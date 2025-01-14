Push Notifications - Web Push Notifications - Push-уведомления - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете

Теперь push-уведомления от «Сбера» можно сделать менее формальными ного приложения «СберБанк Онлайн» на Android-смартфонах (версии не ниже 16.1) теперь могут получать push-уведомления о зачислениях, переводах, оплате покупок в позитивной и дружелюбной тонально

Push-уведомления помогут в навигации к новым продуктам. В мобильном приложении Sferra стало проще приводить клиента к новинкам ению новых банковских услуг. Об этом CNews сообщили представители SafeTech. Так, в специализированном мобильном браузере Sferra появилась функция отправки клиентам кредитных организаций навигационных push-уведомлений, которые ведут сразу на нужную веб-страницу с новым продуктом. Sferra — специализированный мобильный браузер с расширенными возможностями, который позволяет превратить веб-серв

Новый метод аутентификации для программного комплекса MFASoft Secure Authentication Server корпоративных информационных системах. В новой версии продукта стала доступна аутентификация через пуш-уведомления в мобильном приложении MFASoft. Об этом CNews сообщили представители MFASoft.

В России хотят построить сеть цифровых метеостанций с push-уведомлениями о реестра могут получать, например, страховые и кредитные организации. Сеть цифровых метеостанций и push-уведомления Данные от Росгидромета передаются на бумаге, что крайне не оперативно, объяс

Pushed — российское решение для отправки push-сообщений Компания «Мультифактор» выпустила новый продукт — сервис для отправки и автоматизации push-уведомлений Pushed. Это отечественный продукт, который не использует Google Mobile Servi

Подключаться к гостевому Wi-Fi от билайн бизнес теперь можно через пуш-сообщения и работает даже на кнопочных телефонах. Пользователь вводит на странице авторизации свой номер телефона и принимает условия предоставления услуги. После этого на его устройстве появляется всплывающее пуш-сообщение от сотового оператора с просьбой подтвердить вход нажатием на экран. Вводить дополнительный код доступа не нужно. «Благодаря сервису “Управляемый Wi-Fi” бизнес получает ещё один к

eXpress доступен в российском магазине мобильных приложений RuStore к платформы коммуникаций eXpress внедрил в систему и протестировал возможности отправки и получения push-уведомлений из альтернативного отечественного стора. Необходимость осваивать новый pu

В мобильном приложении Multifactor появился push-сервис собственной разработки тила обновление мобильного приложения Multifactor — версия 1.3.0. Одним из нововведений стал сервис push-уведомлений. В новой версии появились: Pushed — push-сервис собственной разработк

ВТБ запускает push-уведомления для пользователей веб-версии ВТБ Онлайн на iOS Клиенты ВТБ, использующие устройства на iOS, теперь смогут подключить push-уведомления от банка в веб-версии ВТБ Онлайн. Настроить уведомления можно с 4 октября. «

«Улыбка радуги» при поддержке GlowByte перенесла маркетинговые кампании с SAS на Mindbox сохранить необходимый уровень маркетинговых активностей, а также увеличить доставляемость мобильных push-уведомлений. Новое решение позволяет отправлять коммуникации в каналах SMS, Push,

В мобильном приложении ЦППК появятся таргетированные push уведомления ртая часть пользуется электропоездами несколько раз в неделю. ЦППК постоянно обновляет и совершенствует собственное мобильное приложение «Расписание и билеты ЦППК». Скоро в нем появятся таргетинговые push-уведомления с актуальной информацией по железнодорожным направлениям. Также в приложении в перспективе можно будет выбрать любимый маршрут и получать по нему всю необходимую информацию. **

«МТС банк» запустил сервис умного паркинга м приложении. При снижении баланса парковочного счета до нижнего порога клиенту приходит на телефон push-уведомление о необходимости пополнить баланс счета «Парковки России» (Москва и СПб) в пр

Edna запускает доступные push-уведомления ческой турбулентности. На помощь приходят новые технологии: взамен дорогих SMS-рассылок – доступные push-уведомления. Кому это подойдет, рассказываем ниже. SMS-сообщения остаются самым популярн

В мобильном приложении «Почта банка» заработали push-уведомления в формате chat heads «Почта банк» запустил в мобильном приложении технологию всплывающих push-уведомлений поверх других окон в формате chat heads (по принципу чат-уведомлений в Faceb

Абоненты МТC cмогут пополнить мобильный счет в push-уведомлениях с помощью Samsung Pay МТС, «МТС банк» и Samsung Electronics запустили оплату услуг мобильной связи МТС в push-уведомлениях с помощью сервиса Samsung Pay. Абоненты МТС — пользователи смартфонов Samsu

Авторизоваться по Сбер ID теперь можно по номеру телефона Сервис Сбер ID объявил о том, что теперь авторизоваться можно не только по QR или PUSH, но и по номеру телефона. Для того чтобы войти в тот или иной сервис Сбера и партнёров с помощью Сбер ID, пользователь нажимает соответствующую кнопку — «Войти по Сбер ID». Далее ему предл

МТC запустила оплату через push-уведомления язи МТС с помощью сервиса Google Pay. МТС стал первым в мире глобальным партнером, реализовавшим интеграцию онлайн-платежей в push-уведомлениях. Абоненты МТС, установившие «МТС Деньги», при получении push-уведомления о снижении баланса счета мобильного телефона, смогут пополнить его в один клик с помощью сервиса онлайн-оплаты Google Pay. Для совершения платежа не нужно открывать мобильное п

Сбербанк заставил клиентов платить за SMS и Push-уведомления о переводах ния, нужно будет купить эту услугу. В прошлом осталась бесплатная рассылка как SMS-сообщений, так и Push-уведомлений. По информации РБК, изменения уже вступили в силу – в зависимости от региона

Райффайзенбанк запустил историю push-уведомлений в мобильном приложении В мобильном приложении «Райффайзен-онлайн» появилась история уведомлений, в которой хранятся все сообщения, полученные клиентом через push, – транзакционные, информационные, маркетинговые, а также 3-D Secure. Вкладка будет доступна на всех устройствах на iOS и Android. Сообщения будут храниться в течение трех месяцев. Об этом

Eset Secure Authentication получил поддержку iOS-устройств ила средство двухфакторной аутентификации Eset Secure Authentication (ESA). В новой версии продукта push-уведомления можно отправлять на устройства Apple — возможна, например, аутентификация с

«МобилитиЛаб» представила новую редакцию корпоративного мобильного рабочего места WorksPad йским тиражным решением для защищенной корпоративной мобильной почты для iOS и Android с поддержкой push-уведомлений. В версии для iOS реализована функция пересылки писем с автоматическим скачи

«Яндекс.Деньги» разрешили подтверждать платежи с помощью push-уведомлений «Яндекс.Деньги» предложили подтверждать платежи из электронного кошелька по-новому — с помощью push-уведомлений. До сих пор для оплаты покупок и денежных переводов нужно было вводить однор

Модульбанк теперь оповещает своих клиентов с помощью безопасных push-уведомлений ециализируется на обслуживании юридических лиц) заменил традиционное СМС-информирование клиентов на push-уведомления, процессинг которых предоставляет компания TIM Сonnect. Клиенты Модульбанка,

Пользователям мобильного банка PSB-Mobile доступна функция push-уведомлений Промсвязьбанк представил клиентам-пользователям мобильного приложения PSB-Mobile новую технологическую разработку: функцию push-уведомлений. Как сообщили CNews в Промсвязьбанке, с ее помощью клиенты смогут проходить авторизацию, оперативно и в удобном формате получать информацию, оставаясь при этом в приложении — н

Приложение ВТБ24 для iOS теперь поддерживает вход по отпечатку пальцев и push-коды мобильного приложения ВТБ24 для iPhone и iPad получили новый функционал: вход по отпечатку пальца и push-коды. Об этом CNews сообщили в банке ВТБ24. Как результат, теперь пользователям не нужно

Пользователям iPad, iPhone и Android-устройств стали доступны push-уведомления от «QIWI Кошелька» вателям новый уровень удобства и безопасности. Теперь у пользователей этих мобильных устройств есть push-уведомления, извещающие о событиях в «QIWI Кошельке», говорится в сообщении холдинга QIW

Facebook купила сервис для создания цифровых книг Push Pop Press Социальная сеть Facebook объявила о приобретении стартапа Push Pop Press. Финансовые условия сделки не раскрываются. Сервис Push Pop Press помогает авторам и издателям литературы легко конвертировать книги в форматы, удобные для iPad и iPhone.

Ресторан Push King выбрал систему управления «Астор: Ресторан» Компания «Софт-Маркет» провела автоматизацию нового ресторана Push King, который открылся в городе Пушкин Ленинградской области. Как отмечается, руководство ресторана возлагало на автоматизацию три основные задачи: автоматизация деятельности ресторана; ко

«Билайн» сделал мобильный почтовый трафик бесплатным вует необходимость проверять почту – новые письма будут приходить на телефон автоматически в режиме push. В телефоне по умолчанию установлены настройки для «Яндекс», «Рамблер» и Mail.ru, но мож

Google сделает индексацию мгновенной dWriteWeb. Как отмечает ReadWriteWeb, в прошлом году представитель Google Бретт Слаткин (Brett Slatkin) уже рассказывал о разработке нового протокола мгновенной индексации под названием PubSubHubbub (PuSH). По словам Слаткина, этот протокол можно будет использовать для индексирования в Сети вместо стандартного для поисковиков способа сканирования ссылок с помощью поисковых роботов (web craw

Citrix ускоряет доставку веб-приложений: технология NetScaler Web 2.0 Push Компания Citrix Systems представила технологию Web 2.0 Push, которая вошла в состав продукта для доставки веб-приложений Citrix NetScaler. Новая функция была создана в ответ на растущий интерес рынка к приложениям Web 2.0 и предлагает эффективное р

«Скай Линк» запустил «Push To Talk» в Калуге Компания «Скай Линк» начала предоставлять в Калужской области услугу «Push to Talk» (РТТ) – «нажми и говори». Первым клиентом «Скай Линка», подключившим PTT, стала компания «Сити», которая предоставляет услуги такси в городе Обнинске под маркой «Мое такси». Для с

Microsoft готовит "убийцу" BlackBerry убедиться в их бесперебойной работе в своих сетях, сообщил г-н Нук. Примерно так же обстояло дело с Push Email, функцией «проталкивания» электронной почты на клиентские устройства, в WM 5.0. Он

Ericsson и Siemens успешно протестировали взаимодействие оборудования push-to-talk Компании Ericsson и Siemens Communications успешно завершили тестирование, целью которого была демонстрация взаимодействия телефонных терминалов с функцией push-to-talk производства Siemens и инфраструктурного оборудования Ericsson (система IMS - IP Multimedia Subsystem, включающая в себя push to talk - сервер). Данное событие позволит знач

Видеоконференции: скоро в мобильнике Технология PTV представляет собой дальнейшее развитие идеологии «Push-To…», предполагающей создание сервисов Push-To-Talk, Push-To-Text, Push-To-Video, а, возможно, и иных. Концепция Push-To… подразумевает создание максимально про