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Индексная книга (каталог) CNews*
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Мельников Максим



31.01.2025 ЦИАН раскрыл своих акционеров впервые после переезда в Россию с Сейшельских островов 1
30.05.2024 ПАО «Т Плюс» и Open Vision успешно завершили модернизацию диспетчерской в Пензенском филиале 1
15.09.2023 Центр информационных технологий Мурманской области мигрировал на отечественную систему видеоконференцсвязи Vinteo 1
13.02.2023 Конференция CNews «Информационная безопасность 2023» состоится 21 февраля 1
06.02.2023 Конференция CNews «Информационная безопасность 2023» состоится 21 февраля 1
24.01.2023 Конференция CNews «Информационная безопасность 2023» состоится 21 февраля 1
19.01.2023 Конференция CNews «Информационная безопасность 2023» состоится 21 февраля 1
28.12.2022 Конференция CNews «Информационная безопасность 2023» состоится 21 февраля 1
15.12.2022 Конференция CNews «Информационная безопасность 2023» состоится 21 февраля 1
07.12.2022 Конференция CNews «Информационная безопасность 2023» состоится 21 февраля 1
26.04.2022 Глава ЦИАН покинул свой пост, сохранив бронь на участие в совете директоров 2
22.04.2022 Гендиректору HeadHunter доверили следить за ЦИАН 1
17.03.2022 HeadHunter и ЦИАН остались без иностранных директоров 1
01.02.2022 Конференция CNews «Информационная безопасность 2022» состоится 22 февраля 1
24.01.2022 «Циан» заключил предварительное соглашение о приобретении Smartdeal 1
18.01.2022 CNews приглашает принять участие в конференции «Информационная безопасность 2022» 1
22.12.2021 Конференция CNews «Информационная безопасность 2022» состоится 22 февраля 1
09.12.2021 Конференция CNews «Информационная безопасность 2022» состоится 22 февраля 1
30.11.2021 Конференция CNews «Информационная безопасность 2022» состоится 22 февраля 1
29.11.2021 ЦИАН простил своему гендиректору долг, выданный на развитие ипотеки 3
24.11.2021 Россияне смогут заходить на HeadHunter, «Циан» и «Авито» по паспорту через ЕСИА 1
09.11.2021 Кто и сколько заработал на IPO ЦИАН 2
29.10.2021 Как ЦИАН потратил 1,8 миллиарда на поглощение конкурента 1
15.10.2021 Выходя на биржу, «Циан» раскрыл все свои секреты. Разбор CNews 2
07.10.2021 Власти запретили «Авито» покупать «Циан» 1
01.07.2021 Облачная платформа NGENIX поддержит масштабный рост «Сбермаркета» 1
24.02.2021 Власти обязали «Яндекс» быть скромнее в продвижении своих сервисов 1
16.02.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Информационная безопасность 2021» состоится 2 марта 1
10.08.2020 «Эльбрус Капитал» потеснил американцев в совете директоров HeadHunter 1
13.07.2018 Клиенты ВТБ смогут выбрать ипотечный кредит на cian.ru 1
23.07.2013 Cian.ru и Realty.dmir.ru объединяются 1
24.05.2013 Wargaming инвестирует в развитие свободного ПО 1

Публикаций - 32, упоминаний - 37

Мельников Максим и организации, системы, технологии, персоны:

Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 114 13
Деловой Мир Онлайн 10 5
Yandex - Яндекс 7369 4
MPOC Technologies 5 3
JetClosing 2 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4890 2
Fraudex - Фродекс 17 2
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 288 2
Open Vision - Опен Вижн 4 2
МегаФон 8861 1
DeviceLock - ранее Смарт Лайн Инк (Smart Line) 150 1
Wargaming 152 1
Onsec - Wallarm - Валарм 37 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 291 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ngenix - Современные сетевые технологии - ССТ 61 1
СКБ Контур - Atom Security - Атом Безопасность - ранее AtomPark Software - АтомПарк Софтваре 51 1
ЦИАН - Практика Успеха 9 1
SAP SE 5279 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12642 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3918 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 334 1
PressReader 2 1
Сравни.ру - Sravni Tech 18 1
Naver 20 1
IBM - Sequent Computer Systems 23 1
Илимский ЛТУС - ИЛТУС 3 1
Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech - Fl.ru - Free-lance.ru 25 1
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 311 1
Huawei 3941 1
Poly - Plantronics 136 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2640 1
Yealink Network Technology 66 1
МТС Линк - Vinteo - Винтео 83 1
Cisco Systems 5116 1
Sony 6548 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1052 1
СФР - ПФР Департамент информационных технологий 203 1
Neutronix - Нейтроникс 8 1
Новые цифровые решения - Диджитал для бизнеса 52 1
LifeSize 51 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1158 16
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1633 16
ЦИАН - CIAN 133 14
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 464 13
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 157 13
Bayer AG - Байер 83 13
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 167 13
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 267 12
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 12
Сафмар - Афипский НПЗ - Афипский нефтеперерабатывающий завод 15 12
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2807 8
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 578 7
Эльбрус Капитал - Elbrus Capital 48 7
ГПБ - Газпромбанк 1085 7
МКБ - Московский кредитный банк 558 7
Магнит - Тандер - сеть магазинов 853 7
Северсталь ПАО - Severstal 480 7
Абсолют Банк 230 7
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 234 7
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1951 6
ФосАгро 126 6
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 6
Металлинвестбанк - Металлургический Инвестиционный Банк 57 5
