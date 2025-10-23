Получите все материалы CNews по ключевому слову
Литвинова Ирина
СОБЫТИЯ
|23.10.2025
|«Яндекс Недвижимость» запускает персональные предложения для покупателей новостроек 1
|01.10.2024
|«Яндекс Недвижимость» представила «Старт Продаж» - новый инструмент для запуска продаж новостроек 1
Литвинова Ирина и организации, системы, технологии, персоны:
|Yandex - Яндекс 8264 1
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4432 1
|Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 906 1
|Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Яндекс.недвижимость - Яндекс.работа 40 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1394886, в очереди разбора - 731928.
Создано именных указателей - 184864.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.