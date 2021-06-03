Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ЛБИ
Лига безопасного интернета
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 49, упоминаний - 93
ЛБИ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1828 4
|Никифоров Николай 1126 4
|Щеголев Игорь 676 4
|Жаров Александр 165 4
|Давыдов Денис 32 4
|Яровая Ирина 63 3
|Мизулина Елена 16 3
|Дуров Павел 216 3
|Малофеев Константин 98 3
|Волин Алексей 113 2
|Мизулина Екатерина 8 2
|Лугов Андрей 32 2
|Ходорковский Михаил 7 2
|Навальный Алексей 58 2
|Башкин Александр 8 2
|Дерипаска Олег 19 2
|Рейман Леонид 414 1
|Носков Константин 201 1
|Ситников Сергей 51 1
|Хомак Дмитрий 2 1
|Лесин Михаил 9 1
|Бортников Александр 19 1
|Соколов Артем 28 1
|Козлюк Артем 39 1
|Дарбинян Саркис 35 1
|Артемьев Игорь 66 1
|Егоров Даниил 15 1
|Горелкин Антон 34 1
|Кулин Филипп 39 1
|Воробьев Андрей 125 1
|Мирошников Борис 29 1
|PornHub 23 3
|Wikipedia - Википедия 278 2
|РИА Новости 654 2
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
|РосКомСвобода 75 1
|Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 47 1
|CNews Analytics 1991 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767775, в очереди разбора - 671460.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767775, в очереди разбора - 671460.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru