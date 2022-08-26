Twitch больше не нужен. В России заработала собственная стриминговая платформа

VK создал стриминговую платформу VK Play Live на замену американским Twitch и YouTube. Оба сервиса после начала конфликта России и Украины отключили российским пользователям монетизацию. VK Play Live, напротив, предлагает стримерам различные способы заработка и берет за это минимальную комиссию – 10%.

Импортонезависимость для геймеров

Отечественный холдинг VK, ранее известный как Mail.ru Group, сообщил CNews о начале работы нового стримингового сервиса VK Play Live. Его можно считать полноценной заменой американского Twitch, присоединившегося к антироссийским санкциям и лишившего российских пользователей монетизации, то есть заработка.

Как и Twitch, принадлежащий Amazon, российский VK Play Live, наделенный похожим дизайном, ориентирован в первую очередь на геймеров. Сервис позволит им проводить игровые стримы (прямые эфиры) – демонстрировать геймплей в той или иной игре своей аудитории в реальном времени.

На момент публикации материала проект находился на стадии разработки. Авторы запустили режим закрытого бета-тестирования, подключиться к которому стримеры смогут после отправки заявки на вступление в ряды бета-тестеров и одобрения ее разработчиками. Сроки прекращения бета-тестирования не установлены. Редакция CNews обратилась с этим вопросом к представителям VK и ожидает ответа.

Главная страница VK Play Live

Что касается пользователей, то оценить возможности VK Play Live они могут, не дожидаясь, пока сервис выйдет из стадии беты. Редакция CNews убедилась, что смотреть прямые трансляции на VK Play Live можно даже без регистрации и авторизации. Но все основные функции, включая возможность общаться в чатах и подписываться на каналы, будут недоступны.

Возможности сервиса

Как сообщили CNews представители VK, проект VK Play Live создавался именно в качестве альтернативы иностранным сервисам, после начала спецоперации на Украине лишившим российских блогеров и стримеров денежных выплат. К слову, так поступил не только Twitch, но и гораздо более популярный YouTube. На этой площадке тоже есть стримы видеоигр, и здесь с недавних пор тоже нельзя монетизировать контент.

Подключаться к стримам можно без авторизации

«Рынок видеостриминга в России развивается невероятно быстрыми темпами, – заявил CNews менеджер по развитию VK Play Live Станислав Саксон. – Для многих стримеров трансляции стали ежедневной работой, требующей значительных временных и финансовых затрат. При этом последнее время авторы часто сталкиваются с проблемами монетизации своего контента. Мы хотим помочь стримерам восполнить эти потери».

Пользователям VK Play Live предоставляет возможность смотреть прямые трансляции в качестве вплоть до 4К (Ultra HD, 3840x2160 точек), выражать свое мнение в чате справа от окна эфира и спонсировать стримеров.

Владельцам каналов разработчики предоставили возможность зарабатывать на своей аудитории. Например, реализована система разовых «донатов» через сервис Donation Alerts, где пользователь может перечислить владельцу канала минимум 50 руб.

Чем заменить ушедшие Zoom, MS Teams и Cisco Webex? Импортозамещение

Также представители VK сообщили CNews об имеющейся у стримеров возможности создавать собственные платные подписки, начинающиеся от 10 руб. Как и на других сервисах, в VK Play Live есть система уровней подписки, но количество таких уровней в данном случае бесконечно.

Один из способов отблагодарить авторов контента

Часть заработанных стримерами денег на платных подписках VK Play Live будет забирать себе. Комиссия сервиса за любую такую подписку составляет 10%.

Часть чего-то большего

VK Play Live – это новая составляющая крупного игрового сервиса VK Play, запуск бета-версии которого, как сообщал CNews, состоялся в конце апреля 2022 г. VK превратил его в свою единую игровую площадку, интегрировав в нее, помимо стриминга, также каталог видеоигр, облачный гейминг и киберспорт.

С самого начала на VK Play существовала комиссия для разработчиков. Она составляла 30%, как у большинства современных магазинов приложений и видеоигр. В конце июня владельцы сервиса приняли решение снизить ее до 5%.

Черные лебеди в ИБ: как поймать и к чему готовиться? Защита данных

Изменения коснулись всех разработчиков. 5-процентная комиссия доступна как авторам начинающих проектов, у которых еще нет сформировавшейся аудитории, так и более крупным и опытным студиям, которые сами приводят пользователей в свои игры.