 172715.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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