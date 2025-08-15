«Яндекс» вернул к жизни свой сервис измерения скорости интернета на замену заблокированному Speedtest

Через две недели после того, как в России заблокировали работу американского сервиса замера скорости интернета Speedtest, «Яндексе» объявил об обновлении своего «Интернетометра».



«Интернетометр» обновился

Бесплатный сервис «Яндекса» для измерения скорости интернет-соединения «Интернетометр» перешел на новую технологию замеров и получил новый дизайн, сообщили CNews в «Яндексе».

Обновленный сервис измеряет скорость интернета, используя сеть CDN-серверов, и дает более точные результаты, утверждают представители компании. Им можно пользоваться с компьютеров и мобильных устройств. Новый дизайн стал более лаконичным и наглядным с темной темой.

«Интернетометр» разработала команда Yandex Infrastructure. Работа над усовершенствованием сервиса продолжится. Для него планируется создать приложение, появится статистика, а у провайдеров и сотовых операторов — личный кабинет с возможностью видеть данные замеров в зоне своего покрытия.

Функционал сервиса

Главная задача CDN-серверов — кешировать большие объемы данных сервисов «Яндекса», например контент с медиаплатформы. «Интернетометр» для проведения замера тоже обращается к CDN-серверам, опрашивая не один, а сразу несколько ближайших CDN-серверов.

«Билайн» Сервис «Яндекса» может стать российской заменой американскому измерителю скорости интернета Speedtest

Результат получается более полным и объективным. Этот способ позволяет получить наиболее точное представление о скорости интернета на «последней миле» — у данного провайдера или сотового оператора в данном регионе, пояснили представители «Яндекса».

«Интернетометр» измеряет скорость скачивания, скорость загрузки и время задержки в миллисекундах — пинг, который важен, например, в онлайн-играх.

Качество соединения оценивается по пятибалльной шкале. Пользователь получает интерпретацию результата на понятном языке, например, — «можно смотреть видео в 1080p». При общении со службами поддержки может понадобиться дополнительная информация «Интернетометра» — IP-адрес, версия браузера, разрешение экрана и т. д.

Замена американскому Speedtest

За две недели до объявления «Яндекса» о перезапуске «Интернетометра» стало известно о блокировке Роскомнадзором работы в России популярного американского сервиса Speedtest. Об этом CNews писал в конце июля 2025 г.

Владельца Speedtest — компанию Ookla — обвиняли в связях с американскими спецслжубами, а россиянам рекомендовали пользоваться приложением «ПроСеть», разработанным в 2024 г. специалистами подведомственного Роскомнадзора Главного радиочастотного спектра (ГРЧЦ).

После блокировки Speedtest «Яндекс» пытается занять освободившуюся нишу, сообщил «Коммерсанту» источник на телеком-рынке. Но, так как компания остается конкурентом для крупнейших игроков телеком-рынка, «допускать его до анализа скорости передачи данных, а также сбора технической информации об IP, версиях браузера и разрешении экрана — очень сомнительная идея», считает он.

По мнению гендиректора хостинг-провайдера RUVDS Никиты Цаплина, у «Интернетометра» есть все шансы стать национальной заменой. С ним согласен руководитель направления защиты сети на уровне L3–4 в DDoS-Guard Денис Сивцов: «У компании действительно развитая CDN, так что при проверке подключения практически из любой точки Российской Федерации в относительной близости от пользователя будет ее инфраструктура, сервис покажет близкие к реальным значения».

Директор по продуктам Vigo (разрабатывает средства для мониторинга и управления сетью) Антон Прокопенко полагает, что замер скорости передачи данных до конкретного сервера не будет справедлив для других сервисов и приложений пользователя, ведь они зависят от качества работы и сетевых стыков другой серверной инфраструктуры.