ВТБ СД - ВТБ Специализированный депозитарий 37 5
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 139 5
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 438 4
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2727 4
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 820 4
ПромСвязьКапитал 83 4
ЦИАН - iRealtor - Айриеэлтор 9 4
Joox 4 3
Mimons Investments 5 3
Proptech Group 3 3
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 2
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 290 2
Morgan Stanley - Морган Стэнли 461 2
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 452 2
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 148 2
Bank of America Securities - BofA Securities - Bank of America Merrill Lynch - BAML - Bank of America Capital Management 78 2
Roofstock 3 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11662 13
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1905 12
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2746 6
Росгеолэкспертиза ФГКУ 11 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4759 5
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 342 5
ЦБ РФ ГУБиЗИ - Главное управление безопасности и защиты информация Банк России 47 4
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1010 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2185 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 77 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4972 1
Правительство Мурманской области - органы государственной власти 65 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 253 7
Linux Foundation 186 1
ICAEW - Institute of Chartered Accountants in England and Wales - Институт дипломированных бухгалтеров Англии и Уэльса 1 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 662 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66241 20
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27521 16
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12551 16
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21179 15
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50604 14
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3102 13
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3808 13
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12770 13
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15750 11
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19404 9
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2198 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11075 7
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7592 7
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11637 7
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10998 7
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  660 7
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 428 5
Кибербезопасность - DevSecOps - Development Security Operations - AppSec - ASPM - Application Security Posture Management 263 5
Кибербезопасность - SASE - Secure Access Service Edge - Комплексная платформа пограничных сервисов защищенного доступа (технология веб-изоляции) 49 5
Кибербезопасность - CASB - Cloud Access Security Broker - Брокер безопасного доступа в облаков - Защищенное облако - ISO/IEC 27017 - стандарт безопасности, разработанный для поставщиков и пользователей облачных услуг 165 5
Cloud Management Platform, CMP - Управление облачной средой - Cloud Data Management, CDM - Управление облачными данными - Cloud Security Posture Management, CSPM - Управление гибридными и мультиоблачными средами - Cloud Native Platforms - Облачные платфор 507 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13483 5
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5016 5
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2246 4
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 736 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12044 3
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 773 2
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1202 2
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5668 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29746 2
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Advanced Analytics - Продвинутая аналитика 83 1
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2064 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11152 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15925 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4129 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2182 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10525 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4709 1
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1048 1
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 182 14
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 922 7
Apple iOS 7818 2
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Яндекс.недвижимость - Яндекс.работа 10 2
СКБ Контур - Atom Security - Staffcop - программный комплекс контроля действий пользователей, информационных потоков и событий системы 58 2
VK - Mail.Ru Group Юла - Youla - каталог бесплатных частных объявлений 105 1
Google Android 14016 1
Яндекс.Маркет 939 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1055 1
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 259 1
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Афиша 49 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5194 1
Яндекс.Вертикали - Яндекс.Недвижимость 36 1
Python Django 40 1
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Телепрограмма 13 1
