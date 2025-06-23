Получите все материалы CNews по ключевому слову
Яндекс.Вертикали Авто.ру Яндекс.недвижимость Яндекс.работа
УПОМИНАНИЯ
Яндекс.Вертикали и организации, системы, технологии, персоны:
|Алёшин Павел 12 4
|Тихомиров Илья 10 4
|Широков Алексей 18 3
|Белокуров Евгений 3 3
|Волож Аркадий 255 2
|Мельников Максим 36 2
|Мишустин Михаил 699 2
|Смирнов Александр 81 2
|Терентьев Виталий 8 2
|Ананьев Алексей 110 2
|Роменский Сергей 3 2
|Савиновский Артем 9 1
|Abovsky Gregory - Абовски Грегори 32 1
|Стыскин Андрей 9 1
|Наймушин Игорь 1 1
|Платов Михаил 1 1
|Ананьева Татьяна 10 1
|Горелкин Антон 101 1
|Жуков Роман 17 1
|Гевак Андрей 14 1
|Бутенко Алексей 1 1
|Комарова Татьяна 17 1
|Карнаухова Екатерина 8 1
|Новиков Кирилл 3 1
|Куликов Владимир 2 1
|Горовой Владимир 2 1
|Мокеев Михаил 1 1
|Литвинова Ирина 1 1
|Ананьева Валентина 1 1
|Очеретько Анна 1 1
|Ларин Кирилл 5 1
|Гаврилов Михаил 9 1
|Забанных Антон 12 1
|Зверев Александр 9 1
|Гуринович Эдуард 5 1
|Абрамов Роман 6 1
|Соболев Никита 2 1
|Ганжа Антон 4 1
|Путин Владимир 3255 1
|Иванов Сергей 391 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1997 2
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1034 1
|РИА Новости 947 1
|Wikipedia - Википедия 536 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11318 1
|АиФ - Аргументы и факты 47 1
|РБК Недвижимость 3 1
|Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 121 1
|comScore 379 1
|ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 231 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1367264, в очереди разбора - 750899.
Создано именных указателей - 177333.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.