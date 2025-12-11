Разделы

Цаплин Никита


СОБЫТИЯ


11.12.2025 RUVDS прогнозирует всплеск кибератак осенью 2026 года 1
01.12.2025 Спутник-платформу RUVDS доставят на орбиту в конце декабря 2025 года 1
17.11.2025 RuVDS почти на четверть увеличил выручку в III квартале 2025 года 1
11.11.2025 Власти объявили крупнейшую в истории закупку космических снимков поверхности Земли 1
28.10.2025 RUVDS ввел в работу серверные мощности в Башкирии 1
13.10.2025 RUVDS выходит на рынок Армении 1
02.10.2025 RUVDS прогнозирует рост цен на облачные сервисы 1
08.09.2025 Закон о плате за космические снимки Земли не применяется на практике из-за забывчивости чиновников 1
28.08.2025 RUVDS на четверть увеличил выручку в первом полугодии 2025 года 1
15.08.2025 «Яндекс» вернул к жизни свой сервис измерения скорости интернета на замену заблокированному Speedtest 1
04.08.2025 RUVDS запускает виртуальный ЦОД в Заполярье 1
28.07.2025 RUVDS присоединился к Ассоциации участников отрасли ЦОД 1
03.06.2025 RUVDS увеличил выручку на 23% по итогам I квартала 2025 года 1
26.05.2025 RUVDS начал предоставлять услугу аренды серверов в Омске 1
29.04.2025 RUVDS модернизировал дата-центр Rucloud и нарастил объем мощностей на 20% 1
22.04.2025 RUVDS приступили к испытаниям спутника-платформы 1
25.03.2025 RuVDS проведет рокировку спутников на орбите 1
11.03.2025 RuVDS запустил площадку с вычислительными мощностями в Краснодаре 1
28.01.2025 Клиенты RuVDS создали более миллиона виртуальных серверов за 9 лет работы компании 1
26.12.2024 Выручка RUVDS выросла на 27% в 2024 году 1
23.12.2024 В России дорожает сам интернет. Хостинг-провайдерам не хватает денег, цены на их услуги устремились ввысь 1
13.12.2024 На спутнике-платформе RUVDS развернут панель управления серверами ispmanager 1
03.12.2024 RUVDS ввел в эксплуатацию новые стойки в дата-центре М9 1
28.11.2024 В России увеличивают число данных, которые хостинг-провайдеры должны передавать в Роскомнадзор 1
26.11.2024 В ИТ-сервисах Microsoft хаос. Из-за ошибки в коде в Microsoft 365, Exchange Online, Outlook произошел мощный сбой 1
22.11.2024 Инженеры запустили нейросеть на российском виртуальном сервере за 5 тыс. рублей 1
19.11.2024 RUVDS и «Русское время» выпустили эксклюзивные часы в честь арктического ЦОД 1
29.10.2024 RUVDS и ОКБ «Пятое поколение» выведут на орбиту спутник-платформу для разработчиков 1
29.10.2024 ЦОДов на всех не хватит. Гигантская ключевая ставка может привести к дефициту вычислительных мощностей в России 1
18.10.2024 Интернет дорожает изнутри. Тарифы крупнейших российских хостеров взлетели на 20%, и это совсем не предел 1
15.10.2024 RUVDS проведет испытание серверного оборудования в Антарктиде 1
27.09.2024 RUVDS отмечает снижение популярности ОС Windows двое за три года 1
26.09.2024 Популярность Windows в российских облаках за три года упала вдвое. Она составляет 25% 1
11.07.2024 Со спутника-сервера RUVDS за год приняли более 600 тыс. пакетов данных 1
05.06.2024 Наземная инфраструктура показала себя самым незащищенным элементом космических систем 1
21.05.2024 Выручка RUVDS по первому кварталу выросла на более чем 30% 1
24.04.2024 Арктический дата-центр RUVDS доказал свою эффективность в условиях Крайнего Севера 1
12.04.2024 Арктический дата-центр RUVDS доставлен на дрейфующую льдину с помощью Ил-76 1
02.04.2024 Космонавт Александр Лазуткин стал новым лицом бренда RUVDS 1
20.03.2024 RUVDS отмечает повышенный риск хищения данных российских компаний 1

Публикаций - 70, упоминаний - 70

Цаплин Никита и организации, системы, технологии, персоны:

RuVDS - МТ Финанс 77 58
Стратонавтика 9 8
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4530 8
Рунити - Рег.ру - REG.ru - хостинг-провайдер и регистратор доменов 351 4
Ростелеком 10313 3
Yandex - Яндекс 8442 3
Microsoft Corporation 25238 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2086 3
Рунити 62 2
К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - K2 Cloud Облачная платформа - К2 Автомотив Клауд - ранее Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 197 2
Selectel - Селектел 439 2
Softline - Софтлайн 3265 2
Timeweb - ТаймВэб - Timeweb Cloud - Таймвэб Клауд 64 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9198 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14242 2
МегаФон 9906 2
ITG - ITglobal.com - ИТглобалком Рус - ИТглобалком Лабс - 161 2
Telegram Group 2576 2
Рунити - Руцентр - RU-Center Group - Ру-Центр групп - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 471 2
Masterhost - Мастерхост 54 2
Baseus 36 1
EdgeЦентр - ЭджЦентр 21 1
Art Engineering - Арт Инжиниринг 8 1
Miyota 2 1
КС ЦОД АНО - Координационный совет по ЦОДам и облачным технологиям 10 1
Птеро - Ptero 7 1
Yandex Infrastructure 4 1
Lenovo Group 2362 1
Huawei 4221 1
Крок - Croc 1814 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 291 1
Cloud4Y 301 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 880 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 523 1
Caravan - Караван 89 1
ISG - Integrated Services Group - АйЭсДжи 90 1
Lenovo ISG - Lenovo Infrastructure Solutions Group 7 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 421 1
Linx - Связь ВСД 158 1
LanCloud - ЛанКлауд 56 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1143 9
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 187 9
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1793 8
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 348 8
Gett 86 8
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 373 2
Republic Airways Holdings - Frontier Airlines 4 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8180 1
Talos Fund I LP 5 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 262 1
Ростех - Вертолеты России 175 1
Tesla Motors 428 1
Русское время - Часовой дом 6 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 733 1
Visa International 1973 1
McDonald’s - Макдоналдс 203 1
American Airlines 88 1
Turkiye Hava Yollar - Turkish Airlines - авиакомпания 15 1
Роскосмос РКС - Российские космические системы 146 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 442 1
НТИ Венчурный фонд - Фонд поддержки проектов национальной технологической инициативы 41 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2925 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12849 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3530 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 271 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5233 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2254 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 258 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 366 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3250 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3457 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3366 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3119 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3435 1
Росмолодежь ФАДМ - Федеральное агентство по делам молодежи - Госкоммолодёжь РФ 78 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5231 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4902 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1276 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 365 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1902 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 35 2
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 49 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3106 59
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31990 40
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12002 32
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73301 24
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1275 22
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17118 18
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10060 18
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3059 16
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31774 13
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7199 12
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23056 11
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1181 11
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17165 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23206 8
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27203 6
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 960 5
Астрономия - Космос - МКА - Малые космические аппараты - CubeSat - Кубсат - формат малых (сверхмалых) искусственных спутников Земли для исследования космоса - микроспутник - миниспутник - наноспутник - пикоспутник - фемтоспутник 200 5
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8183 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11576 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14905 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9786 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25714 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22000 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28949 3
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4106 3
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7031 3
Одноплатный компьютер - Одноплатник - Мини компьютеры - МиниПК - MiniPC - MicroPC - Компактный ПК - Микрокомпьютер - Single Board Computer - SBC 523 3
RMM - Remote Monitoring and Management - Удалённый мониторинг и управление - Телеметрия - Телеметрические системы 450 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - РКН ТСПУ - технические средства предотвращения угроз - технические средства противодействия угрозам 75 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12389 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57430 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6696 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34049 2
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2969 2
Пластиковая карта - ISO/IEC 7810 1081 2
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1911 2
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3350 2
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 336 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4352 2
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8474 2
FreePik 1438 8
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 473 5
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Ил-76 - тяжёлый транспортный самолёт 68 5
Стратонавтика - Стратосат 4 4
Microsoft Windows 16331 4
Linux OS 10906 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5187 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр хостинг-провайдеров 19 3
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1535 3
RuVDS - RuVDSSat 3 2
OpenAI GPT - Generative Pre-trained Transformer - Алго­рит­м обра­бот­ки есте­ствен­но­го язы­ка 144 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 116 2
OpenAI - ChatGPT 525 1
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - МТС RED Security SOC 175 1
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - Серенити сайбер секьюрити - Serenity Cyber Security 108 1
Yandex Infrastructure - Яндекс.Интернетометр 3 1
МТС Future Crew - CICADA8 28 1
Pexels 79 1
Meta AI - Llama - Large Language Model Meta AI - LLaMA 56 1
RuVDS - Rucloud 2 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 612 1