Яндекс.Вертикали - Яндекс.Работа 26 1
Drom.ru 11 1
Яндекс.Поиск - колдунщики 11 1
Яндекс.Медиасервисы 3 1
ЦИАН - Практика Успеха - SmartDeal 23 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1422 1
Linux OS 9968 1
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 260 1
Циан Сделка 6 1
МТС Линк - Vinteo MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 23 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 529 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1570 1
Onsec - Wallarm WAF 6 1
Воробьев Артем 26 13
Севостьянов Александр 15 13
Путин Сергей 63 13
Демидов Сергей 127 13
Нуйкин Андрей 47 13
Мусич Роман 28 13
Курбатов Владимир 35 13
Корзун Александр 12 12
Дилбарян Павел 26 12
Палей Лев 52 12
Горбатько Александр 105 12
Гадарь Дмитрий 26 12
Бенгин Владимир 34 12
Ерин Андрей 22 12
Луганцев Александр 51 12
Василенко Александр 90 7
Шойтов Александр 78 7
Войлуков Алексей 18 7
Плешков Алексей 67 7
Касимов Вячеслав 29 7
Гусев Сергей 42 7
Степанов Андрей 30 7
Ложкин Руслан 34 7
Янов Алексей 8 7
Контемиров Юрий 32 6
Маслов Олег 12 6
Кульпин Андрей 7 6
Чулков Олег 11 5
Костров Дмитрий 30 5
Лысенко Юрий 33 5
Королев Максим 19 5
Крюков Дмитрий 27 4
Сычев Артем 73 4
Осипов Сергей 42 4
Митенков Алексей 20 4
Ананьев Алексей 110 4
Жуков Михаил 39 3
Демин Дмитрий 12 3
Baker Simon - Бейкер Саймон 39 3
Антипов Дмитрий 7 3
Россия - РФ - Российская федерация 144633 23
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43251 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52150 6
Франция - Французская Республика 7854 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2947 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2460 2
Кипр - Республика 551 2
Нидерланды 3520 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17415 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14126 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1576 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1472 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2965 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1115 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13325 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14202 1
Германия - Федеративная Республика 12690 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2491 1
Южная Корея - Республика 6654 1
Норвегия - Королевство 1804 1
Украина 7617 1
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 814 1
Великобритания - Уэльс 117 1
Казахстан - Республика 5536 1
Дания - Королевство 1297 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 670 1
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 453 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48098 16
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5771 13
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 697 13
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4811 13
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1955 8
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16327 8
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2267 7
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3658 6
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6956 6
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7498 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51151 4
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6176 4
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 947 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4481 3
Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 570 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3489 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6138 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 5838 2
Кредитование - Сrediting - Заём 6710 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2481 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8053 2
Аудит - аудиторский услуги 2669 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10959 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8440 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5428 2
Страхование - Автострахование - ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 374 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29131 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4827 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5011 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8686 1
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1158 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 725 1
Фондовая биржа - SPO - Secondary Public Offering - Вторичное публичное размещение акций компании 72 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4672 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3162 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6195 1
Паспорт - Паспортные данные 2513 1
Аренда 2426 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1622 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1547 1
Wikipedia - Википедия 506 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11248 1
Forbes - Форбс 821 1
Shkulev Media Holding - Шкулёв Медиа Холдинг - ранее Hachette Filipacchi Shkulev - Hearst Shkulev - Хеарст Шкулев Медиа - ИнтерМедиаГруп 24 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8138 13
Gartner - Гартнер 3558 6
Frost & Sullivan 203 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 597 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2009 13
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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