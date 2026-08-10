Кутуков Андрей

Если темпы развития ИИ сохранятся, человечество окажется перед выбором. С одной стороны — общество изобилия, в котором большую часть работы выполняют машины, а люди свободны от труда и занимаются творчеством. С другой — цифровой авторитаризм и тотальный контроль над личностью.

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Топ-10 сфер применения квантовых компьютеров. Инфографика CNews

Долгое время квантовые вычисления оставались красивой теорией. Но прямо сейчас мы наблюдаем тектонический сдвиг: технологии вышли на коммерческий рынок. Сегодня гибридные квантовые процессоры и нейросети уже гоняют реальные деньги по «невзламываемым» сетям, проектируют лекарства от рака и спасают мегаполисы от пробок. Классические суперкомпьютеры стремительно проигрывают эту битву за скорость. Разбираем 10 главных сфер, где квантовая революция уже изменила нашу жизнь.