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 413 1
Microsoft Azure 1460 1
Microsoft Windows 2000 8662 1
Huawei FusionSphere 19 1
Google Cloud Platform - GCP 345 1
Ланит - Онланта OnCloud.ru 54 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCLOUD - Виртуальный ЦОД 145 1
Microsoft SPLA - Microsoft Services Provider License Agreement 39 1
GitLab Inc - Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 180 1
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 246 1
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 139 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 649 1
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 346 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 938 1
Linux - Debian GNU 531 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1512 1
Microsoft Office 365 981 1
Microsoft Teams - MS Teams 618 1
Microsoft Windows 10 1875 1
Бодров Владимир 6 5
Корниенко Михаил 25 4
Ефремов Денис 6 3
Лынник Александр 4 3
Рыжков Сергей 17 3
Зинкевич Сергей 64 2
Дорофеев Игорь 23 2
Кулаков Павел 29 2
Мирин Станислав 12 2
Тарасов Георгий 12 1
Лазуткин Александр 4 1
Сивцов Денис 2 1
Минавар Ерлан 1 1
Преде Дмитрий 1 1
Стенюшкин Артем 4 1
Яблоков Артем 1 1
Фесенко Мария 1 1
Богомолов Федор 5 1
Киричек Руслан 13 1
Gray Richard - Грей Ричард 3 1
Невзоров Владлен 1 1
Крук Оксана 1 1
Соловьев Михаил 31 1
Захарченко Антон 11 1
Березин Максим 131 1
Самоукин Сергей 19 1
Листопад Андрей 4 1
Кутуков Андрей 10 1
Анисимов Константин 41 1
Шурыгин Михаил 8 1
Зыряев Сергей 3 1
Бедеров Игорь 83 1
Ансимов Константин 35 1
Черешнев Евгений 23 1
Altman Sam - Альтман Сэм - Олтман Сэм 45 1
Пожидаев Николай 85 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 406 1
Белоусов Андрей 144 1
Кулин Филипп 52 1
Казарян Карен 80 1
Россия - РФ - Российская федерация 156959 53
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45728 16
Россия - УФО - Екатеринбург 4273 12
Россия - СФО - Новосибирск 4652 12
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 247 12
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 822 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18578 11
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3259 11
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1707 11
Земля - планета Солнечной системы 10658 9
Казахстан - Республика 5797 8
Европа 24639 7
Арктика - Северный полюс 179 7
Турция - Турецкая республика 2490 6
Германия - Федеративная Республика 12938 4
Нидерланды 3633 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53465 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18222 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8116 3
Казахстан - Астана - Нур-Султан - Акмола - Целиноград - Акмолинск 406 3
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 619 3
Россия - ДФО - Амурская область 851 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2537 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2196 3
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 632 3
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 505 2
Индия - Bharat 5698 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2948 2
Ближний Восток 3032 2
Япония 13550 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2668 2
Турция - Анталья 27 1
Нидерланды - Эйндховен 37 1
Литва - Вильнюс 41 1
Великобритания - Лондон 2407 1
Европа Восточная 3121 1
Нидерланды - Амстердам 619 1
Швейцария - Цюрих 272 1
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 438 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51323 10
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1239 9
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55075 9
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31949 6
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5969 6
РГО ВОО - Барнео - комплексная высокоширотная арктическая экспедиция 7 5
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1367 5
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8547 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15134 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3707 3
Ордена России - Орденская система Российской Федерации - Государственные награды Российской Федерации 97 3
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 810 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17419 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4920 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8385 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3662 2
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ, 398-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации - Закон о блокировке экстремистских сайтов - "Закон Лугового" 730 2
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1655 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6369 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6951 2
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1858 2
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2666 2
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 976 1
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 976 1
Нефтегазовый сектор экономики - Дизель - дизельная энергетика - дизельное топливо - солярка 443 1
Финансовый сектор - Кредитование - Коллекторское агентство - долговое агентство 432 1
Налогообложение - Налог на прибыль 216 1
Парашют - Прыжки с парашютом 118 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 601 1
PrivacyTech - Тайна связи 11 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3770 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11774 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4673 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8137 1
Гибкий офис - Flex office - Flexible office space - Multispace office - Коворкинг - Coworking - офис с сервисом и более комфортными условиями аренды - концепция технологичных гибких офисов 208 1
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 472 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4378 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 930 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6979 1
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1624 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2155 11
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 498 8
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 663 3
Ведомости 1238 3
Forbes - Форбс 912 2
TAdviser - Центр выбора технологий 425 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 127 1
РИА Новости 984 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6018 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1140 1
Wikipedia - Википедия 585 1
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 196 1
AP - Associated Press 2006 1
Sky News - Телеканал 30 1
ComNews - Медиа-бизнес 135 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 248 8
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8378 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3757 1
Gartner - Гартнер 3609 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1050 1
Forrester Research 828 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 74 1
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 94 1
РАН ИПМ - Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН 40 2
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 2
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 263 1
ИИИ - Институт исследований интернета 62 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
Астрономия - Космос - День космонавтики - 12 апреля 105 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2605 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406873, в очереди разбора - 733187.
Создано именных указателей - 187200.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

