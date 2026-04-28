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Индексная книга (каталог) CNews*
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Малофеев Константин

СОБЫТИЯ


28.04.2026 Экс-глава «Связьинвеста» собрал акции ВТБ на 66 миллиардов 2
09.10.2025 ЮАР арестовала активы Google на 10 миллиардов по решению российского суда 1
26.02.2025 Стриминговая платформа судится с российским киберспортсменом за «все деньги мира» 2
02.07.2024 Московский суд взыскал с Google 10 миллиардов в пользу ее российской «дочки» 1
27.02.2023 Легендарный «Энвижн» прекратил существование 1
09.12.2022 В России арестовано все имущество Amazon 1
21.04.2022 США ввели санкции против основателя IBS Анатолия Карачинского 1
01.04.2022 Со счета Google реквизировали миллиард за блокировку Youtube-канала «Царьград» 1
10.02.2022 «Лиги безопасного интернета» больше нет. Из нее вышли все участники, грядет масштабная реорганизация 2
17.09.2021 Арестован экс-глава крупнейшей в России криптобиржи. Его обвиняют в краже $450 миллионов 1
15.07.2021 В «Ростелеком» пришли силовики. Оператор мошенничал с тендерами 1
24.03.2021 У топ-менеджера «Ростелекома» прошли обыски по делу о масштабных махинациях 1
03.11.2020 МТС вернула своим хозяевам «Энвижн Груп». Компания подешевела в десятки раз 1
26.08.2020 Дочка Мизулиной требует обложить соцсети убийственными штрафами 1
13.01.2020 Основатель российской киберполиции: Электронное Правительство может быть прикрытием для освоения миллиардов 1
12.11.2019 ВТБ продал скандального телеком-гиганта. Российский бизнесмен оспаривает сделку 1
02.10.2019 Скандальный телеком-актив ВТБ продают за 1 млрд евро 1
15.03.2019 «Ростелеком» оплатит покупку Tele2 собственными акциями 1
03.12.2018 Президентом «Энвижн груп» стал бывший гендиректор МГТС 1
02.11.2018 В России легализуют армию кибердоносчиков 1
17.05.2018 Минкомсвязи против «Ростелекома»: Итоги 6 лет противостояния 1
23.04.2018 Как власти наводили порядок в Рунете: Хроника ключевых этапов 1
12.12.2017 «Белые списки» в Рунете заработают весной 2020 1
08.06.2017 Две «дочки» АФК «Система» передрались из-за денег третьей 1
05.05.2017 «Ростелеком» взял реванш: «Энвижн» оштрафован на 64 млн 1
04.04.2017 «Энвижн» отбирает у «Ростелекома» долги за проект «112» 1
02.03.2016 «ВТБ-Капитал» обвинили в захвате сотового оператора 2
17.11.2015 ВТБ нашел, кому продать болгарского телеком-гиганта 1
29.10.2015 ВТБ избавляется от болгарского телеком-гиганта 1
26.10.2015 Топ-менеджеры — главный актив ИТ-компании в России 1
24.07.2015 Партнеру экс-совладельца «Ростелекома» не разрешили купить болгарского телеком-гиганта 2
17.07.2015 МТС купила «Энвижн груп» 1
25.06.2015 АФК «Система» разочаровалась в «Энвижн Груп» и продает его в МТС 2
04.06.2015 «Энвижн груп» за два года подешевела более чем в два раза 2
28.04.2015 Государство забрало у менеджмента «Ростелекома» контроль над акциями компании 1
24.03.2015 ВТБ сменил партнера в болгарском телеком-гиганте 2
21.07.2014 Владелец МТС вложил в собственные акции 7,6 млрд рублей 1
24.06.2014 На рынке телекоммуникаций идет мобильная революция 2
10.04.2014 В Москве пройдет форум безопасного интернета 1
21.02.2014 В «Энвижн Груп» сменился генеральный директор 1

