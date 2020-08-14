Сбербанк заставил клиентов платить за SMS и Push-уведомления о переводах

Сбербанк сделал рассылку SMS-сообщений и Push-уведомлений платной для владельцев обычных дебетовых карт. Стоимость составит от 30 до 60 руб. в месяц. Бесплатной услуга останется только для держателей кредитных и премиальных дебетовых карт. Существует способ не платить информацию о балансе.



Новые поборы с клиентов Сбербанка

Сбербанк лишил своих клиентов возможности бесплатно получать уведомления о переводе денег на карту. Теперь, чтобы узнать о поступлении средств при помощи оповещения, нужно будет купить эту услугу. В прошлом осталась бесплатная рассылка как SMS-сообщений, так и Push-уведомлений. По информации РБК, изменения уже вступили в силу – в зависимости от региона SMS и Push от Сбербанка стали платными в конце июля или начале августа 2020 г.

На момент публикации материала представители «Сбербанка» не комментировали произошедшие изменения. Другими словами, официальная причина перевода популярной у клиентов услуги в разряд платных остается неизвестной.

Стоит отметить, что Сбербанк входит в число крупнейших банков России. На август 2020 г. он насчитывал 95,4 млн и 2,5 млн активных частных и корпоративных клиентов в России соответственно. Количество активных пользователей приложения «Сбербанк онлайн» и СМС-банка достигло 67,8 млн.

Сколько придется платить

Чтобы продолжить получать уведомления о поступлении средств на карту, клиентам Сбербанка, владеющим базовой или социальной картой, придется ежемесячно платить 30 руб. Стоимость услуги для владельцев стандартных дебетовых карт составит вдвое больше – 60 руб. в месяц.

Клиентам Сбербанка придется мириться с еще одним неудобством

Данный сервис входит в услугу «Уведомления по карте», которую и нужно подключить, чтобы SMS-сообщения и Push-уведомления продолжили поступать. Она включает уведомления обо всех операциях по карте, к примеру, оплату товаров в магазине.

Заплатят не все

Нововведение Сбербанка предусматривает одно исключение – те клиенты, которые пользуются премиальными дебетовыми картами Сбербанка, смогут получать SMS и Push-уведомления на бесплатной основе. Это же касается и тех, кто оформил себе кредитную карту. Однако на момент публикации материала не было достоверно известно, что бесплатной эта услуга для таких клиентов останется навсегда.

Важный момент: введя плату за уведомления о поступлениях денег, Сбербанк оставил бесплатными входящие SMS-сообщения с кодами подтверждения покупки в онлайн-магазинах. Платить за коды для регистрации в приложении «Сбербанк онлайн» тоже пока не придется.

Бесплатная проверка баланса

Несмотря на внедрение «подписки» на SMS и Push-уведомления о балансе, у клиентов Сбербанка по-прежнему остается возможность узнавать о состоянии своего счета, не платя за это ни рубля.

Чтобы бесплатно узнавать о приходе денег, пользователям нужно заходить в мобильное приложение «Сбербанк онлайн» или пользоваться интернет-банком с настольного ПК или ноутбука. Там есть история движения средств по карте, но такой способ будет удобен не всем.

К примеру, под удар могут попасть пожилые россияне, не пользующиеся смартфоном или компьютером, но получающие пенсию на карту Сбербанка. Им в первую очередь и придется оплачивать «подписку» на уведомления о поступлении средств.

Как Сбербанк за три месяца заработал миллиарды на клиентских переводах

Платная услуга уведомлений о балансе – это как минимум второе ограничение, введенное Сбербанком за последние полгода. Так, в конце марта 2020 г. клиентам искусственно ограничили максимальный размер ежемесячных переводов внутри банка: теперь они вынуждены платить комиссию в размере 1% от суммы транзакции за любые переводы на сумму свыше 50 тыс. руб. в месяц. Новое правило действует даже в пределах одного региона: к примеру, при переводе с карты Сбербанка, зарегистрированную в Казани, на другую карту этого же города суммы в размере 51 тыс. руб. придется заплатить банку 510 руб. за оказание этой услуги.

Размер комиссии не может превышать 1000 руб. с одного перевода. Также банк предложил клиентам, часто совершающим переводы, купить подписку стоимостью от 100 до 210 руб. в месяц в зависимости от условий.

На этот шаг Сбербанк пошел в ответ на прописанный в законе запрет на так называемый «банковский роуминг». Под этим термином подразумеваются комиссии за межрегиональные переводы внутри одного банка – они отменены с июня 2020 г.

Внедрение этих ограничений привело к тому, что комиссионные доходы Сбербанка от денежных переводов по итогам II квартала 2020 г. показали 52,5-процентный рост в сравнении с результатами аналогичного периода 2019 г. Комиссии принесли банку 16,2 млрд руб.

Для сравнения, комиссионный доход банка во II квартале 2019 г. продемонстрировал рост на 15,6% по сравнению со II кварталом 2018 г, а во II квартале 2018 г. годовой прирост достиг 20,6%.