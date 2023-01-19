Индексная книга CNews*
Юриспруденция Законодательство Legislation Законодательная база Нормативно-правовые акты
- Дееспособность - Legal capacity - Правоспособность
- Юриспруденция - Jurisprudence
Публикаций - 6382, упоминаний - 7919
Юриспруденция упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2759 486
|Медведев Дмитрий 1633 192
|Никифоров Николай 1172 153
|Мишустин Михаил 495 83
|Рейман Леонид 1032 81
|Шадаев Максут 652 76
|Щеголев Игорь 691 60
|Чернышенко Дмитрий 447 59
|Наумов Виктор 125 52
|Бокова Людмила 80 52
|Аксаков Анатолий 123 51
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 372 49
|Горелкин Антон 63 49
|Яровая Ирина 70 46
|Хинштейн Александр 77 44
|Евраев Михаил 243 43
|Клишас Андрей 48 42
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 378 38
|Жаров Александр 174 38
|Казарян Карен 65 36
|Gates William Henry - Гейтс Билл 899 33
|Левин Леонид 124 33
|Лугов Андрей 32 32
|Володин Вячеслав 72 30
|Касперская Наталья 275 30
|Греф Герман 368 30
|Попов Алексей 330 29
|Snowden Edward - Сноуден Эдвард 166 29
|Дуров Павел 252 28
|Зенкин Денис 262 27
|Паршин Максим 281 26
|Дворкович Аркадий 210 23
|Носков Константин 230 23
|Шалманов Сергей 201 23
|Ющенко Александр 25 23
|Комлев Николай 71 22
|Иванов Олег 136 22
|Макаров Валентин 195 22
|Массух Илья 221 22
|Матвиенко Валентина 107 22
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1225156, в очереди разбора - 872744.
Создано именных указателей - 114005.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1225156, в очереди разбора - 872744.
Создано именных указателей - 114005.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.