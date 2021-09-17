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Малофеев Константин


17.09.2021 Арестован экс-глава крупнейшей в России криптобиржи. Его обвиняют в краже $450 миллионов 1
15.07.2021 В «Ростелеком» пришли силовики. Оператор мошенничал с тендерами 1
24.03.2021 У топ-менеджера «Ростелекома» прошли обыски по делу о масштабных махинациях 1
03.11.2020 МТС вернула своим хозяевам «Энвижн Груп». Компания подешевела в десятки раз 1
26.08.2020 Дочка Мизулиной требует обложить соцсети убийственными штрафами 1
13.01.2020 Основатель российской киберполиции: Электронное Правительство может быть прикрытием для освоения миллиардов 1
12.11.2019 ВТБ продал скандального телеком-гиганта. Российский бизнесмен оспаривает сделку 1
02.10.2019 Скандальный телеком-актив ВТБ продают за 1 млрд евро 1
15.03.2019 «Ростелеком» оплатит покупку Tele2 собственными акциями 1
03.12.2018 Президентом «Энвижн груп» стал бывший гендиректор МГТС 1
02.11.2018 В России легализуют армию кибердоносчиков 1
17.05.2018 Минкомсвязи против «Ростелекома»: Итоги 6 лет противостояния 1
23.04.2018 Как власти наводили порядок в Рунете: Хроника ключевых этапов 1
12.12.2017 «Белые списки» в Рунете заработают весной 2020 1
08.06.2017 Две «дочки» АФК «Система» передрались из-за денег третьей 1
05.05.2017 «Ростелеком» взял реванш: «Энвижн» оштрафован на 64 млн 1
04.04.2017 «Энвижн» отбирает у «Ростелекома» долги за проект «112» 1
02.03.2016 «ВТБ-Капитал» обвинили в захвате сотового оператора 1
17.11.2015 ВТБ нашел, кому продать болгарского телеком-гиганта 1
29.10.2015 ВТБ избавляется от болгарского телеком-гиганта 1
26.10.2015 Топ-менеджеры — главный актив ИТ-компании в России 1
24.07.2015 Партнеру экс-совладельца «Ростелекома» не разрешили купить болгарского телеком-гиганта 2
17.07.2015 МТС купила «Энвижн груп» 1
25.06.2015 АФК «Система» разочаровалась в «Энвижн Груп» и продает его в МТС 1
04.06.2015 «Энвижн груп» за два года подешевела более чем в два раза 1
28.04.2015 Государство забрало у менеджмента «Ростелекома» контроль над акциями компании 1
24.03.2015 ВТБ сменил партнера в болгарском телеком-гиганте 2
21.07.2014 Владелец МТС вложил в собственные акции 7,6 млрд рублей 1
24.06.2014 На рынке телекоммуникаций идет мобильная революция 2
10.04.2014 В Москве пройдет форум безопасного интернета 1
21.02.2014 В «Энвижн Груп» сменился генеральный директор 1
23.01.2014 АФК «Cистема» докупает акции «Энвижн» на $82,5 млн 2
31.12.2013 АФК «Система» берет под контроль «Энвижн Груп» 2
11.12.2013 Антикоррупционная кампания в «Ростелекоме»: МВД пришло с обыском к главному подрядчику 2
15.11.2013 «Ростелеком» выкупил у друга экс-министра связи собственные акции за 25 млрд руб. 2
31.10.2013 Загадочный системный интегратор перешел под крыло «Ростехнологий» 1
29.08.2013 «Ростелеком» оставил 30 тыс. школ с беззащитным интернетом 2
29.05.2013 Экс-президент "Ростелекома" назначен главой Tele2 Россия 1
10.04.2013 Спарринг-партнер Путина не смог стать акционером "Ростелекома" 1
09.04.2013 Вокруг «Ростелекома» образовался мультимедийный гигант 1

Публикаций - 98, упоминаний - 122

Малофеев Константин упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 68
Ростелеком Связьинвест 696 48
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 21
АФК Система ПАО 994 10
Ситроникс - Sitronics 561 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 9
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 146 8
BTC - Bulgarian Telecommunications Company 38 7
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 309 5
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 4
Ростелеком Уралсвязьинформ 189 4
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 779 4
Ростелеком Дальсвязь 206 3
VK - Mail.ru Group 2483 3
НТК - Национальные телекоммуникации 61 3
Ростелеком ЦентрТелеком 190 2
NVision Czech Republic 6 2
Twitter 2204 2
Синтерра - Synterra 565 2
Yandex - Яндекс 4101 2
Viva Telecom 3 2
Vivacom - Video & Audio Communications 15 2
United Group 2 2
РТИ 122 2
NVision Group - Энвижн Груп 545 2
Акадо Телеком - Комкор 609 2
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 2
Facebook 3765 2
Google LLC 7148 1
Optima - Оптима 50 1
ВолгаТелеком 217 1
ТЦИ - Технический центр Интернет 26 1
МТС Урал 15 1
Alibaba Group 298 1
Zello 20 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4678 1
Ростелеком ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 181 1
Ростелеком Сибирьтелеком 302 1
Армада 275 1
Доверенная среда 8 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 11
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 7
Газпромбанк - ГПБ 692 6
Marshall Capital Partners 63 6
AIG - American International Group - AIG Insurance - АИГ страховая компания - Чартис 25 3
Providence Equity Partners 9 2
BC Partners 2 2
ВТБ Капитал - InterV Investment 5 2
Empreno Ventures - венчурный фонд 4 2
Delta Capital International 2 2
KKR - Kohlberg Kravis Roberts 7 2
Северсталь ПАО 204 2
CCB - Corporate Commerce Bank 6 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 619 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 2
Marschall Capital Partners (MCP) 14 1
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 77 1
DRC - Digital Rights Center - Центр Цифровых Прав - Центра защиты цифровых прав 23 1
РУСАЛ - Объединённая компания 26 1
Флибуста 27 1
Банк Россия 56 1
Netflix - Онлайн-кинотеатр 317 1
LinkedIn 520 1
CyberPlat - КиберПлат 202 1
Уралсиб Банк 389 1
Почта России ПАО 1572 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1332 4
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 3
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1588 3
Высокий суд Англии и Уэльса - Majesty's High Court of Justice in England 6 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 2
Президент Российской Федерации 1439 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 504 1
Госкомитет по телекоммуникациям РФ - Государственный комитет Российской Федерации по телекоммуникациям 1 1
ОПРФ - Общественная палата Российской Федерации 34 1
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) 59 1
Таганский районный суд города Москвы 44 1
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 354 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 490 1
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 201 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 1
Правительство РФ 2203 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 917 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1369 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 39 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 1
МВД РФ Управление К 38 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий 15 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 419 1
Счётная палата РФ 460 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 49 3
Единая Россия - Политическая партия 176 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 267 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 203 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 650 1
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 7 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 2
3G - Стандарт мобильной связи 3731 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4515 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1148 2
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 2
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 125 1
DPI - Deep Packet Inspection - Системы глубокой фильтрации (инспекции) трафика 43 1
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 233 1
xDSL - Digital Subscriber Line - цифровая абонентская линия 29 1
FTTH - Fiber To The Home 96 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 546 1
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 80 1
Безопасный город 347 1
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 197 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 626 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 786 1
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 450 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1341 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) 84 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1697 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2047 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1094 1
CDN - Content Delivery Network - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 139 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3972 1
Google YouTube - Видеохостинг 1715 2
LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ 369 1
NoName-club - Торрент-трекер 10 1
MTC Foris OSS - биллинговая система 27 1
Google Blogger - Google BlogSpot 49 1
Роскомнадзор Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 24 1
SafeData ЦОД 1 1
Яндекс.Новости 29 1
Ревизор - система контроля блокировки сайтов в России 22 1
Либрусек - lib.rus.ec - электронная библиотека 25 1
VK - Mail.ru Мой мир - социальная сеть 100 1
Rutracker - BitTorrent-трекер 66 1
Wargaming World of Tanks 132 1
Snapchat 89 1
WeChat - Мессенджер 96 1
Xiaomi Redmi - Серия смартфонов 161 1
Apple iPhone SE - Серия смартфонов 154 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
AWS - Amazon Web Services 568 1
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Цензура - Свобода слово 1 1
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
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ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
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Царьград - телеканал 7 1
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СГАУ - Самарский государственный аэрокосмический университет им. С. П. Королёва 16 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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