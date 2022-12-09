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В России арестовано все имущество Amazon

Столичный арбитраж арестовал имущество и деньги Amazon и Twitch на 3 млрд руб. по иску известного киберспортсмена Кирилла Малофеева в ответ на блокировку его канала на Twitch. Это сын бизнесмена Кирилла Малофеева, владельца холдинга «Царьград». Весной 2022 г. Царьград отсудил у Google 1 млрд руб. за блокировку его канала на YouTube.

Российские стримеры дали бой

Арбитражный суд Москвы арестовал активы американской корпорации Amazon и принадлежащего ей стримингового сервиса Twitch на 3 млрд руб. Как пишет РИА «Новости», это связано с иском против них Кирилла Малофеева.

Кирилл Малофеев – сын основателя холдинга «Царьград» Константина Малофеева. В своем иске Малофеев-младший потребовал признать незаконным отказ от договора на открытие его профиля likkrit в Twitch, а также от партнерского соглашения к аккаунту. Дополнительно истец требует от ответчиков полностью восстановить все функции его аккаунта, включая возможность монетизации контента, а также ежедневно взыскивать с Amazon и Twitch 100 тыс. руб. (с последующим увеличением суммы) в качестве неустойки, если те откажутся исполнять озвученные в иске требовании.

Как сын бизнесмена связан с видеоиграми

Twitch – это универсальный стриминговый сервис, однако подавляющее большинство прямых эфиров на нем ведут геймеры. Они стримят как онлайн-сражения на виртуальных полях битв, так и прохождения различных видеоигр.

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У Константина Малофеева есть успешный опыт в таких судебных делах. Он отсудил у Google 1 млрд рублей за блокировку канала «Царьград» на YouTube

Кирилл Малофеев напрямую связан в видеоиграми, так как в прошлом являлся профессиональным киберспортсменом, выступая под ником Likkrit. Также он был совладельцем отечественной киберспортивной организации CrowCrowd.

Малофеев-старший является фигурантом многочисленных антироссийских санкций, притом еще с 2014 г. После 24 февраля 2022 г. под ограничительные меры попал и его сын. В частности, в апреле 2022 г. из-за санкций его канал на Twitch был заблокирован на неопределенный срок.

Доступ к деньгам закрыт

Согласно решению суда, 3 млрд руб., попавших под арест – это суммарный размер суммы, поделенный между Amazon и Twitch. Сюда входят и деньги на счетах в банках, и различное имущество. Однако в документе полностью отсутствует информация, какие именно активы компаний были арестованы, и в каких банках лежат заблокированные деньги американских компаний.

«Принять обеспечительные меры в виде наложения ареста на денежные средства Amazon.com Inc. и Twitch Interactive Inc. на счетах в кредитных организациях, а также на все движимое и недвижимое имущество, принадлежащее Amazon.com Inc. и Twitch Interactive Inc., на общую сумму 3 000 000 000 руб. 00 коп.», – указано в судебном акте.

8 декабря 2022 г. состоялись предварительные слушания по этому делу. По информации агентства, в иске Малофеева-младшего отдельно указан тот факт, что ни у Amazon, ни у Twitch нет филиалов в России. При этом в стране еще с 2021 г. действует закон «о приземлении», обязывающий иностранные организации, желающие работать на российском рынке, открывать здесь свои представительства.

Шанс есть

В России создан прецедент успешной борьбы Малофеевых с иностранными интернет-сервисами. У «Царьграда» есть свой канал на YouTube, который еще в июле 2020 г. подвергся блокировке из-за присутствия Малофеева-старшего в санкционных списках США.

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Поддержка ИТ-отрасли

В ответ на это «Царьград» незамедлительно подал иск против YouTube, и весной 2021 г. столичный Арбитраж удовлетворил его. Летом 2021 г. была попытка мирного урегулирования спора, но она провалилась, вследствие чего Google (владелец YouTube) подал апелляцию. В середине декабря 2021 г. интернет-гигант проиграл ее по решению Девятого арбитражного апелляционного суда. Он подтвердил, что Youtube-канал «Царьграда» был заблокирован без каких-либо законных на то оснований.

Через несколько дней Малофеев-старший сообщил о разблокировке канала и одновременно о пропаже с него части контента. В середине марта 2022 г. стало известно об аресте необходимой для исполнения решения суда суммы на счетах Google, который составил 1 млрд руб. Спустя еще две недели эта сумма была изъята со счетов Google в пользу «Царьграда».

Геймерам пора импортозамещаться

Стоит отметить, что монетизация на Twitch отключена не только Кириллу Малофееву. Это общее ограничение для всех российских пользователей сервиса, которое действует с апреля 2022 г. Попытка уйти на YouTube ничем хорошим не обернется – монетизация россиянам отключена и там.

В ответ на это в России начали появляться отечественные стриминговые сервисы со своими моделями монетизации контента. Один из них носит название VK Play Live.

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Поддержка ИТ-отрасли

За ним стоит крупный интернет-холдинг VK, до недавнего времени известный как Mail.ru Group. Как сообщал CNews, запуск стабильной версии проекта VK Play Live состоялся в ноябре 2022 г.

Евгений Черкесов

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