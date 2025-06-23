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Индексная книга (каталог) CNews*
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Яндекс.Вертикали Авто.ру Яндекс.недвижимость Яндекс.работа


УПОМИНАНИЯ


23.06.2025 Корпоративные клиенты Сбербанка теперь могут быстро находить арендаторов на свои объекты 1
16.01.2025 «Яндекс Недвижимость» запустила платформу с новостройками на старте продаж 2
11.11.2024 «Яндекс Недвижимость» и «Яндекс Путешествия» оценили перспективы избинга в городах России 2
30.10.2024 «Яндекс Недвижимость»: количество объявлений с 3D-турами достигло 2500 2
01.10.2024 «Яндекс Недвижимость» представила «Старт Продаж» - новый инструмент для запуска продаж новостроек 2
04.06.2024 «Авто.ру» купил «еКредит» — B2B-платформу для автокредитования 1
04.06.2024 «Яндекс Недвижимость» представила ML-калькулятор для расчета стоимости недвижимости 2
30.05.2024 «Яндекс Аренда»: самозанятые и индивидуальные предприниматели начали получать арендную плату на расчетный счет 1
26.04.2024 МКПАО «Яндекс» объявляет финансовые результаты за I квартал 2024 года 2
06.03.2024 Ребрендинг «Яндекс Недвижимости»: широкий выбор квартир в новостройках, новый дизайн и фокус на сервисные модели 3
19.12.2023 «Яндекс недвижимость» начала подбирать квартиры в новостройках с помощью YandexGPT 2
02.08.2023 В «Яндекс недвижимости» появился кешбэк баллами «Плюса» за покупку квартиры в новостройке 1
27.06.2023 СМ.Expert и «Авто.ру» создали бесшовную цифровую инфраструктуру для дилеров Chery и Оmoda 1
06.04.2023 В «Яндекс недвижимости» теперь можно найти квартиру за рубежом 2
21.02.2023 Власти хотят привязать онлайн-доски объявлений к «Госуслугам» 1
29.07.2022 В «Яндекс картах» появились 3D-модели новостроек 1
18.01.2022 «Яндекс» выплатит ИТ-отрасли 1,5 млрд руб. компенсации за свое монопольное положение 1
10.12.2021 Российских арендодателей жилья загонят в единую ГИС. Уклонистов будут штрафовать 1
24.11.2021 Россияне смогут заходить на HeadHunter, «Циан» и «Авито» по паспорту через ЕСИА 1
24.11.2021 Первые интернет-площадки запустили авторизацию через ЕСИА 1
24.11.2021 «Авто.ру» подключили к «Госуслугам» 1
20.07.2021 «Яндекс.недвижимость» запустила сервис долгосрочной аренды жилья в Санкт-Петербурге 1
01.06.2021 «Яндекс» создал сервис аренды жилья без посредников и залога 1
01.06.2021 «Яндекс.недвижимость» запускает сервис аренды жилья 1
31.05.2021 «Яндекс» предложил конкурентам продвигать их сервисы как свои, но конкуренты остались недовольны 1
06.04.2021 В России ввели авторизацию в соцсетях через «госуслуги» 1
24.02.2021 Власти обязали «Яндекс» быть скромнее в продвижении своих сервисов 1
01.12.2020 «Яндекс» создал «убийцу» «Авито» 3
25.04.2018 Из-за Uber выручка «Яндекс.Такси» выросла в четыре раза 1
10.01.2018 «Яндекс» создает новую компанию для музыки, ТВ и «Кинопоиска» 1
26.07.2016 РБК перезапустил тематическое медиа «РБК-Недвижимость» в партнерстве с «Яндекс.Недвижимостью» 1
16.05.2016 «Яндекс» начал принимать объявления о сдаче внаём или продаже коммерческой недвижимости 1
04.02.2016 Руководитель «Авто.ру» перешел в CarPrice на пост директора по продукту 1
04.02.2016 «Яндекс» стал проверять московские стройки на легальность 1
29.06.2015 Заработала новая версия сервиса «Яндекс.Работа» 2
09.12.2014 «Яндекс» стал принимать объявления о продаже и аренде квартир 1
21.11.2011 На «Яндекс.Работе» появились подписки на вакансии 1
14.12.2010 «Яндекс» запустил сервис поиска недвижимости 1

