Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты

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19.01.2023 Депутаты в 130 раз увеличили стоимость новых лицензий на услуги связи в России
10.01.2023 Власти законодательно разрешили пиратские ПО, кино и музыку. Пока только в Белоруссии
09.01.2023 Госдума разрабатывает закон о принудительном лицензировании иностранных фильмов
07.12.2022 Центробанк поддержал легализацию криптовалюты в России. Но на своих условиях
21.11.2022 Новый закон о регулировании Рунета поставит на уши соцсети и магазины и сделает их беднее на 100 миллиардов
18.11.2022 Депутаты легализуют в России майнинг криптовалют и их продажу
20.10.2022 Власти отказались легализовать 10 трлн криптовалютных рублей россиян
07.10.2022 Россиян не допускают к пиратскому софту и фильмам. Законопроект признан «сырым»
29.07.2022 Монополизация рынка рекламы: какими будут последствия для классифайдов и их пользователей?
29.07.2022 В России снимут запрет на частно-государственное партнерство в ИТ на уровне городов и сел
20.07.2022 Поисковики Рунета обязали сообщать что «Википедия» вне закона
06.07.2022 Депутаты отрегулировали деятельность «Яндекс.Такси» и Uber
23.06.2022 Законопроект о создании отечественного магазина приложений внесен в Госдуму
23.06.2022 В России появится магазин приложений с обязательной предустановкой на гаджеты. Законопроект уже в Госдуме
23.05.2022 Власти собрались выводить из тени 12 млн криптокошельков россиян с 10 трлн рублей. Законопроект уже в Госдуме
19.05.2022 Новый закон о дата-центрах поможет ЦОДам, сидящим на госзаказах, оставив прочих без поддержки
18.05.2022 В России вводится налог на цифровую валюту. Госдума проголосовала
29.04.2022 Чтобы победить острый дефицит кадров в ИТ, в Россию завезут иностранцев, которым дадут ВНЖ по упрощенной схеме
20.04.2022 Госдума приняла в I чтении законопроект, который разрешает гражданам регистрировать товарные знаки
15.04.2022 Минфин разрешает россиянам расплачиваться биткоинами
07.04.2022 В российских ИТ появляется новая отрасль
25.03.2022 Разработан законопроект, ограничивающий выезд ИТ-специалистов из России. Минцифры против
23.03.2022 Минэкономразвития России разработало законопроект, направленный на расширение круга потенциальных инвесторов ИНТЦ
22.02.2022 Госдума приняла в первом чтении законопроект Росреестра о переходе на использование отечественных геоинформационных технологий
21.02.2022 Власти хотят тестировать россиян перед покупкой криптовалюты
13.01.2022 В России введут штрафы для тех, кто закупает слишком мало отечественной радиоэлектроники
13.01.2022 Вселенная сама может нарушать законы физики
20.12.2021 В России особым законом запретят роботов, способных убивать людей
10.12.2021 Операторов завалят штрафами за нежелание отказаться от иностранных спутников в пользу российских
08.12.2021 В России написан законопроект о том, что такое госданные, как их обрабатывать, и кому они доступны
12.08.2021 Прорыв в законотворчестве. Монополии Apple и Google на рынке мобильного ПО грозит крах
29.06.2021 Путин одобрил создание в России государственного конкурента HeadHunter
18.06.2021 В Рунете готовится погром онлайн-кинотеатров. Их должно остаться не больше 10
17.06.2021 Закон о «бесплатных сайтах» изменился до неузнаваемости. Теперь он касается «суверенного Рунета» и ограничивает деятельность операторов связи
17.06.2021 Россиянам разрешили оформляться на работу через интернет, не заходя в отдел кадров
17.06.2021 Роскомнадзор займется обустройством госграницы в интернете
17.06.2021 В России создадут базы данных пиратских сайтов для их скоростной блокировки
10.06.2021 Россиянам разрешили оформляться на работу через интернет, не заходя в отдел кадров
03.06.2021 Власти разрешили производить в России дроны без лицензии
01.06.2021 Депутаты обязали Россию построить официальный измеритель интернет-ресурсов

Публикаций - 6382, упоминаний - 7919

Юриспруденция упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 23602 487
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10152 426
Google LLC 11010 422
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9603 367
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8099 364
Yandex - Яндекс 5779 320
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7032 298
Apple Inc 11274 274
Meta Platforms - Facebook 4347 225
IBM - International Business Machines Corp 9218 165
VK - Mail.ru Group 3215 160
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4209 155
Twitter 2721 150
Oracle Corporation 6338 144
Intel Corporation 11700 140
7076 135
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2531 133
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2738 130
1С-ИжТиСи 6391 126
Samsung Electronics 9773 114
SAP SE 4916 100
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2816 99
Yahoo! 3690 96
Цифра ГК 2166 87
Cisco Systems 4894 86
Amazon Inc - Amazon.com 2816 83
Крок - Croc 1716 83
Telegram Group 1099 82
InfoWatch - Инфовотч 928 80
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1825 78
HP Inc. 5568 75
Huawei 3537 73
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6314 71
Sony 6487 65
Aros SEQ - SEC Consult Services 1657 62
Dell EMC 4930 56
АФК Система ПАО 1723 55
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5599 54
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1563 51
Ростелеком - Связьинвест 1704 51
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5909 274
Почта России ПАО 2013 134
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6235 124
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6658 118
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2431 79
УЭК - Универсальная электронная карта - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 633 71
eBay Inc 1600 60
РЖД - Российские железные дороги 1639 59
Visa International 1878 57
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1775 52
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2529 49
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 913 48
Альфа-Банк 1607 45
Россети Ленэнерго 2361 45
Familia - Фамилия - Торговая сеть 234 43
LinkedIn 587 41
Газпром ПАО 1164 41
ГПБ - Газпромбанк 947 41
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1206 39
Открытие ФК - Банк Открытие 2841 38
Qiwi 931 38
Альфа-Групп 665 36
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1864 36
Лента - Сеть розничной торговли 1723 35
Резонанс НПП 347 35
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 902 34
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1023 34
Евросеть 1401 32
Avito Holding AB - Авито Холдинг 342 31
НСПК - Национальная система платежных карт 620 28
Май - Майский чай - российская торговая компания 1029 27
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1909 25
Uber 308 25
Beiten Burkhardt 62 25
ivi - Онлайн-кинотеатр 335 25
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 573 24
Walt Disney Company 574 23
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 388 22
UMG - Universal Music Group 262 22
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 340 22
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18224 1893
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10470 1316
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3016 1312
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9265 1148
Президент Российской Федерации 3754 619
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2369 561
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4613 486
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2732 366
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2447 365
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3751 337
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 966 332
Судебная власть - Judicial power 2112 314
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3077 313
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2036 305
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2444 270
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1678 258
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2932 187
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2844 136
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 567 130
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 663 129
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1885 126
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 660 125
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1209 123
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1333 122
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1607 122
Администрация Президента РФ 984 118
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 185 102
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 866 102
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2428 101
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 985 101
Правительство Москвы 2011 101
Федеральное казначейство России 1561 97
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1080 86
Верховный суд Российской Федерации 780 85
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1078 81
Россвязь - Федеральное агентство связи 717 79
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 186 78
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1184 76
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1254 73
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 705 69
Единая Россия - Политическая партия 268 143
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6103 105
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 72
Справедливая Россия - Российская политическая партия 96 70
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2582 60
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 233 58
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 446 57
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 559 57
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 95 54
ЛДПР 100 52
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 981 50
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 244 50
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 208 47
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1367 37
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 254 36
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 248 32
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 109 27
РосКомСвобода - Общественная организация 86 27
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 92 26
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 97 26
Демократическая политическая партия США 117 24
АРБ - Ассоциация российских банков 207 22
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм 121 21
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 250 20
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1799 20
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 440 19
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 62 19
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 67 18
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 98 18
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 67 18
ЛБИ - Лига безопасного интернета 56 17
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 78 16
АЮР - Ассоциация юристов России 30 16
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 108 14
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 203 14
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 79 13
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России 80 11
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 275 11
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 58 11
Информация для всех ОД - Общественное движение 76 11
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79686 2378
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53995 1680
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 39616 1304
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 20237 879
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17713 850
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 12270 659
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25365 635
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 26224 623
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 5876 617
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26100 600
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22436 519
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - Identity management, IDM - Аутентификация - Управление учётными данными, идентификацией и доступом - Customer Identity and Access Management, CIAM - Управление идентификационными 9274 484
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 10955 471
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 15107 462
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15150 415
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17468 404
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11723 403
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9214 387
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7854 381
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10300 378
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 9035 368
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 13327 359
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 10100 356
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9605 337
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21564 334
Web service - Веб-сервис - интернет-сервис - онлайн-сервис - интернет-портал - интернет-компания 6633 325
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3017 319
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 11487 318
СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 2780 313
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22157 313
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13631 308
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11034 299
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 5397 291
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4052 287
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 8349 285
Вредоносное ПО - Зловред - malware 11392 277
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10152 264
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17647 251
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17434 232
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4140 227
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4171 448
Microsoft Windows 2000 12721 302
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2936 200
Microsoft Windows 14534 181
Google Android 12673 161
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6605 129
Linux OS 8346 129
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4818 126
Age of Kings 3450 123
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 904 120
Роскомнадзор - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 393 117
Apple iPhone 6 6208 114
Apple iOS 6877 106
Apple iPhone - серия смартфонов 6661 105
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 1069 100
Google YouTube - Видеохостинг 2449 97
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3322 83
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1027 71
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 213 67
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2520 67
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4370 66
Apple iPad 3750 65
Apple - App Store 2626 61
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 470 58
VK - Mail.ru Одноклассники 1493 58
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 500 57
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 272 56
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1773 54
Google Play - Google Store - Android Market 2966 53
Microsoft Office 3465 52
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 391 52
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 1084 43
Microsoft Skype 1982 42
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 739 42
WhatsApp Messenger 873 42
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 265 38
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3953 38
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 477 37
ВГТРК Смотрим 523 36
Oracle Java - язык программирования 2785 36
Путин Владимир 2759 486
Медведев Дмитрий 1633 192
Никифоров Николай 1172 153
Мишустин Михаил 495 83
Рейман Леонид 1032 81
Шадаев Максут 652 76
Щеголев Игорь 691 60
Чернышенко Дмитрий 447 59
Наумов Виктор 125 52
Бокова Людмила 80 52
Аксаков Анатолий 123 51
Trump Donald J. - Трамп Дональд 372 49
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