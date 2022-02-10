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ЛБИ Лига безопасного интернета

ЛБИ - Лига безопасного интернета

СОБЫТИЯ


10.02.2022 «Лиги безопасного интернета» больше нет. Из нее вышли все участники, грядет масштабная реорганизация

Участники, на выход «Лига безопасного интернета» находится в состоянии полной реорганизации, пишет «Коммерсант». Д
11.02.2015 «Лига безопасного интернета» совместно с Генпрокуратурой РФ добились блокировки 170 сайтов с рекламой интим-услуг

ратуры РФ. Об этом CNews сообщили в «Лиге безопасного интернета». В частности, летом прошлого года «Лига безопасного интернета» подготовила список сайтов, рекламирующих интимные услуги, и подал
21.04.2014 Рунет: «Яндекс» лидирует в рейтинге безопасности поисковиков для несовершеннолетних

«Лига безопасного интернета» и «Национальное рейтинговое агентство» подготовили рейтинг безопа
07.10.2013 «Лига безопасного интернета» оценит безопасность поисковиков Рунета

«Лига безопасного интернета» совместно с «Национальным рейтинговым агентством» (НРА) приступил
16.07.2013 «Лига безопасного интернета» открыла горячую линию «Антифишинг»

«Лига безопасного интернета» в начале июня открыла прием сообщений о фишинговых сайтах в тесто
22.12.2011 Порнодоменам в Рунете объявили войну

регулятором доменных зон .Ru и .РФ, сообщил о заключении соглашения с Лигой безопасности интернета (ЛБИ) о совместной борьбе с детской порнографией. Теперь регистраторы доменных имен смогут при
15.12.2011 В России будут блокировать доступ к плохим интернет-сайтам

Лига безопасности интернета (ЛБИ) представила законопроект о создании в России «черного списка» интернет-ресурсов, доступ к которым должны будут перекрыть интернет-провайдеры. Основателем и председателем правления ЛБИ

22.09.2011 Когда и как начнут фильтровать Рунет

«Лига безопасного интернета» готовит документ, призванный законодательно ограничить в России д
16.05.2011 Кибердружины Лиги безопасного интернета помогли задержать первого педофила

буется две вещи: выход в интернет и желание совершить благое для общества дело». «В настоящее время Лига безопасного интернета проинформировала правоохранительные органы о более чем 120 фактах

08.02.2011 Россия: «Лига безопасного интернета» защитит детей от опасного контента

В России создано некоммерческое партнерство «Лига безопасного интернета», которое займется мониторингом опасного для детей контента в Сети

