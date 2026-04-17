Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты

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«ЗАКОН ОДИН ДЛЯ ВСЕХ!» Р. Сурьянинов, 1989 год. «ЗАКОН ОДИН ДЛЯ ВСЕХ!» Р. Сурьянинов, 1989 год.
«ЗАКОН ОДИН ДЛЯ ВСЕХ!» Р. Сурьянинов, 1989 год.

СОБЫТИЯ


17.04.2026 «Россети Московский регион» выявили почти 92,5 тыс. незаконных подвесов ВОЛС на опорах ЛЭП

№ 2106 «О порядке недискриминационного доступа к инфраструктуре для размещения сетей электросвязи». По закону любое использование таких объектов для прокладки линий связи допускается только на

07.04.2026 Новый законопроект об авторизации в интернете слишком завязан на Max. Онлайн-магазины негодуют и просят дать россиянам выбор

ственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергею Боярскому. Если законопроект будет принят в своей текущей редакции, то новое ограничение для россиян заработа
07.04.2026 В законопроекте об ИИ усилили обязанности и ответственность владельцев онлайн-сервисов за его противоправное использование

Требования к использованию В законопроект о регулировании искусственного интеллекта (ИИ) внесены новые положения, документ
06.04.2026 США готовят закон о блокировке зарубежных «пиратских» сайтов

итуация изменилась, теперь Тиллис и Лофгрен работают над сведением FADPA и Block BEARD Act в единый законопроект. Unsplash - Amy Syiek Готовится законодательная база для блокировок зарубежных п
01.04.2026 Производители электроники раскритиковали законопроект об ИИ. Из-за него будут проблемы у смартфонов, ноутбуков и ТВ

о регистрации, верификации и маркировке. Freepik - Freepik Производители электроники раскритиковали законопроект об ИИ и предупредили о сбоях в смартфонах «В нынешней редакции законопроект

30.03.2026 Законы о суверенитете данных в Центральной Азии подстегнули рынок локальных систем предотвращения утечек данных (DLP)

под местные требования и получить сертификацию. «Бизнес оказался между двух огней: с одной стороны, законы о локализации требуют физически держать сервера в стране, с другой – защищать эти данн
17.03.2026 Банки обязали проверять клиентов на предмет заражения ПО

Критика законопроекта Комитет Госдумы по информационной политике, ИТ и связи в своем заключении на законопроект видит противоречия между нормой о том, что одному человеку нельзя выдавать в сов
13.03.2026 Новый закон в России может обойтись регистраторам доменных имен в миллиарды

Все владельцы доменных имен будут идентифицированы через «Госуслуги», а сами регистраторы должны быть отечественными компаниями, зарегистрированными в специальном реестре. Государственная Дума России Новый закон в России может обойтись регистраторам доменных имен в миллиарды рублей Регистратор доменных имен — это организация, аккредитованная для регистрации, продления и управления доменами.
25.02.2026 Банкам закон не писан? Финансисты ищут способы накрыть россиян лавиной спам-звонков против их воли. Власти на их стороне

ывести из-под действия закона о запрете спам-звонков – власти уже подготовили необходимый для этого законопроект. С 1 сентября 2025 г. в России действует закон, позволяющий россиянам активирова
11.02.2026 В России проведут перепись сотовых телефонов: чужой аппарат нельзя будет использовать

иводействия мошенничестве в сфере ИКТ (ГИС «Антифрод») . База данных IMEI-номеров сотовых телефонов В Законе «О связи» вводится понятие центральной базы данных идентификаторов пользовательского
25.11.2025 Росреестр разработал законопроект о запрете на создание сайтов-двойников картографических сервисов

числе федерального фонда пространственных данных). Об этом CNews сообщили представители Росреестра. Законопроект размещен на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Изменения п
18.11.2025 Минцифры разработало законопроект о «Гостехе» с целью систематизировать роли, права и обязанности всех участников

тформе Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) России разработало законопроект о «Гостехе», пишут «Ведомости». Закон должен систематизировать роли, права и обя
31.10.2025 Российских «белых» хакеров будут сажать на долгие годы за слив посторонним информации о найденных уязвимостях. Закон почти готов

димые для этого изменения, но пока они ни к чему не привели. В декабре 2023 г. в Госдуму был внесен законопроект о деятельности «этичных» хакеров. Спустя почти год, осенью 2024 г., он прошел пе
17.10.2025 Госдума ввела штрафы за недопуск интернет-провайдеров в многоквартирные дома

