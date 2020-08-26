Дочка Мизулиной требует обложить соцсети убийственными штрафами

Ведется работа над законопроектом, который обяжет соцсети пресекать деструктивный контент

«Национальный мониторинговый центр помощи пропавшим и пострадавшим детям», одним из учредителей которого является «Лига безопасного интернета», предложил штрафовать соцсети в размере 1-1,5% от годового оборота компаний за неудаление деструктивного контента (порнографии, пропаганды криминальных субкультур, суицида и т.д.). Предложение направлено в рабочую группу комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре. Об этом сообщила ТАСС член Общественной палаты России и директор центра Екатерина Мизулина, дочь члена Совета Федерации Елены Мизулиной.

Рабочая группа комитета разрабатывает законопроект о введении дополнительной обязанности для социальных сетей по пресечению распространения деструктивного контента. Предполагается, что, если такой закон будет принят, соцсети должны будут сами выявлять нежелательный контент, удалять или блокировать его, а также реагировать на жалобы пользователей, указания органов исполнительной власти и правоохранительных органов. Помимо деятельности по самоцензуре, соцсети будут предоставлять отчеты о проделанной работе по удалению противоправной информации.

Точный размер штрафов пока обсуждается, однако Мизулина говорит о том, что они должны быть достаточно ощутимы для площадок. Директор центр сослалась на успешный зарубежный опыт, уточнив, что аналогичный закон работает в Германии, где соцсеть могут оштрафовать на 50 млн евро за неудаление нежелательного контента. Недавно такой же закон приняла Турция.

Член Общественной палаты России Екатерина Мизулина, дочь члена Совета Федерации Елены Мизулиной

По информации директора центра, в сетях сейчас существует множество деструктивных течений и движений: суицидальные группы, кибербуллинг (интернет-травля), шок-контент, в том числе демонстрирующий массовые и серийные убийства. Влиянию деструктивного контента в Рунете подвержены 39,2 млн аккаунтов пользователей в соцсетях (из них 7 млн аккаунтов подростков).

Напомним, что «Национальный мониторинговый центр помощи пропавшим и пострадавшим детям» был создан в 2015 г. Учредителями, помимо «Лиги безопасного интернета» стала «Ассоциация уполномоченных по правам ребенка», возглавляемая Павлом Астаховым, а также НП «Мониторинговый центр». Исполнительным директором стал Станислав Скусов, руководитель организации «Кибердружина» (проект «Лиги» по борьбе с детской порнографией в интернете).

Масштабная борьба с деструктивным контентом

Активная деятельность по борьбе с нежелательным контентом в сети ведется на разных уровнях власти уже много лет, но на новый уровень она поднялась в 2011 г., когда появилось Некоммерческое партнерство «Лига безопасного интернета». Инициаторами ее создания стал основатель фонда Marshall Capital Partners Константин Малофеев и занимавший в ту пору пост министра связи Игорь Щеголев.

«Лига» фактически поглотила общественные организации, занимающиеся борьбой с противоправной информацией в интернете до 2011 г., например, организацию «Дружественный Рунет». Одна из главных задач «Лиги» стала борьба с распространением детской порнографии и иным «опасным контентом» в Рунете. «Лига» работает по многим направлениям: разрабатывает механизмы поиска и устранения негативного контента, проводит исследования и опросы, проводит эксперименты с фильтрами, взаимодействует с провайдерами.

В 2011 г. «Лига» разработала законопроект о блокировках в интернете, который предполагал создание централизованного реестра запрещенных сайтов. Сама «Лига» готова была взять на себя функции оператора данного реестра.

В 2012 г. были утверждены поправки в Закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации» о введении реестра запрещенных сайтах. Соответствующие функции были возложены на Роскомнадзор, но закон предусмотрел возможность привлечения к данной работе и общественной организации.

Также с 1 ноября 2012 г. вступили в силу поправки в Закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», которые обязывали ограничить доступ детей к нежелательной для них информации (порнография, сцены насилия, пропаганда наркотиков, табака и алкоголя, призывы к насилию, нецензурная брань, отрицание семейных ценностей и т.д.).

В 2014 г. Денис Давыдов, исполнительный директор «Лиги» выступил с идеей создать особый «детский интернет». Идея стала ответом на инициативу Минкомсвязи по созданию «черного списка» школьного интернета – реестра ресурсов, «несовместимых с образованием детей». По замыслу министерства, как ранее писал CNews, провайдеры, обеспечивающие интернет-доступ в школах, должны блокировать несколько групп сайтов: сборники рефератов, ресурсы о колдовстве и магии, анонимайзеры для обхода блокировки и пр.

Елена Мизулина, на тот момент депутат Госдумы от фракции «Единая Россия», тогда выступила с собственным предложением, перекликающимся с инициативой «Лиги», предложив закрепить услуги по предоставлению доступа в интернет российским школам за единым хостинг-провайдером.

В 2018 г. Депутаты Госдумы от партии «Единая Россия» разработали законопроект о создании на территории России так называемых «кибердружин», в которых должны войти частные лица, задачей которых является поиск в российском сегменте интернета любой противоправной информации, в том числе экстремистского характера.

В августе 2020 г. CNews писал, что «Ростелекомом» получит 10,3 млрд руб. на обеспечение доступа в интернет для школ и избирательных участков с защитой информации и контентной фильтрацией. В числе прочего в школах должен быть заблокирован доступ к Facebook, «Вконтакте» и World of Tanks, а также принудительно введен безопасный режим в поисковиках и на YouTube. Также на каждого пользователя будет составляться персональное досье с посещенными им сайтами.

Сейчас Госдума работает сразу с несколькими законопроектами о блокировке контента

В июле 2020 г. Госдума занималась доработкой сразу нескольких законопроектов, направленных на блокировку запрещенного контента. Законопроект по введению административной ответственности для хостинг-провайдеров за неудаление запрещенного контента получил поддержку комиссии Правительства и отправлен в Госдуму с условием доработки во втором чтении.

Документ предполагает дополнение ст. 13.41 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) России штрафными санкциями для хостинг-провайдеров за бездействие по отношению к противоправному контенту – такому как детская порнография, пропаганда наркотиков или террористические призывы. В новом законопроекте также предлагается наделить Роскомнадзор полномочиями для возбуждения дел об административном правонарушении в отношении операторов поисковых систем, которые не исполняют обязанности по исключению из выдачи запрещенных в России ресурсов при повторном обращении.

Также 9 июля 2020 г. Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах до 1,5 млн руб. за пропаганду наркотиков в интернете (инициатива была внесена в январе 2020 г.). Владельцы интернет-ресурсов, пропагандирующие наркотики, должны нести более строгую административную ответственность

А 18 августа 2020 г. Зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин внес в Госдуму законопроект о том, что сайты, пропагандирующие криминальную субкультуру и деятельность по ее поддержке и формированию, будут блокироваться в досудебном порядке.

Изменения коснутся законов «Об основах профилактики правонарушений» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».