Публикаций - 66, упоминаний - 123

ЛБИ и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 17
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 14
Google LLC 12690 11
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 11
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 11
Meta Platforms - Facebook 4621 9
Telegram Group 2940 8
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 8
VK - Mail.ru Group 3602 7
МегаФон 10742 7
Yandex - Яндекс 9216 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 6
X Corp - Twitter 2938 6
Snapchat 151 5
Apple Inc 13156 5
Рунити - Руцентр - RU-Center Group - Ру-Центр групп - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 518 4
Microsoft Corporation 25775 4
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 603 3
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 3
Zello 25 3
RU-CERT - Центр реагирования на компьютерные инциденты 11 3
Dr.Web - Доктор Веб 1294 3
Alibaba Group 473 3
Microsoft Corporation - GitHub 1075 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 2
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 512 2
Yahoo! 3726 2
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 189 2
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 2
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 431 2
Ideco - Айдеко 123 2
NetPolice Solutions - ЦАИР - Центр анализа интернет-ресурсов 17 2
Мегаверсия 5 2
Roblox Corporation 96 2
Тырнет 10 2
Google Russia - Гугл Россия 226 2
InfoWatch - Инфовотч 1185 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 2
Ростелеком - РТКомм.РУ 387 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 1
Marshall Capital Partners - Маршал Капитал Партнерс - Marshal Telecom Partners 96 10
Microsoft - LinkedIn 699 4
PornHub 26 3
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 122 3
Флибуста 34 2
РУСАЛ - Объединённая компания - Русский алюминий - Сибирско-уральская алюминиевая компания 93 2
Резонанс НПП 407 2
Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям 3 2
IWF - Internet Watch Foundation 11 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 1
NanduQ - Qiwi 1013 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 1
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 298 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 321 1
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 1
АФК Система - БФ Система - Благотворительный фонд - Оператор социальных инвестиций 22 1
Политех - Политехнический музей 34 1
Uber 357 1
Fastlane Ventures 35 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 1
Коловрат 5 1
DRC - Digital Rights Center - ЦЦП - Центр Цифровых Прав - Центра защиты цифровых прав 27 1
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 92 1
Русагропром 8 1
Люксор дистрибьюшен 9 1
FAITID - Foundation for Assistance for Internet - Фонд содействия развитию технологий и инфраструктуры интернет 23 1
Газпром ГПМ РТВ - Comedy Club Production - Комеди Клаб Продакшн 37 1
ИКС-Медиа Диджитал - GetMovies 6 1
ДНКЦ им. Л. М. Рошаля - Детский научно-клинический центр имени Л. М. Рошаля - ДКЦ им. Л. М. Рошаля - Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля 10 1
eBay Inc 1640 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 1
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 342 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 31
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 24
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 19
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 12
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 10
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 10
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 10
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 8
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 8
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) - Госнаркоконтроль - Наркополиция 144 7
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 128 7
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 6
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 6
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 5
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 279 5
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 4
Судебная власть - Judicial power 2500 4
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 3
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 2
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 2
Евросоюз - Совет Европы 107 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 2
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 301 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 347 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 1
Федеральное казначейство России 1949 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 313 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета - Кибердружина - Молодежное общественное движение 9 9
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 7
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 6
РосКомСвобода - Общественная организация 86 4
Единая Россия - Политическая партия 321 4
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 3
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 3
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 9 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 2
Дружественный Рунет 11 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 1
АЮР - Ассоциация юристов России 51 1
Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
АМОР - Ассоциация малых операторов связи России - Ассоциация малых операторов связи регионов 15 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 48
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 27
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 16
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 15
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 14
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 12
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3240 11
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2630 10
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 10
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 8
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 8
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 7
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 7
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 7
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 6
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 1181 6
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3194 6
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - приватность - деанонимизация - доксинг - doxing, doxxing - деанон, пробив 1321 6
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 5
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 4
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 4
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4472 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 4
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3236 4
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 4
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8283 4
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 3
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3829 3
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1755 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 3
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 3
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1962 3
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1773 3
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 1008 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 23
Google YouTube - Видеохостинг 3002 8
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 5
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 5
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 5
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 120 4
Tencent - WeChat - мессенджер 177 3
Meta - Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 177 3
Rutracker - Рутрекер - BitTorrent-трекер - Torrents.ru 107 3
Rambler Group - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 570 3
МТС Дети в интернете 20 3
FreePik 1841 3
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 3
Rakuten Viber 665 3
Apple - App Store 3109 3
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 289 2
Discord 181 2
Microsoft Bing - Microsoft Search in Bing - Microsoft Live Search 512 2
Либрусек - lib.rus.ec - электронная библиотека 31 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Ревизор - система контроля блокировки сайтов в России 68 2
VK - Яндекс.Новости 49 2
BlackBerry Messenger - BBM and Social Communities - мессенджер - BBM Chat - BBM Groups - BBM Channels - BBM Video - BBM Voice 60 2
Яндекс.Видео 37 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
Google Blogger - Google BlogSpot 130 2
NoName-club - Торрент-трекер 10 2
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 958 1
Microsoft Azure 1526 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 1
Apple iPhone SE - Серия смартфонов 195 1
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 568 1
Google - Gmail 1021 1
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 513 1
Apple iPhone 6 4861 1
Amazon - Twitch - видеостриминговый сервис 157 1
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 359 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 1
Booking.com 126 1
Давыдов Денис 48 31
Малофеев Константин 118 17
Щеголев Игорь 699 15
Мизулина Екатерина 18 13
Мизулина Елена 24 13
Жаров Александр 183 5
Никифоров Николай 1138 5
Воробьев Андрей 199 4
Путин Владимир 3454 4
Дуров Павел 329 3
Сачков Илья 126 3
Яровая Ирина 72 3
Козлюк Артем 39 3
Солдатова Галина 13 3
Твердынин Марк 19 3
Волин Алексей 122 2
Песков Дмитрий 129 2
Горелкин Антон 118 2
Фролов Павел 86 2
Навальный Алексей 63 2
Плуготаренко Сергей 89 2
Провоторов Александр 158 2
Россинский Евгений 9 2
Соколова Екатерина 15 2
Дерипаска Олег 41 2
Башкин Александр 8 2
Жуков Александр 42 2
Костров Дмитрий 39 2
Цыварева Татьяна 3 2
Ярных Андрей 16 2
Парфентьев Урван 7 2
Серегина Елена 6 2
Орехович Александра 14 2
Скусов Станислав 2 2
Горбунова Лариса 2 2
Кисловская Галина 2 2
Гуляева Наталья 2 2
Тонких Иван 2 2
Ламтюгина Инна 2 2
Лугов Андрей 33 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 59
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 14
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Германия - Федеративная Республика 13221 6
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