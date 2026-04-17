Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты

«Россети Московский регион» выявили почти 92,5 тыс. незаконных подвесов ВОЛС на опорах ЛЭП № 2106 «О порядке недискриминационного доступа к инфраструктуре для размещения сетей электросвязи». По закону любое использование таких объектов для прокладки линий связи допускается только на

Новый законопроект об авторизации в интернете слишком завязан на Max. Онлайн-магазины негодуют и просят дать россиянам выбор ственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергею Боярскому. Если законопроект будет принят в своей текущей редакции, то новое ограничение для россиян заработа

В законопроекте об ИИ усилили обязанности и ответственность владельцев онлайн-сервисов за его противоправное использование Требования к использованию В законопроект о регулировании искусственного интеллекта (ИИ) внесены новые положения, документ

США готовят закон о блокировке зарубежных «пиратских» сайтов итуация изменилась, теперь Тиллис и Лофгрен работают над сведением FADPA и Block BEARD Act в единый законопроект. Unsplash - Amy Syiek Готовится законодательная база для блокировок зарубежных п

Производители электроники раскритиковали законопроект об ИИ. Из-за него будут проблемы у смартфонов, ноутбуков и ТВ о регистрации, верификации и маркировке. Freepik - Freepik Производители электроники раскритиковали законопроект об ИИ и предупредили о сбоях в смартфонах «В нынешней редакции законопроект

Законы о суверенитете данных в Центральной Азии подстегнули рынок локальных систем предотвращения утечек данных (DLP) под местные требования и получить сертификацию. «Бизнес оказался между двух огней: с одной стороны, законы о локализации требуют физически держать сервера в стране, с другой – защищать эти данн

Банки обязали проверять клиентов на предмет заражения ПО Критика законопроекта Комитет Госдумы по информационной политике, ИТ и связи в своем заключении на законопроект видит противоречия между нормой о том, что одному человеку нельзя выдавать в сов

Новый закон в России может обойтись регистраторам доменных имен в миллиарды Все владельцы доменных имен будут идентифицированы через «Госуслуги», а сами регистраторы должны быть отечественными компаниями, зарегистрированными в специальном реестре. Государственная Дума России Новый закон в России может обойтись регистраторам доменных имен в миллиарды рублей Регистратор доменных имен — это организация, аккредитованная для регистрации, продления и управления доменами.

Банкам закон не писан? Финансисты ищут способы накрыть россиян лавиной спам-звонков против их воли. Власти на их стороне ывести из-под действия закона о запрете спам-звонков – власти уже подготовили необходимый для этого законопроект. С 1 сентября 2025 г. в России действует закон, позволяющий россиянам активирова

В России проведут перепись сотовых телефонов: чужой аппарат нельзя будет использовать иводействия мошенничестве в сфере ИКТ (ГИС «Антифрод») . База данных IMEI-номеров сотовых телефонов В Законе «О связи» вводится понятие центральной базы данных идентификаторов пользовательского

Росреестр разработал законопроект о запрете на создание сайтов-двойников картографических сервисов числе федерального фонда пространственных данных). Об этом CNews сообщили представители Росреестра. Законопроект размещен на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Изменения п

Минцифры разработало законопроект о «Гостехе» с целью систематизировать роли, права и обязанности всех участников тформе Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) России разработало законопроект о «Гостехе», пишут «Ведомости». Закон должен систематизировать роли, права и обя

Российских «белых» хакеров будут сажать на долгие годы за слив посторонним информации о найденных уязвимостях. Закон почти готов димые для этого изменения, но пока они ни к чему не привели. В декабре 2023 г. в Госдуму был внесен законопроект о деятельности «этичных» хакеров. Спустя почти год, осенью 2024 г., он прошел пе

Госдума ввела штрафы за недопуск интернет-провайдеров в многоквартирные дома а недопуск интернет-провайдеров в многоквартирные дома Государственная дума приняла в первом чтении законопроект об административной ответственности за создание препятствий для доступа интернет

Кадровый электронный документооборот 2023 нодательная база для перевода кадровых документов в электронный вид для всех категорий сотрудников. Новый закон получил широкую поддержку бизнеса на фоне пандемии коронавируса и всеобщей «удале

В России появится «черный список» сотовых телефонов ым с использованием информационных и коммуникационных технологий» «Черный» список сотовых телефонов В Законе «О связи» появится норма о базах идентификаторов пользовательского (оконченного) обо

Как теперь будут работать Ozon, Wildberries, «Яндекс Маркет». Что им запретят продавать и чем заниматься то такое платформенная экономика и как ее регулировать Государственная дума приняла в первом чтении законопроект «Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики в РФ». Документ был

Как криптовалюта в России стала средством коррупции ой вероятностью криптовалюта как средство коррупции также будет набирать популярность. Криптовалюта в законе В условиях популяризации расчетов в криптовалюте в России принимаются меры по ее рег

Новый продукт для специалистов по закупкам от «КонсультантПлюс» – «Готовые решения по Закону № 223-ФЗ» Компания «КонсультантПлюс» выпустила новый продукт по теме закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц по Закону № 223-ФЗ – «Готовые решения (Проф). Госзакупки (223-ФЗ)». Об этом CNews сообщили представители «КонсультантПлюс». Подготовлено свыше 100 готовых решений: как провести открытый электро

В России создается суверенный мессенджер, который может заменить паспорт и этих информационной системы и программы для ЭВМ. Телеграм-канал Сергея Боярского В Госдуму внесен законопроект о создании в России «многофункционального сервиса обмена информацией» Отправител

Госдума приняла во II и III чтении законопроект Росреестра о защите электронных сделок с помощью биометрических данных Государственная Дума приняла во втором и третьем чтениях разработанный Росреестром законопроект, который позволит использовать Единую биометрическую систему для подачи документов на регистрацию объектов недвижимости в электронном виде. Это усилит безопасность сделок, проводим

Власти запретят мигрантам в России иметь больше одной SIM-карты. Законопроект уже разработан Ограничить права В России предлагают запретить оформлять на имя мигрантов больше одной SIM-карты, пишет «Коммерсант». В Госдуме России разработали законопроект о запрете мигрантам иметь больше одного номера телефона. В мае 2025 г. иностранцы еще могут оформить на себя не более 10 SIM-карт. Иностранные граждане и лица без гражданства могут

Дмитрий Григоренко: Регулирование оборота банковских карт – это следующий этап в борьбе с мошенничеством Госдума приняла в первом чтении законопроект, который запрещает несовершеннолетним открывать банковские счета без согласия ро

США хотят встраивать геотрекинг во все ИИ-процессоры для их удаленного отключения Поиск методов блокировки В США дополнили законопроект об обязательном использовании технологии геотрекинга для высокопроизводительных игровых и графических процессоров для искусственного интеллекта, пишет Tom's Hardware. Главным повод

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект об уголовной ответственности для дропперов Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект о введении уголовной ответственности для дропперов – посредников, помогающих мош

В Уголовный кодекс вводят понятие криптовалюты. Ее можно будет конфисковать Новое понятие в УК Комиссией Правительства России по законопроектной деятельности одобрен законопроект, в котором цифровая валюта признается имуществом для целей Уголовного кодекса (У

Госдума взялась за законодательное регулирование ИИ. Создана рабочая группа аботки и внедрения ИИ-технологий и для возможного использования результатов работы этих технологий. Согласно закону, ИИ — это комплекс технологических решений, которые позволяют имитировать ког

Госдума утвердила меры борьбы с телефонными мошенниками: госплатформу «Антифрод», маркировку звонков, подтверждение банковских операций Борьба с фродом Госдума приняла сразу во втором и третьем, окончательном чтениях законопроект о противодействии телефонному мошенничеству, включающий более 30 мер. Об этом го

Законопроект Минцифры о борьбе с кибермошенниками может обернуться прослушкой россиян. Его критикуют бизнес и чиновники, но его все равно приняли Бизнес против Законопроект Минцифры, призванный поднять борьбу с мошенничеством в цифровой среде на новый у

Законопроект Правительства о защите граждан от мошенников принят в первом чтении Правительственный законопроект, направленный на усиление защиты граждан от мошеннических действий, принят в первом чтении Государственной Думой. Документ включает порядка 30 мер, они призваны дать людям эффектив

Дмитрий Григоренко: Правительство достигло рекордных показателей исполнительской дисциплины при взаимодействии с Госдумой . Например, в текущую весеннюю сессию одним из таких приоритетов для Правительства и депутатов стал законопроект по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством. Его цель – с одной стороны, пр

Кремль: Facebook** и Instagram*** разблокируют, только если они будут соблюдать законы России екретарь главы российского государства, такое же требование распространяется и к ИТ-сервису YouTube. Unsplash - Brett Jordan Владельцу Facebook** и Instagram*** необходимо лишь соблюдать национальные законы и возвращаться в Россию Американский медиамагнат, интернет-предприниматель и филантроп Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg). Известен как соучредитель компании Meta (ранее — Facebook) и явля

РВИ предложили отдельный законопроект «О развитии видеоигровой индустрии» ной власти, профильных ассоциаций, депутатов и экспертов. В повестке встречи обсуждался декабрьский законопроект «О деятельности по разработке и распространению видеоигр на территории России».

Дмитрий Григоренко: Правительство одобрило законопроект по противодействию телефонному и интернет-мошенничеству На заседании в четверг Правительство России одобрило законопроект по противодействию телефонному- и интернет-мошенничеству. В ближайшее время документ будет внесен в Государственную Думу. Об этом CNews сообщили представители аппарата Правительств

Законопроект США: Сажать на 20 лет и штрафовать на миллионы долларов за помощь Китаю в развитии ИИ лишения свободы на срок до 20 лет и штрафа на сумму до $1 млн за каждый доказанный факт нарушения. В законе также отдельно прописаны штрафы для граждан США и американских компаний, уличенных в

В России легализуют «белых хакеров». «Дыры» в ИТ-системах за деньги можно будет искать на законных основаниях аграждение (Bug Bounty), пишет «Коммерсант». Согласно проекту федерального закона, все компании, относящиеся к КИИ, будут обязаны проводить тестирование на уязвимости в своих ИТ-системах. Кроме того, законопроект предполагает установление финансовых требований к операторам платформ Bug Bounty. «Белый хакер» он же пентестер - это специалист по информационной безопасности (ИБ). Он проводит пе

Прокуратура нашла нарушения законодательства в обработке персональных данных россиян московскими властями . Закон о повышении штрафов за утечки ПД Президент России Владимир Путин 30 ноября 2024 г. подписал законы, кардинально усиливающие ответственность за утечки ПД. Поправки в Кодекс об администра

В России запретили электронную почту. Пока только для связи с чиновниками Незачем писать письма Госдума одобрила законопроект, запрещающий гражданам России обращаться к чиновникам, используя электронную поч

Правительство поддержало законопроект о цифровизации работы антимонопольной службы Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, который легализует использование цифровых технологий для выявления картелей в госзакупках. Документ предусматривает запуск ГИС «Антикартель». Система позволит в автоматизированном