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ЛБИ
Лига безопасного интернета


03.06.2021 Российских школьников загонят в «белый интернет» с «проверенным содержанием и ценностями» 2
23.11.2020 Минцифры отменяет создание системы фильтрации интернета для детей за 4,2 миллиарда 3
27.08.2020 Дочка Мизулиной требует ограничить скорость для иностранных соцсетей и мессенджеров. Telegram снова в опасности 2
26.08.2020 Дочка Мизулиной требует обложить соцсети убийственными штрафами 2
13.01.2020 Основатель российской киберполиции: Электронное Правительство может быть прикрытием для освоения миллиардов 4
14.11.2018 Власти не прочь заменить блокировки оборотными штрафами с интернет-компаний 1
02.11.2018 В России легализуют армию кибердоносчиков 1
01.11.2018 Власти России готовы к отмене блокировок в интернете? Итоги провальной охоты на Telegram 1
25.09.2018 Блокировки в интернете: как нам жить дальше? Опрос 5
25.09.2018 ФНС хочет лишить доменов интернет-магазины без касс 1
23.04.2018 Как власти наводили порядок в Рунете: Хроника ключевых этапов 4
12.12.2017 «Белые списки» в Рунете заработают весной 2020 3
13.10.2017 Программа для Путина: Как власть берет под контроль ИКТ-инфраструктуру, контент и персональные данные 1
22.08.2016 В Сургуте появилось отделение «Кибердружины» 1
03.03.2016 В Алтайском крае появилось отделение «Кибердружины» 1
21.12.2015 Представитель России вошел в Экспертно-консультационный Совет высокого уровня при Всемирной конференции по управлению интернетом 2
25.11.2015 Роскомнадзор начал блокировать музыкальные сайты «за детское порно» 1
11.02.2015 «Лига безопасного интернета» совместно с Генпрокуратурой РФ добились блокировки 170 сайтов с рекламой интим-услуг 3
20.01.2015 В 2014 г. интернет-пользователи больше всего жаловались на сайты с детской порнографией и пропагандой наркотиков 2
24.12.2014 ФСКН поддержала введение предфильтрации интернет-контента в России 2
25.11.2014 Стартовал онлайн-конкурс «Интернешка» 1
21.04.2014 Рунет: «Яндекс» лидирует в рейтинге безопасности поисковиков для несовершеннолетних 3
21.04.2014 В России могут появиться особый «детский интернет» и «детские сим-карты» 4
10.04.2014 В Москве пройдет форум безопасного интернета 2
07.10.2013 «Лига безопасного интернета» оценит безопасность поисковиков Рунета 2
02.09.2013 В Рунете заработала социальная сеть «Кибердружина» 1
29.08.2013 «Ростелеком» оставил 30 тыс. школ с беззащитным интернетом 1
25.07.2013 Роман Шередин: В ИТ-системе Роскомнадзора совершается 13 тыс. операций в час 1
16.07.2013 «Лига безопасного интернета» открыла горячую линию «Антифишинг» 2
29.05.2013 В реестр запрещенных сайтов внесено более 7,5 тыс. ссылок 1
26.04.2013 Минкомсвязи не смогло отфильтровать порнографию в WiFi-сетях 1
31.01.2013 Сформирована программа «Форума Безопасного Интернета 2013» 1
23.01.2013 Рунет отрегулируют новым мега-законом 2
02.11.2012 Единый реестр интернет-сайтов: итоги первого дня работы 1
30.10.2012 Правила блокировки сайтов серьезно ужесточены 3
23.03.2012 22 марта стартовал V Международный детский онлайн-конкурс «Интернешка» 2
22.02.2012 Эксперты: количество вредоносных сайтов в зонах .RU и .РФ быстро растет 1
23.12.2011 Group-IB займется борьбой против киберугроз в доменах .РФ и .RU 1
22.12.2011 Порнодоменам в Рунете объявили войну 1
15.12.2011 В России будут блокировать доступ к плохим интернет-сайтам 5