Публикаций - 118, упоминаний - 141

Малофеев Константин и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 77
Ростелеком - Связьинвест 1719 66
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 29
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 24
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 20
NVision Group - Энвижн Груп 699 17
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 14
РТИ 155 11
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 11
МегаФон 10742 11
NVision Czech Republic - Sitronics Telecom Solutions - Ситроникс Телеком Солюшнс - Strom Telecom 156 10
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 164 10
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 9
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 938 9
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 474 7
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 478 7
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 515 7
United Group - Vivacom - Video & Audio Communications - Виваком - Vivatel/BTC - Bulgarian Telecomminications Company - Болгарская Телекоммуникационная Компания 109 7
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 6
Google LLC 12690 6
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 624 6
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 5
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 620 5
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 735 5
VK - Mail.ru Group 3602 4
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 420 4
Мобител 66 4
Ростелеком - НКС - Национальные кабельные сети 112 4
ИНФРА Инжиниринг 16 4
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 539 4
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 4
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 4
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting 321 3
НТК - Национальные телекоммуникации 67 3
Google Russia - Гугл Россия 226 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 3
Amazon Inc - Amazon.com 3277 3
Yandex - Яндекс 9216 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 3
KPMG 278 2
Marshall Capital Partners - Маршал Капитал Партнерс - Marshal Telecom Partners 96 81
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 298 29
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 27
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 20
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 19
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 14
Русагропром 8 8
ВЭБ.РФ - ВЭБ Капитал 17 6
ГПБ - Газпромбанк 1273 6
ИНС - Институт национальной стратегии 31 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
Инвестиционный фонд имени А.С. Попова - Фонда содействия инвестициям имени А.С. Попова 6 4
CCB - Commercial Commerce Bank 5 4
Почта России ПАО 2370 4
Газпром ПАО 1493 4
Альфа-Групп 745 3
Empreno Ventures - венчурный фонд 5 3
НМГ - Национальная Медиа Группа 128 3
Гипросвязь ПАО - Гипросвязь-Информ 122 3
ВТБ Капитал - InterV Investment 5 3
CCB - Corporate Commerce Bank 6 3
Gardia - Гардия - AIG - American International Group - AIG Insurance - АИГ страховая компания - Чартис 57 3
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 195 3
Регионстрой 8 3
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 2
Северсталь ПАО - Severstal 629 2
ПСБ - СМП банк - Северный морской путь 89 2
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 228 2
АБ Россия - Акционерный банк Россия 99 2
KKR - Kohlberg Kravis Roberts 38 2
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 2
ВТБ - ВТБ24 671 2
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 238 2
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 107 2
BC Partners 4 2
Delta Capital International 16 2
Providence Equity Partners 20 2
Сбер - Сбербанк Центрально-Черноземный банк 15 2
МГТС Финанс - MGTS Finance S. A. 18 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 40
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 19
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 14
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 14
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 12
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 11
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 10
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 8
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 8
Судебная власть - Judicial power 2500 7
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 7
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 107 7
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 7
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 6
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 5
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 4
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 4
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 3
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 3
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) - Госнаркоконтроль - Наркополиция 144 3
UK High Court of Justice - Supreme Court of the United Kingdom - Верховный суд Великобритании 36 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 3
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 2
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 2
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 2
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 161 2
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 128 2
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 191 2
МВД РФ СД - Следственный департамент МВД России - Следственный комитет при МВД России 80 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 2
Правительство Болгарии - Совет министров Республики Болгария - Министерски съвет - органы государственной власти 37 2
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 17
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 80 5
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 3
ЛБИ - Лига безопасного интернета - Кибердружина - Молодежное общественное движение 9 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 2
РосКомСвобода - Общественная организация 86 2
Единая Россия - Политическая партия 321 2
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 9 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата - ICC Russia - Российский национальный комитет Международной торговой палаты — Всемирной организации бизнеса 53 1
Дружественный Рунет 11 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 26
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 20
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 13
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 12
ITAM - IT Asset Management - Information Asset Management - Управление ИТ-активами - Система управления ИТ-инфраструктурой 785 10
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 10
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 9
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 9
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 8
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 7
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1903 6
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 5
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 5
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2221 5
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 5
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 4
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1615 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 4
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - приватность - деанонимизация - доксинг - doxing, doxxing - деанон, пробив 1321 4
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 3
Data monetization - Монетизация данных 1965 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 3
Инжиниринг - технические консультационные услуги 491 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 2
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1755 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1291 2
MNP - Mobile Number Portability - Переносимость телефонных номеров - "Мобильное рабство" 287 2
B2G - Business-to-government - Бизнес правительству - отношения между бизнесом и государством 428 2
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3240 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 2
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 2
Google YouTube - Видеохостинг 3002 8
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 7
Ревизионная комиссия - орган внутреннего финансового контроля юридического лица 141 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 4
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 769 3
Microsoft Windows 2000 8678 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 2
Amazon - Twitch - видеостриминговый сервис 157 2
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 297 2
Rutracker - Рутрекер - BitTorrent-трекер - Torrents.ru 107 2
Rambler Group - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 570 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 2
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 354 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 2
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 706 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 1
Apple iPhone SE - Серия смартфонов 195 1
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 568 1
Apple iPhone 6 4861 1
Tencent - WeChat - мессенджер 177 1
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 1
Wargaming - World of Tanks - Мир танков 196 1
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 204 1
VK - Mail.ru Мой мир - МойМир@Mail.ru - социальная сеть 176 1
Microsoft Windows BitLocker 942 1
Либрусек - lib.rus.ec - электронная библиотека 31 1
1С Первый Бит - БИТ.Финанс - БИТ.Управление финансами государственного учреждения 252 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Ревизор - система контроля блокировки сайтов в России 68 1
VK - Яндекс.Новости 49 1
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 Миа - Виртуальный помощник 32 1
Правительство Москвы - Электронная Москва ГЦП - Электронная Москва Городская целевая программа 92 1
Groupon - Групон - ДарБери - скидочный сервис 218 1
Biglion - Биглион 59 1
Глонасс-М - ОКР Ураган-М - серия космических аппаратов российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС 144 1
Google News - Google Play Newsstand - новостной агрегатор 69 1
Яндекс.Видео 37 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 120 1
ФИР - Федресурс - Федеральный информационные ресурс - ЕФРСФДЮЛ - Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, ИП и иных субъектов экономической деятельности 39 1
Щеголев Игорь 699 45
Провоторов Александр 158 37
Юрченко Евгений 133 36
Родионов Иван 73 25
Рейман Леонид 1065 24
Ряузов Никита 18 18
Манасов Марлен 22 18
Семенов Вадим 65 17
Лещенко Михаил 33 17
Приданцев Сергей 149 16
Бутрин Михаил 18 15
Глотов Алексей 25 14
Сушкевич Антон 67 14
Тараба Дмитрий 27 14
Путин Владимир 3454 14
Давыдов Денис 48 11
Никифоров Николай 1138 8
Медведев Дмитрий 1665 8
Ротенберг Аркадий 52 7
Калугин Сергей 169 7
Vasilev Tsvetan - Василев Цветан 14 7
Луврье Пьер 6 6
Бондарик Владимир 22 6
Кудимов Юрий 21 6
Корнев Юрий 7 6
Шувалов Игорь 86 5
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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