Получите все материалы CNews по ключевому слову
Сивцов Денис
УПОМИНАНИЯ
|15.08.2025
|«Яндекс» вернул к жизни свой сервис измерения скорости интернета на замену заблокированному Speedtest 1
|29.12.2022
|Не обновлять ПО, заблокировать иностранный трафик: Распоряжения властей ради кибербезопасности школ России 1
Сивцов Денис и организации, системы, технологии, персоны:
|DDoS-Guard - ДДоС-Гвард 23 2
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9019 1
|Yandex - Яндекс 8034 1
|RuVDS - МТ Финанс 68 1
|Yandex Infrastructure 4 1
|Информзащита 813 1
|Цаплин Никита 61 1
|Прокопенко Антон 4 1
|Путин Владимир 3286 1
|Галушко Дмитрий 20 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1379938, в очереди разбора - 738212.
Создано именных указателей - 181602.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.