Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 186774
ИКТ 14478
Организации 11235
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3540
Системы 26484
Персоны 80513
География 2983
Статьи 1571
Пресса 1264
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2743
Мероприятия 878

Мизулина Екатерина


СОБЫТИЯ


08.12.2025 Мизулина: Школьники и будущие ИТ-специалисты массово мечтают уехать из страны из-за блокировок интернета 2
26.05.2025 В дата-центре соцсети X бушевал пожар. Пользователей не пускало в бывший Twitter 1
09.10.2024 Роскомнадзор сообщил о мощнейшей DDoS-атаке на свои ресурсы 1
30.07.2024 Суверенный «убийца» Patreon под угрозой блокировки в России. Блогеры рискуют остаться без Boosty и без заработка 1
09.11.2023 Татарстанские разработчики отразили массированную атаку ботов с данными об имуществе «российских чиновников 1
30.05.2022 Дочка Мизулиной требует ввести в Рунете «превентивные блокировки» сайтов без суда 1
10.02.2022 «Лиги безопасного интернета» больше нет. Из нее вышли все участники, грядет масштабная реорганизация 3
11.11.2021 Онлайн-кинотеатры нарвались на гигантские штрафы Роскомнадзора за мат и сцены секса в старом кино 1
30.08.2021 Власти пишут закон, который перевернет кверху дном Facebook, «Вконтакте» и YouTube 1
03.06.2021 Российских школьников загонят в «белый интернет» с «проверенным содержанием и ценностями» 2
13.05.2021 Власти придумали, как сделать жизнь зарубежных сайтов в России невыносимой 1
26.02.2021 Twitter вводит плату за чтение записей 1
08.02.2021 Власти обяжут зарубежные ИТ-компании иметь представительства в России 1
01.02.2021 Путин распорядился усложнить жизнь в России для Facebook и Twitter 2
27.08.2020 Дочка Мизулиной требует ограничить скорость для иностранных соцсетей и мессенджеров. Telegram снова в опасности 2
26.08.2020 Дочка Мизулиной требует обложить соцсети убийственными штрафами 1

Публикаций - 16, упоминаний - 22

Мизулина Екатерина и организации, системы, технологии, персоны:

