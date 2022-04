VK запускает российскую игровую площадку VK Play

VK запускает VK Play — эта площадка станет единой точкой доступа к игровому контенту. На старте в VK Play представлены каталог игр, облачный гейминг, стриминг и киберспорт. В будущем на площадке планируется запустить собственное медиа об игровой индустрии, расширить набор игровых сервисов и увеличить количество киберспортивных мероприятий. Об этом CNews сообщили представители VK.

В каталоге VK Play представлены сотни игр — от легких головоломок до хардкорного экшена. Играть в них можно как на ПК, так и через технологии облачного гейминга. Всем зарегистрировавшимся на площадке до 10-го мая включительно VK Play подарит бесплатный доступ к приключенческому 2D-экшну Blast Brigade vs. The Evil Legion of Dr. Cread.

Объем российского игрового рынка в 2021 г. составил 177 млрд руб., а аудитория геймеров насчитывает более 80 млн человек. «Интерес к играм постоянно растет: они становятся не только развлечением, но и профессией и инструментом для проявления своего потенциала. Именно поэтому мы запускаем VK Play — удобную и безопасную площадку, которая станет единой точкой доступа для всего игрового сообщества в стране», — сказал Артем Черменин, директор по стратегическому развитию VK Play.

Площадка сделает киберспорт доступнее для всех категорий геймеров — от любителей до профессионалов. VK Play дает возможность организовывать киберспортивные трансляции и проводить собственные турниры — открытые или эксклюзивные.

До конца 2022 г. на площадке появятся и другие возможности, например, для авторов контента, а также интеграция с социальными сетями и многое другое.

