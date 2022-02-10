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ЛБИ Лига безопасного интернета
СОБЫТИЯ
|10.02.2022
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«Лиги безопасного интернета» больше нет. Из нее вышли все участники, грядет масштабная реорганизация
Участники, на выход «Лига безопасного интернета» находится в состоянии полной реорганизации, пишет «Коммерсант». Д
|11.02.2015
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«Лига безопасного интернета» совместно с Генпрокуратурой РФ добились блокировки 170 сайтов с рекламой интим-услуг
ратуры РФ. Об этом CNews сообщили в «Лиге безопасного интернета». В частности, летом прошлого года «Лига безопасного интернета» подготовила список сайтов, рекламирующих интимные услуги, и подал
|21.04.2014
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Рунет: «Яндекс» лидирует в рейтинге безопасности поисковиков для несовершеннолетних
«Лига безопасного интернета» и «Национальное рейтинговое агентство» подготовили рейтинг безопа
|07.10.2013
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«Лига безопасного интернета» оценит безопасность поисковиков Рунета
«Лига безопасного интернета» совместно с «Национальным рейтинговым агентством» (НРА) приступил
|16.07.2013
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«Лига безопасного интернета» открыла горячую линию «Антифишинг»
«Лига безопасного интернета» в начале июня открыла прием сообщений о фишинговых сайтах в тесто
|22.12.2011
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Порнодоменам в Рунете объявили войну
регулятором доменных зон .Ru и .РФ, сообщил о заключении соглашения с Лигой безопасности интернета (ЛБИ) о совместной борьбе с детской порнографией. Теперь регистраторы доменных имен смогут при
|15.12.2011
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В России будут блокировать доступ к плохим интернет-сайтам
Лига безопасности интернета (ЛБИ) представила законопроект о создании в России «черного списка» интернет-ресурсов, доступ к которым должны будут перекрыть интернет-провайдеры. Основателем и председателем правления ЛБИ
|22.09.2011
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Когда и как начнут фильтровать Рунет
«Лига безопасного интернета» готовит документ, призванный законодательно ограничить в России д
|16.05.2011
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Кибердружины Лиги безопасного интернета помогли задержать первого педофила
буется две вещи: выход в интернет и желание совершить благое для общества дело». «В настоящее время Лига безопасного интернета проинформировала правоохранительные органы о более чем 120 фактах
|08.02.2011
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Россия: «Лига безопасного интернета» защитит детей от опасного контента
В России создано некоммерческое партнерство «Лига безопасного интернета», которое займется мониторингом опасного для детей контента в Сети
ЛБИ и организации, системы, технологии, персоны:
|Давыдов Денис 48 31
|Малофеев Константин 118 17
|Щеголев Игорь 699 15
|Мизулина Екатерина 18 13
|Мизулина Елена 24 13
|Жаров Александр 183 5
|Никифоров Николай 1138 5
|Воробьев Андрей 199 4
|Путин Владимир 3454 4
|Дуров Павел 329 3
|Сачков Илья 126 3
|Яровая Ирина 72 3
|Козлюк Артем 39 3
|Солдатова Галина 13 3
|Твердынин Марк 19 3
|Волин Алексей 122 2
|Песков Дмитрий 129 2
|Горелкин Антон 118 2
|Фролов Павел 86 2
|Навальный Алексей 63 2
|Плуготаренко Сергей 89 2
|Провоторов Александр 158 2
|Россинский Евгений 9 2
|Соколова Екатерина 15 2
|Дерипаска Олег 41 2
|Башкин Александр 8 2
|Жуков Александр 42 2
|Костров Дмитрий 39 2
|Цыварева Татьяна 3 2
|Ярных Андрей 16 2
|Парфентьев Урван 7 2
|Серегина Елена 6 2
|Орехович Александра 14 2
|Скусов Станислав 2 2
|Горбунова Лариса 2 2
|Кисловская Галина 2 2
|Гуляева Наталья 2 2
|Тонких Иван 2 2
|Ламтюгина Инна 2 2
|Лугов Андрей 33 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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