а недопуск интернет-провайдеров в многоквартирные дома Государственная дума приняла в первом чтении законопроект об административной ответственности за создание препятствий для доступа интернет
Кадровый электронный документооборот 2023

нодательная база для перевода кадровых документов в электронный вид для всех категорий сотрудников. Новый закон получил широкую поддержку бизнеса на фоне пандемии коронавируса и всеобщей «удале
27.08.2025 В России появится «черный список» сотовых телефонов

ым с использованием информационных и коммуникационных технологий» «Черный» список сотовых телефонов В Законе «О связи» появится норма о базах идентификаторов пользовательского (оконченного) обо
15.07.2025 Как теперь будут работать Ozon, Wildberries, «Яндекс Маркет». Что им запретят продавать и чем заниматься

то такое платформенная экономика и как ее регулировать Государственная дума приняла в первом чтении законопроект «Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики в РФ». Документ был
09.06.2025 Как криптовалюта в России стала средством коррупции

ой вероятностью криптовалюта как средство коррупции также будет набирать популярность. Криптовалюта в законе В условиях популяризации расчетов в криптовалюте в России принимаются меры по ее рег
02.06.2025 Новый продукт для специалистов по закупкам от «КонсультантПлюс» – «Готовые решения по Закону № 223-ФЗ»

Компания «КонсультантПлюс» выпустила новый продукт по теме закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц по Закону № 223-ФЗ – «Готовые решения (Проф). Госзакупки (223-ФЗ)». Об этом CNews сообщили представители «КонсультантПлюс». Подготовлено свыше 100 готовых решений: как провести открытый электро
30.05.2025 В России создается суверенный мессенджер, который может заменить паспорт

и этих информационной системы и программы для ЭВМ. Телеграм-канал Сергея Боярского В Госдуму внесен законопроект о создании в России «многофункционального сервиса обмена информацией» Отправител
28.05.2025 Госдума приняла во II и III чтении законопроект Росреестра о защите электронных сделок с помощью биометрических данных

Государственная Дума приняла во втором и третьем чтениях разработанный Росреестром законопроект, который позволит использовать Единую биометрическую систему для подачи документов на регистрацию объектов недвижимости в электронном виде. Это усилит безопасность сделок, проводим
26.05.2025 Власти запретят мигрантам в России иметь больше одной SIM-карты. Законопроект уже разработан

Ограничить права В России предлагают запретить оформлять на имя мигрантов больше одной SIM-карты, пишет «Коммерсант». В Госдуме России разработали законопроект о запрете мигрантам иметь больше одного номера телефона. В мае 2025 г. иностранцы еще могут оформить на себя не более 10 SIM-карт. Иностранные граждане и лица без гражданства могут
13.05.2025 Дмитрий Григоренко: Регулирование оборота банковских карт – это следующий этап в борьбе с мошенничеством

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который запрещает несовершеннолетним открывать банковские счета без согласия ро
13.05.2025 США хотят встраивать геотрекинг во все ИИ-процессоры для их удаленного отключения

Поиск методов блокировки В США дополнили законопроект об обязательном использовании технологии геотрекинга для высокопроизводительных игровых и графических процессоров для искусственного интеллекта, пишет Tom's Hardware. Главным повод
28.04.2025 Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект об уголовной ответственности для дропперов

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект о введении уголовной ответственности для дропперов – посредников, помогающих мош
15.04.2025 В Уголовный кодекс вводят понятие криптовалюты. Ее можно будет конфисковать

Новое понятие в УК Комиссией Правительства России по законопроектной деятельности одобрен законопроект, в котором цифровая валюта признается имуществом для целей Уголовного кодекса (У
09.04.2025 Госдума взялась за законодательное регулирование ИИ. Создана рабочая группа

аботки и внедрения ИИ-технологий и для возможного использования результатов работы этих технологий. Согласно закону, ИИ — это комплекс технологических решений, которые позволяют имитировать ког
26.03.2025 Госдума утвердила меры борьбы с телефонными мошенниками: госплатформу «Антифрод», маркировку звонков, подтверждение банковских операций

Борьба с фродом Госдума приняла сразу во втором и третьем, окончательном чтениях законопроект о противодействии телефонному мошенничеству, включающий более 30 мер. Об этом го
19.03.2025 Законопроект Минцифры о борьбе с кибермошенниками может обернуться прослушкой россиян. Его критикуют бизнес и чиновники, но его все равно приняли

