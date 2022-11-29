Российские стримеры спасены. Vk запустила портал с полноценной монетизацией на замену YouTube и Twitch

В России заработал VK Play Live – отечественный аналог стриминговых сервисов YouTube, Twitch и Trovo. Бета-тестирование проекта длилось три месяца. Зрителям доступны трансляции в разрешении до 4К, а самим стримерам – система заработка денег на трансляциях. Проект разработан на фоне западных санкций, из-за которых YouTube и Twitch отключили российским пользователям всю монетизацию.

Twitch по-русски

Российский холдинг VK (в прошлом – Mail.ru Group) сообщил CNews о выходе стримингового сервиса VK Play Live из бета-теста и запуске его полноценной версии, доступной всем пользователям. Это российский сервис, призванный заменить собой американские YouTube и Twitch и китайский Trovo и позволяющий зрителям смотреть прямые эфиры пользователей в разрешении вплоть до 4К.

VK Play Live ориентирован в первую очередь на стримеров-геймеров, проводящих видеотрансляции в онлайне, посвященные различным видеоиграм, но позволяет вести и трансляции, никак не связанные с геймингом. Проект разработан с прицелом на российских стримеров, ощутивших на себе негативное влияние западных санкций, из-за которых их доходы со стримов ощутимо упали.

YouTube, принадлежащий Google, полностью свернул программу монетизации для всех российских пользователей. То же сделал и Twitch, подконтрольный Amazon. Trovo из Поднебесной их примеру пока не последовал ввиду того, что Китай пока не поддерживает антироссийские санкции.

Главная страница портала

VK Play Live входит в состав крупного российского игрового сервиса VK Play. Его бета-версия заработала в конце апреля 2022 г., а стабильный релиз состоялся в начале октября 2022 г. VL Play представляет собой единую игровую площадку, интегрировав в нее, помимо стриминга, также каталог видеоигр, облачный гейминг и киберспорт.

Три месяца на подготовку

Как сообщал CNews, в бета-режиме VK Play Live заработал в конце августа 2022 г. Таким образом, тестирование проекта длилось ровно три месяца. По словам разработчиков, за этот период было проведено свыше 11 тыс. стримов суммарной длительностью около 58 тыс. часов.

Целевая аудитория VK Play Live - геймеры

За этот период разработчики собрали обратную связь от пользователей, на основе которой выпустили 26 обновлений VK Play Live. Они были нацелены на улучшение работы сервиса, а также на добавление новых функций.

Неигровые стримы на VK Play Live тоже не редкость

За две недели до запуска стабильной версии VK Play Live сервис обзавелся собственным мобильным приложением. На момент выхода материала оно было доступно исключительно под Android и находилось в каталогах Google Play и RuStore.

Как завлечь стримеров

Подавляющее большинство геймеров устраивают стримы с целью заработать деньги на донатах (добровольных пожертвованиях) пользователей и монетизации самой платформы для прямых эфиров. На момент запуска в августе 2022 г. VK Play Live уже предлагала систему донатов, а спустя три месяца на сервисе появилась и полноценная монетизация, нацеленная на начинающих стримеров, у которых максимальное количество единовременно смотрящих зрителей не превышает 300 человек.

Как сообщили CNews представители VK, здесь она носит сезонный характер. Первый сезон откроется 1 декабря 2022 г. и продлится ровно 30 дней.

Таблица уровней и вознаграждений

У пользователей будет месяц, чтобы заработать от 6000 руб. до 45 тыс. руб. Денежное вознаграждение зависит от количества проведенных стримов (минимум шесть дней трансляций, максимум 16), времени в эфире (от 12 до 32 часов), количества просмотров и ряда других параметров, включая число «лайков».

Много вопросов, мало ответов

Всего в первом сезоне предусмотрено четыре уровня монетизации, но предлагаемые VK деньги достанутся далеко не всем. На первом уровне, за который платят 6000 руб., есть лишь 120 свободных мест. 12 тыс. руб. (второй уровень) получат 85 пользователей, 27 тыс. руб. (третий уровень) – 60 человек. На максимальную награду в размере 45 тыс. руб., доступную на четвертом уровне, смогут претендовать лишь 25 человек.

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На вопрос CNews, каких вводных разрабатывалась таблица вознаграждений, представители VK ответить не смогли. Также неизвестно смогут ли авторы получить деньги по достижении определенного уровня до окончания сезона, и как именно осуществляется перевод средств – напрямую на карту или через какие-либо сервисы-посредники.

Дату проведения второго сезона в VK на момент выхода материала не раскрывали, и не было информации, как будут ли специально для него разработаны новые условия монетизации. Такую вероятность разработчики допускают.

На этапе бета-тестирования в VK Play Live была интегрирована функция платных подписок в качестве дополнительного способа заработка для стримеров. Наполнение и стоимость таких подписок стримеры выбирали сами, а комиссия сервиса составляла 10%.

Дополнение

После публикации материала в редакцию CNews поступил комментарий представителей VK. Он приведен без изменений.

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«Мы продолжим работать над тем, чтобы VK Play и VK Play Live были максимально удобными и комфортными для пользователей и стримеров. Рынок видеостриминга в России развивается невероятно быстрыми темпами. Для многих стримеров трансляции стали ежедневной работой, требующей значительных временных и финансовых затрат, – сообщили CNews представители VK. При запуске VK Play Live мы сделали акцент на монетизации и предложили лучшие финансовые условия для продажи платных подписок. Теперь мы запускаем специальную программу поддержки малых и средних авторов. Она будет включать в себя несколько сезонов, в каждом из которых будут меняться метрики и награды. Первый сезон программы поддержки начинается 1 декабря (2022 г. – прим. CNews) и продлится 30 дней, подробнее о нем можно будет узнать в новом разделе “Сообщество”, который будет доступен всем стримерам VK Play Live. О следующих сезонах мы расскажем позднее».