Россияне смогут заходить на HeadHunter, «Циан» и «Авито» по паспорту через ЕСИА

Минцифры расширило эксперимент по регистрации на сервисах «Рунета» через ЕСИА. Россиянам с подтвержденной учетной записью на госуслугах можно будет авторизоваться на hh.ru, «Авто.ру», «Циане» и сервисах «Яндекса». Это, по мнению участников эксперимента, не только ускорит сделки с авто или недвижимостью, но и повысит их безопасность.

Вход через ЕСИА

Россияне с подтвержденной учетной записью на госуслугах смогут авторизоваться по паспорту на сервисах поиска работы hh.ru, покупки и продажи автомобилей «Авто.ру», а также в базе коммерческой недвижимости «Циан» и им подобным. Для входа в личный кабинет можно будет использовать единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА). Об этом редакции сообщили представители Минцифры.

Новая возможность будет доступна пользователям «Рунета» в рамках расширения эксперимента по авторизации граждан в различных сервиса через ЕСИА, который продлится до 1 июля 2022 г. Участие в нем не является обязательным, подчеркивают в Минцифры. Отказаться от участия могут как пользователи, так и владельцы порталов.

«Это первый важный шаг к созданию условий для заключения сделок, подписания договоров и совершения иных юридически значимых действий в интернете с использованием достоверной аутентификации через ЕСИА, — сообщил руководитель проекта по интеграции ЕСИА с коммерческими платформами Минцифры Александр Смирнов. — Это повысит доверие со стороны граждан и уровень безопасности дистанционного взаимодействия с бизнесом, а также поможет решить проблему использования агрегаторов товаров и услуг, ресурсов поиска работы и социальных сетей в мошеннических целях».

В ближайшее время к вышеупомянутым сервисам присоединятся «Авито», «Петербургская сбытовая компания» (поставщик электроэнергии), сервис поиска недвижимости «Этажи» и ряд других. Всего на текущий момент к проекту присоединились десять компаний, ответственных за работу 12 сайтов и приложений.

В чем плюсы эксперимента

При такой схеме взаимодействия физических и юридических лиц на базе защищенной государственной информационной системы, которой является ЕСИА, данные граждан останутся под защитой государства, подчеркивают в Минцифры. При этом пользователь сможет сам решать, какому сервису, в каком объеме и для каких целей он готов предоставить сведения о себе, а также при желании отозвать право на обработку персональных данных, отмечают в министерстве.

Россияне смогут авторизоваться на различных сервисах «Рунета» по паспорту

Возможность верификации пользователей с помощью «Госуслуг» сократит количество мошеннических операций, а также приведет к тому, что сделки станут удобнее и для продавца, и для покупателя, отмечает гендиректор компании «Яндекс.вертикали» (включает сервис «Авто.ру») Павел Алешин.

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Интеграция с ЕСИА обеспечит безопасное и быстрое заключение сделок с недвижимостью онлайн, отмечает генеральный директор «Циан» Максим Мельников.

Подробности эксперимента

Весной 2021 г. премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление Правительства №453 от 27 марта 2021 г. о проведении эксперимента по авторизации пользователей в сторонних сервисах через учетную запись «Госуслуг». Эксперимент проходит с 1 апреля 2021 г.

Согласно документу, владельцы соцсетей, информресурсов и агрегаторов информации, присоединившиеся к эксперименту, должны обеспечить готовность своих ресурсов к взаимодействию с ЕСИА с 1 января 2022 г. Также в Постановлении говорится о том, что форма авторизации через «Госуслуги» должна появиться на самых разных сайтах, включая порталы по поиску работы, социальные сети, а также сайты по аренде имущества и продаже автомобилей, товаров и услуг. Среди сервисов, авторизацию в которых можно будет совершить через ЕСИА, присутствуют и сервисы «Яндекса».