Публикаций - 38, упоминаний - 51

Яндекс.Вертикали и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7821 32
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4190 3
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 317 3
VK - Mail.ru Group 3488 1
Google LLC 11983 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13333 1
Яндекс.МедиаЛаб - Yandex MediaLab 1 1
Yandex Data Factory - YDF 25 1
Yandex N.V. - YNV - Яндекс Н.В. 47 1
Yandex SDG - Yandex Self-Driving Group - Avride 21 1
Питерская группа связистов 435 1
CM.Expert - АвтоЭксперт 7 1
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 159 15
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 261 7
ЦИАН - CIAN 150 7
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1046 6
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 529 4
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 393 3
Profi.ru - Профи.ру - Сервис поиска специалистов 23 3
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий 59 3
ЗУН - Zoon 15 3
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 262 2
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 209 2
Этажи 0 2
Интер РАО - ПСК - Петербургская сбытовая компания 6 2
Кассир.ру - Kassir.ru 25 1
Uber 333 1
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 135 1
Культурная служба - Пономиналу.ру 15 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 259 1
О2О Холдинг 58 1
Совкомбанк Совесть 275 1
Яндекс.Доставка 82 1
ЦИАН - iRealtor - Айриеэлтор 10 1
Русский Стиль 44 1
CarPrice - Карпрайс 37 1
Chery Group - Chery Automobile - Чери Автомобили Рус 35 1
Chery Group - Omoda 20 1
Яндекс - еКредит 3 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 523 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12145 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2211 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2759 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6105 2
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 330 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2828 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1242 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3437 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3242 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5082 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 468 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3133 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3369 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 682 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 344 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2598 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4645 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 718 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 265 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2964 6
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4692 6
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 807 5
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4930 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53498 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11550 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13032 4
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2985 4
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8130 4
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1322 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68758 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12454 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15308 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16307 3
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1432 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5398 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10862 3
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2278 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11635 3
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5404 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2643 2
Data monetization - Монетизация данных 1721 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32143 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3432 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4736 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5567 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24977 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5047 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7605 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5633 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21048 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7627 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21970 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7067 1
Google Android устройства-девайсы 750 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24798 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12403 1
C2C - consumer-to-consumer - потребитель для бизнеса 55 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3832 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1797 1
Яндекс.Вертикали - Яндекс.Недвижимость 36 12
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1041 8
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Афиша 59 7
Яндекс.Вертикали - Яндекс.Работа 26 7
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 285 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5486 5
Apple iOS 7997 5
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Телепрограмма 14 5
Яндекс.Аренда 21 4
Яндекс ID - Я ID - Яндекс.Паспорт 94 3
Google Android 14325 3
Drom.ru 11 3
Яндекс.Поиск - колдунщики 12 3
Яндекс.Медиасервисы 3 3
Яндекс.Путешествия - Яндекс.Авиабилеты 88 3
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 524 2
VK - Mail.Ru Group Юла - Youla - каталог бесплатных частных объявлений 106 2
Yandex Pay - Яндекс Пэй 75 2
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 291 2
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 630 2
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 723 2
Яндекс.Плюс 205 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1140 1
Google YouTube - Видеохостинг 2822 1
VK - Яндекс.Дзен 206 1
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 490 1
Google Analytics - Google Universal Analytics 106 1
Uber Eats - UberEATs 36 1
Яндекс.Здоровье 23 1
Яндекс.Объявления 9 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Музыка - MTS Music 64 1
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 131 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 550 1
Apple Pay 498 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 714 1
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 407 1
Apple iPhone 6 4863 1
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 231 1
Яндекс.Лавка 253 1
Яндекс.Радар 30 1
Алёшин Павел 12 4
Тихомиров Илья 10 4
Широков Алексей 18 3
Белокуров Евгений 3 3
Волож Аркадий 255 2
Мельников Максим 36 2
Мишустин Михаил 699 2
Смирнов Александр 81 2
Терентьев Виталий 8 2
Ананьев Алексей 110 2
Роменский Сергей 3 2
Савиновский Артем 9 1
Abovsky Gregory - Абовски Грегори 32 1
Стыскин Андрей 9 1
Наймушин Игорь 1 1
Платов Михаил 1 1
Ананьева Татьяна 10 1
Горелкин Антон 101 1
Жуков Роман 17 1
Гевак Андрей 14 1
Бутенко Алексей 1 1
Комарова Татьяна 17 1
Карнаухова Екатерина 8 1
Новиков Кирилл 3 1
Куликов Владимир 2 1
Горовой Владимир 2 1
Мокеев Михаил 1 1
Литвинова Ирина 1 1
Ананьева Валентина 1 1
Очеретько Анна 1 1
Ларин Кирилл 5 1
Гаврилов Михаил 9 1
Забанных Антон 12 1
Зверев Александр 9 1
Гуринович Эдуард 5 1
Абрамов Роман 6 1
Соболев Никита 2 1
Ганжа Антон 4 1
Путин Владимир 3255 1
Иванов Сергей 391 1
Россия - РФ - Российская федерация 150012 19
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44385 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17936 9
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7776 6
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2532 4
Россия - УФО - Екатеринбург 4095 1
Казахстан - Республика 5667 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3036 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1090 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2329 1
Беларусь - Белоруссия 5855 1
Россия - СФО - Новосибирск 4454 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3233 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1631 1
Украина 7682 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1892 1
Россия - УФО - Тюменская область 1204 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 747 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 836 1
Москва МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 302 1
Россия - ЦФО - Костромская область - Кострома 266 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1596 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ростов Великий 19 1
Россия - Ярославская область - Переславль-Залесский 43 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Суздаль 57 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5053 24
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49484 6
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7070 6
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5194 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52931 5
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6609 5
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6395 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19367 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30412 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16791 4
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5754 4
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2521 3
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 927 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14235 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5372 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 6018 3
Аренда 2502 3
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2796 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7654 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3573 2
Паспорт - Паспортные данные 2607 2
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 326 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4786 2
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 646 2
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1650 2
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1605 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24918 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5693 2
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 529 2
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 557 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6190 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8262 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6098 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7442 1
Строительство - Товары для строительства и ремонта - Do It Yourself, DIY - самодельничество или «сделай сам» 310 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3065 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5976 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 706 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7116 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3651 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1997 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1034 1
РИА Новости 947 1
Wikipedia - Википедия 536 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11318 1
АиФ - Аргументы и факты 47 1
РБК Недвижимость 3 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 121 1
comScore 379 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 231 1
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - ШАД - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 95 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 894 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1367264, в очереди разбора - 750899.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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