Публикаций - 49, упоминаний - 93

ЛБИ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 12
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6485 9
Google LLC 7168 8
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 6
VK - Mail.ru Group 2485 6
Facebook 3767 6
Yandex - Яндекс 4101 5
Telegram Group 702 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5358 4
Twitter 2204 4
Microsoft Corporation 11143 4
Apple Inc - Эппл Рус 7729 4
Rambler Group - Рамблер ГК 486 3
RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community 222 3
Zello 20 3
Alibaba Group 298 2
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1119 1
Cloudflare 50 1
Yahoo! 1103 1
DigitalOcean 16 1
Comodo 25 1
Доверенная среда 8 1
GitHub 412 1
PayPal 441 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1512 1
ИКС холдинг - Интеллектуальные Компьютерные Системы 164 1
Гарда Технологии 38 1
Amazon Inc - Amazon.com 1473 1
Dr.Web - Доктор Веб 977 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4694 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2767 1
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 1
Бизон 8 1
LinkedIn 521 4
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
Marshall Capital Partners 63 2
Флибуста 27 2
РУСАЛ - Объединённая компания 26 2
eBay Inc 532 1
Уралсиб Банк 390 1
CyberPlat - КиберПлат 203 1
Uber Technologies 258 1
AliExpress 275 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
Netflix - Онлайн-кинотеатр 317 1
Газпром-Медиа Холдинг 120 1
Uber 257 1
DRC - Digital Rights Center - Центр Цифровых Прав - Центра защиты цифровых прав 23 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 12
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5801 9
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1342 7
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1959 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 4
Президент Российской Федерации 1442 4
Таганский районный суд города Москвы 44 3
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 202 3
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 507 3
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 423 3
ОПРФ - Общественная палата Российской Федерации 34 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 354 2
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 2
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2237 1
Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 35 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 128 1
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) 59 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры 81 1
Верховный суд Российской Федерации 174 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий 15 1
Администрация Президента РФ 269 1
Правительство РФ 2207 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 527 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 39 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 1
МВД РФ Управление К 38 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 204 2
Единая Россия - Политическая партия 176 2
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 7 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 268 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 5
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1097 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3012 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7334 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 549 2
Фишинг - Phishing 97 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4559 1
DPI - Deep Packet Inspection - Системы глубокой фильтрации (инспекции) трафика 43 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2455 1
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 80 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 618 1
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 451 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 315 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) 84 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10396 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2233 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2900 1
CDN - Content Delivery Network - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 139 1
Google YouTube - Видеохостинг 1731 4
VK - Mail.ru Одноклассники 860 4
Rakuten Viber 429 3
Роскомнадзор Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 24 3
WhatsApp Messenger 654 3
Snapchat 89 3
Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 143 3
WeChat - Мессенджер 96 3
NoName-club - Торрент-трекер 10 2
Google Blogger - Google BlogSpot 49 2
BlackBerry Messenger - Мессенджер 50 2
Ревизор - система контроля блокировки сайтов в России 22 2
Либрусек - lib.rus.ec - электронная библиотека 25 2
LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ 374 2
Rutracker - BitTorrent-трекер 66 2
Facebook Instagram - Инстаграм 569 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Apple - App Store 2198 2
AWS - Amazon Web Services 569 2
reCaptcha - re:CAPTCHA 11 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 1
Яндекс.Новости 29 1
Microsoft Azure 1171 1
IXcellerate ЦОД Moscow One 28 1
Microsoft Bing 320 1
VK - Mail.ru Мой мир - социальная сеть 100 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 193 1
Wargaming World of Tanks 132 1
Xiaomi Redmi - Серия смартфонов 161 1
Booking.com 75 1
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 202 1
Google Gmail 606 1
Путин Владимир 1828 4
Никифоров Николай 1126 4
Щеголев Игорь 676 4
Жаров Александр 165 4
Давыдов Денис 32 4
Яровая Ирина 63 3
Мизулина Елена 16 3
Дуров Павел 216 3
Малофеев Константин 98 3
Волин Алексей 113 2
Мизулина Екатерина 8 2
Лугов Андрей 32 2
Ходорковский Михаил 7 2
Навальный Алексей 58 2
Башкин Александр 8 2
Дерипаска Олег 19 2
Рейман Леонид 414 1
Носков Константин 201 1
Ситников Сергей 51 1
Хомак Дмитрий 2 1
Лесин Михаил 9 1
Бортников Александр 19 1
Соколов Артем 28 1
Козлюк Артем 39 1
Дарбинян Саркис 35 1
Артемьев Игорь 66 1
Егоров Даниил 15 1
Горелкин Антон 34 1
Кулин Филипп 39 1
Воробьев Андрей 125 1
Мирошников Борис 29 1
Россия - Российская федерация - РФ 57617 42
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5764 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 5
Германия - Федеративная Республика 3664 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 3
Франция - Французская Республика 2139 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5660 2
Беларусь - Белоруссия 2096 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7202 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3955 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 219 1
Казахстан - Республика 2646 1
Турция - Турецкая республика 956 1
Украина 3389 1
Россия - Астраханская область 371 1
Германия - Берлин 359 1
Латвия - Латвийская Республика 451 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 663 1
Россия - Орловская область 135 1
Россия - Костромская область 230 1
Латвия - Юрмала 13 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1431 5
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 254 5
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 834 4
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 3
Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 163 3
Федеральный закон 149-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 90 3
Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России 26 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 2
Пиратство - Авторское право 209 2
Федеральный закон 264-ФЗ - О праве на забвение 7 2
Антитеррор 62 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 454 1
Цензура - Свобода слово 1 1
Чарас - Чаррас - Наркотическое вещество, чистая необработанная смолка, собранная с листьев и соцветий конопли индийской 4 1
PornHub 23 3
Wikipedia - Википедия 278 2
РИА Новости 654 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
РосКомСвобода 75 1
Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 47 1
CNews Analytics 1991 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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