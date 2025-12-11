Цаплин Никита

RUVDS прогнозирует всплеск кибератак осенью 2026 года 1

RuVDS почти на четверть увеличил выручку в III квартале 2025 года 1

Власти объявили крупнейшую в истории закупку космических снимков поверхности Земли 1

RUVDS ввел в работу серверные мощности в Башкирии 1

RUVDS выходит на рынок Армении 1

RUVDS прогнозирует рост цен на облачные сервисы 1

RUVDS на четверть увеличил выручку в первом полугодии 2025 года 1

RUVDS запускает виртуальный ЦОД в Заполярье 1

RUVDS присоединился к Ассоциации участников отрасли ЦОД 1

RUVDS начал предоставлять услугу аренды серверов в Омске 1

RuVDS проведет рокировку спутников на орбите 1

RuVDS запустил площадку с вычислительными мощностями в Краснодаре 1

Клиенты RuVDS создали более миллиона виртуальных серверов за 9 лет работы компании 1

RUVDS проведет испытание серверного оборудования в Антарктиде 1

RUVDS отмечает снижение популярности ОС Windows двое за три года 1

Наземная инфраструктура показала себя самым незащищенным элементом космических систем 1

Космонавт Александр Лазуткин стал новым лицом бренда RUVDS 1