Meta Platforms - Facebook 4531 8
Google LLC 12255 7
X Corp - Twitter 2907 6
Telegram Group 2571 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4523 4
Ростелеком 10306 3
Patreon 15 2
VK - Mail.ru Group 3532 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9195 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14223 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5276 2
МегаФон 9892 2
ByteDance 41 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - ИТ-парк имени Башира Рамеева в Казани ГАУ - Казанский технопарк в сфере высоких технологий 71 1
Microsoft Corporation 25236 1
Apple Inc 12628 1
Yandex - Яндекс 8434 1
Google Russia - Гугл Россия 219 1
GitHub 963 1
Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям 3 2
Marshall Capital Partners - Маршал Капитал Партнерс - Marshal Telecom Partners 95 2
U.S. NCMEC - National Center for Missing & Exploited Children - Национальный центр по делам пропавших без вести и эксплуатируемых детей США 9 1
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 1
Лента - Сеть розничной торговли 2267 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 402 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2925 12
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1135 11
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 123 11
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3528 9
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3117 8
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4791 8
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6273 5
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 364 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5229 4
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 485 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5230 2
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 732 2
Судебная власть - Judicial power 2412 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 267 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 826 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 439 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 334 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 419 1
Совет при президенте Российской Федерации 200 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 389 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3109 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 391 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 336 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 64 8
АЮР - Ассоциация юристов России 50 3
Единая Россия - Политическая партия 316 2
ФРИ - Фонд Развития Интернет 153 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета - Кибердружина - Молодежное общественное движение 9 1
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11314 11
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31736 8
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21988 4
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8454 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31962 4
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17838 3
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3109 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17106 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23161 3
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3103 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3954 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8729 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 2
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10236 1
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1783 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2853 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8782 1
Data monetization - Монетизация данных 1835 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3081 1
RecSys - Рекомендательные системы - Аналитические и рекомендательные сервисы - Analytical and recommendation services 579 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11556 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2719 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3073 1
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 911 1
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1338 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17152 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9718 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4090 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13633 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4560 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1658 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5145 1
AdTech - Programmatic advertising - Алгоритмическое размещение рекламы - Программатик - Способ закупки таргетированной digital-рекламы - Real-Time Bidding, RTB - Торг в реальном времени - Demand Side Platform, DSP - Supply Side Platform, SSP 301 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12728 1
Кибербезопасность - Security Awareness - Управление навыками информационной безопасности - Осведомлённость сотрудников в области кибербезопасности - Киберграмотность - Кибергигиена - Цифровая гигиена - Безопасное поведение в интернете 375 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7630 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3505 1
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1274 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5387 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 649 10
Google YouTube - Видеохостинг 2885 7
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 871 5
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1211 4
ByteDance - TikTok 317 3
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 931 3
FreePik 1435 2
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 426 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5828 2
X Corp - Twitter Periscope - Служба потокового вещания видео 16 1
Clubhouse - Клабхаус - Социальная сеть на голосовом общении 14 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 249 1
Meta - Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 175 1
Wargaming - World of Tanks - Мир танков 188 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1905 1
Rakuten Viber 650 1
StatCounter 447 1
Tencent - WeChat - мессенджер 161 1
Statista 254 1
Google AdWords - Google Ads - Google Display Network 132 1
Pinterest 73 1
Stafory - робот Вера 354 1
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 Миа - Виртуальный помощник 30 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3431 1
Apple - App Store 3008 1
Discord 153 1
VK - My.Games 77 1
Мизулина Елена 24 10
Путин Владимир 3349 7
Хинштейн Александр 146 4
Горелкин Антон 108 3
Мишустин Михаил 734 3
Боярский Сергей 33 3
Малькевич Александр 3 2
Вышинский Кирилл 2 2
Щеголев Игорь 698 2
Малофеев Константин 117 2
Чернышенко Дмитрий 575 2
Журавлев Александр 18 1
Пушков Алексей 12 1
Федоров Кирилл 5 1
Астахов Павел 9 1
Орехович Александра 13 1
Скусов Станислав 2 1
Перевалов Вадим 4 1
Валеев Алишер 1 1
Васильев Станислав 3 1
Отраковский Иван 1 1
Kharaneka Pavel - Харанека Павел 1 1
Давыдов Денис 46 1
Башкин Александр 8 1
Песков Дмитрий 113 1
Кравцов Сергей 58 1
Фадеев Валерий 12 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 608 1
Дудь Юрий 2 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 404 1
Володин Вячеслав 97 1
Россия - РФ - Российская федерация 156831 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 5
Германия - Федеративная Республика 12936 4
Турция - Турецкая республика 2486 3
Украина 7793 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 2
Москва - ЦАО - Таганский район - муниципальный округ Таганский 75 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4092 1
Великобритания - Лондон 2407 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3196 1
Литва - Литовская Республика 664 1
Финляндия - Финляндская Республика 3658 1
Франция - Французская Республика 7975 1
Япония 13547 1
Бразилия - Федеративная Республика 2450 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 11
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8541 9
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6364 8
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3660 8
Порнография - Проституция - Pornography - Adults Only - индустрия развлечений для взрослых - контент для взрослых - сайты для взрослых 791 5
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6670 5
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 537 5
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4411 5
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ, 398-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации - Закон о блокировке экстремистских сайтов - "Закон Лугового" 730 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4246 4
Противоправный (деструктивный) контент 31 3
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3171 3
Пропаганда и агитация 195 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5857 3
Налогообложение - The link tax - налог на ссылки - Цифровой налог 19 2
Права человека - Правозащитное движение - Human rights 358 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3702 2
Паспорт - Паспортные данные 2734 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Наркотики - Наркотические и психотропные вещества - Наркотическая зависимость 195 2
Федеральный закон 436-ФЗ, 139-ФЗ - О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию 70 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3032 2
Налогообложение - НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 307 2
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 372 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9672 2
Цензура - Свобода слово 507 2
Федеральный закон 244-ФЗ - О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр - В том числе "Налог на Google" - обязанность уплаты НДС иностранными компаниями, оказывающими электронные услуги покупателям в России 29 2
СНТ - Садоводческие, огороднические некоммерческие товарищества 188 1
Cyberbullying - Кибербуллинг - Интернет-травля - Киберзапугивание - Киберсталкинг - Trolling - Троллинг 94 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11434 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 1
Федеральный закон 2124-1 - О средствах массовой информации - Закон о СМИ 184 1
White list - Белый список 117 1
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1624 1
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1116 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7564 1
Blacklist - Чёрный список 671 1
Федеральный закон 236-ФЗ - О приземлении - О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“ на территории Российской Федерации - Цифровое резидентство в России 91 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5700 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8374 1
РИА Новости 984 5
Коммерсантъ - Издательский дом 2153 5
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1137 3
Ведомости 1233 2
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 195 1
Царьград - телеканал 28 1
Mash - telegram-канал 19 1
9to5Mac 70 1
The Verge - Издание 591 1
Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 122 1
Известия ИД 704 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 113 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1071 1
Wired - Издание 270 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 615 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Как правильно составить запрос для нейросети: советы ZOOM

Как бесплатно узнать, кто звонил: лучшие сервисы и приложения в 2025 году

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще