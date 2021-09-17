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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Малофеев Константин
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 98, упоминаний - 122
Малофеев Константин упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Юрченко Евгений 75 24
|Приданцев Сергей 82 9
|Глотов Алексей 24 9
|Щеголев Игорь 676 5
|Дворкович Аркадий 169 4
|Давыдов Денис 32 3
|Никифоров Николай 1126 3
|Леваков Андрей 3 2
|Луврье Пьер 4 2
|Русев Спас 6 2
|Vasilev Tsvetan - Василев Цветан 4 2
|Тараба Дмитрий 23 2
|Сушкевич Антон 56 2
|Варев Александр 16 2
|Косарев Дмитрий 11 2
|Калугин Сергей 162 2
|Рейман Леонид 411 2
|Путин Владимир 1824 2
|Мордашов Алексей 29 2
|Осеевский Михаил 221 2
|Мизулина Екатерина 8 1
|Корня Алексей 73 1
|Хомак Дмитрий 2 1
|Мантулин Олег 1 1
|Ковальчук Юрий 30 1
|Щеголев Евгений 1 1
|Кузьмин Сергей 29 1
|Боженов Сергей 3 1
|Ситников Сергей 51 1
|Керимов Сулейман 20 1
|Жаров Александр 165 1
|Карабанов Александр 1 1
|Мизулина Елена 16 1
|Дуров Павел 216 1
|Лугов Андрей 32 1
|Быков Олег 2 1
|Шхагошев Адальби 3 1
|Акимов Максим 167 1
|Шмитько Андрей 3 1
|Мирошников Борис 29 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761380, в очереди разбора - 665069.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 761380, в очереди разбора - 665069.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru