Индексная книга (каталог) CNews*
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Малофеев Константин
СОБЫТИЯ
Публикаций - 118, упоминаний - 141
Малофеев Константин и организации, системы, технологии, персоны:
|Щеголев Игорь 699 45
|Провоторов Александр 158 37
|Юрченко Евгений 133 36
|Родионов Иван 73 25
|Рейман Леонид 1065 24
|Ряузов Никита 18 18
|Манасов Марлен 22 18
|Семенов Вадим 65 17
|Лещенко Михаил 33 17
|Приданцев Сергей 149 16
|Бутрин Михаил 18 15
|Глотов Алексей 25 14
|Сушкевич Антон 67 14
|Тараба Дмитрий 27 14
|Путин Владимир 3454 14
|Давыдов Денис 48 11
|Никифоров Николай 1138 8
|Медведев Дмитрий 1665 8
|Ротенберг Аркадий 52 7
|Калугин Сергей 169 7
|Vasilev Tsvetan - Василев Цветан 14 7
|Луврье Пьер 6 6
|Бондарик Владимир 22 6
|Кудимов Юрий 21 6
|Корнев Юрий 7 6
|Шувалов Игорь 86 5
|Керимов Сулейман 28 5
|Дроздов Сергей 35 5
|Савченко Виктор 30 5
|Усманов Алишер 311 4
|Кузнецов Сергей 163 4
|Дворкович Аркадий 216 4
|Нарукавников Александр 14 4
|Полубояринов Михаил 14 4
|Ковальчук Юрий 36 4
|Афанасьев Денис 77 4
|Степаненко Кирилл 17 4
|Тихонов Анатолий 19 4
|Русев Спас 6 4
|Куликов Денис 27 4
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.