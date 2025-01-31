Мельников Максим
Мельников Максим и организации, системы, технологии, персоны:
|Воробьев Артем 26 13
|Севостьянов Александр 15 13
|Путин Сергей 63 13
|Демидов Сергей 127 13
|Нуйкин Андрей 47 13
|Мусич Роман 28 13
|Курбатов Владимир 35 13
|Корзун Александр 12 12
|Дилбарян Павел 26 12
|Палей Лев 52 12
|Горбатько Александр 105 12
|Гадарь Дмитрий 26 12
|Бенгин Владимир 34 12
|Ерин Андрей 22 12
|Луганцев Александр 51 12
|Василенко Александр 90 7
|Шойтов Александр 78 7
|Войлуков Алексей 18 7
|Плешков Алексей 67 7
|Касимов Вячеслав 29 7
|Гусев Сергей 42 7
|Степанов Андрей 30 7
|Ложкин Руслан 34 7
|Янов Алексей 8 7
|Контемиров Юрий 32 6
|Маслов Олег 12 6
|Кульпин Андрей 7 6
|Чулков Олег 11 5
|Костров Дмитрий 30 5
|Лысенко Юрий 33 5
|Королев Максим 19 5
|Крюков Дмитрий 27 4
|Сычев Артем 73 4
|Осипов Сергей 42 4
|Митенков Алексей 20 4
|Ананьев Алексей 110 4
|Жуков Михаил 39 3
|Демин Дмитрий 12 3
|Baker Simon - Бейкер Саймон 39 3
|Антипов Дмитрий 7 3
|Wikipedia - Википедия 506 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11248 1
|Forbes - Форбс 821 1
|Shkulev Media Holding - Шкулёв Медиа Холдинг - ранее Hachette Filipacchi Shkulev - Hearst Shkulev - Хеарст Шкулев Медиа - ИнтерМедиаГруп 24 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1338091, в очереди разбора - 771527.
Создано именных указателей - 167381.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.