Бизнес против Законопроект Минцифры, призванный поднять борьбу с мошенничеством в цифровой среде на новый у
18.03.2025 Законопроект Правительства о защите граждан от мошенников принят в первом чтении

Правительственный законопроект, направленный на усиление защиты граждан от мошеннических действий, принят в первом чтении Государственной Думой. Документ включает порядка 30 мер, они призваны дать людям эффектив
06.03.2025 Дмитрий Григоренко: Правительство достигло рекордных показателей исполнительской дисциплины при взаимодействии с Госдумой

. Например, в текущую весеннюю сессию одним из таких приоритетов для Правительства и депутатов стал законопроект по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством. Его цель – с одной стороны, пр
27.02.2025 Кремль: Facebook** и Instagram*** разблокируют, только если они будут соблюдать законы России

екретарь главы российского государства, такое же требование распространяется и к ИТ-сервису YouTube. Unsplash - Brett Jordan Владельцу Facebook** и Instagram*** необходимо лишь соблюдать национальные законы и возвращаться в Россию Американский медиамагнат, интернет-предприниматель и филантроп Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg). Известен как соучредитель компании Meta (ранее — Facebook) и явля
24.02.2025 РВИ предложили отдельный законопроект «О развитии видеоигровой индустрии»

ной власти, профильных ассоциаций, депутатов и экспертов. В повестке встречи обсуждался декабрьский законопроект «О деятельности по разработке и распространению видеоигр на территории России».

13.02.2025 Дмитрий Григоренко: Правительство одобрило законопроект по противодействию телефонному и интернет-мошенничеству

На заседании в четверг Правительство России одобрило законопроект по противодействию телефонному- и интернет-мошенничеству. В ближайшее время документ будет внесен в Государственную Думу. Об этом CNews сообщили представители аппарата Правительств
04.02.2025 Законопроект США: Сажать на 20 лет и штрафовать на миллионы долларов за помощь Китаю в развитии ИИ

лишения свободы на срок до 20 лет и штрафа на сумму до $1 млн за каждый доказанный факт нарушения. В законе также отдельно прописаны штрафы для граждан США и американских компаний, уличенных в
27.12.2024 В России легализуют «белых хакеров». «Дыры» в ИТ-системах за деньги можно будет искать на законных основаниях

аграждение (Bug Bounty), пишет «Коммерсант». Согласно проекту федерального закона, все компании, относящиеся к КИИ, будут обязаны проводить тестирование на уязвимости в своих ИТ-системах. Кроме того, законопроект предполагает установление финансовых требований к операторам платформ Bug Bounty. «Белый хакер» он же пентестер - это специалист по информационной безопасности (ИБ). Он проводит пе
18.12.2024 Прокуратура нашла нарушения законодательства в обработке персональных данных россиян московскими властями

. Закон о повышении штрафов за утечки ПД Президент России Владимир Путин 30 ноября 2024 г. подписал законы, кардинально усиливающие ответственность за утечки ПД. Поправки в Кодекс об администра
11.12.2024 В России запретили электронную почту. Пока только для связи с чиновниками

Незачем писать письма Госдума одобрила законопроект, запрещающий гражданам России обращаться к чиновникам, используя электронную поч
09.12.2024 Правительство поддержало законопроект о цифровизации работы антимонопольной службы

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, который легализует использование цифровых технологий для выявления картелей в госзакупках. Документ предусматривает запуск ГИС «Антикартель». Система позволит в автоматизированном
04.12.2024 Дмитрий Григоренко: пакет законопроектов о борьбе с мошенничеством должен быть принят комплексно

ичеством. Вице-премьер добавил, что правительство не планирует дробить комплекс предложенных мер (их порядка 30), а будет вносить их в Госдуму одновременно для достижения системного результата. Пакет законопроектов уже находится на межведомственном согласовании, и до 10 декабря 2024 г. ожидаются позиции ведомств по данному вопросу.

Публикаций - 8841, упоминаний - 11253

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РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 19
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ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 19
ГосИнформСистемы 160 17
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 14
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 14
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 104 13
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 1914
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 1193
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ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 506
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ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 495
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 494
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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 697
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Microsoft Windows 16882 256
Google Android 15243 230
Linux OS 11533 202
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 201
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 185
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 183
FreePik 1841 182
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Apple iOS 8583 149
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Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 107
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 430 101
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Microsoft Office 4170 88
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Apple iPhone 6 4861 82
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 81
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Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 333 79
Apple iPad 4011 78
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CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 15
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РАМН - Российская академия медицинских наук 131 11
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Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 205 10
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 10
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