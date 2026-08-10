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Кутуков Андрей

СОБЫТИЯ


10.08.2026 Российский ИИ-рынок только начинает разгоняться, но уже превысил 316 миллиардов 1
27.08.2021 RuVDS и Lenovo договорились о начале стратегического партнерства 1
02.08.2021 Назначен новый глава инфраструктурного подразделения Lenovo в России 2
31.08.2020 Андрей Кутуков, Micro Focus: Российские компании стали больше инвестировать во внутреннюю цифровизацию 1
18.03.2020 Micro Focus и «Интеллектуальная безопасность» объявили о технологическом сотрудничестве 1
11.10.2019 Банк «Открытие» и Micro Focus договорились о сотрудничестве 1
13.05.2015 «Техносерв» стал первым российским участником облачной программы HP Managed Service Provider 1
12.02.2014 Рейтинг: Кто и сколько зарабатывает на Big Data 1
23.01.2014 «Глория Джинс» начала анализировать Big Data 1
04.07.2012 Epam запустила новый сервисный портал на базе HP Service Manager 1
17.01.2012 «Альфа-Банк» оптимизировал свой бизнес с помощью HP Quality Center 1

Публикаций - 11, упоминаний - 12

Кутуков Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

HP Inc. 5883 5
HP Software 54 3
OpenText - Micro Focus 122 3
ISG - Integrated Services Group - АйЭсДжи 93 2
Lenovo ISG - Lenovo Infrastructure Solutions Group 9 2
Lenovo Group 2447 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1762 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise Development LP - HPE Software 4 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 1
HPE Enterprise Services 58 1
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS AI - МТС ИИ - MTS AI - Центр искусственного интеллекта МТС 189 1
RuVDS - МТ Финанс 107 1
SAP SE 5602 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 1
Dell EMC 5180 1
Amazon Inc - Amazon.com 3278 1
Microsoft Corporation 25776 1
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 323 1
IBM - International Business Machines Corp 9701 1
Oracle Corporation 7074 1
SAS Institute 1082 1
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 429 1
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 189 1
Teradata - Терадата 225 1
Tesco 84 1
Walmart - Wal-Mart Stores 405 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Альфа-Банк 1979 1
Gloria Jeans - Глория Джинс 49 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5661 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53900 6
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12249 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36205 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12907 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33496 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11807 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13923 2
Управляемость - Manageability 2275 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22583 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7874 2
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3159 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26245 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24420 2
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3213 2
EaaS - Everything as a Service - XaaS - Anything-as-a-service - Все как сервис 79 1
Кибербезопасность - SGRC - Security Governance, Risk Management and Compliance - Управление безопасностью, рисками и соответствием законодательству 244 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2513 1
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 951 1
TMS - FMS - Fault Management Systems - Системы управления неисправностями 20 1
BPaaS - Business Process as a Service - bpmPaaS - Бизнес-процессы как сервис 27 1
KMS - Knowledge Management System - Системы управления знаниями 472 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2496 1
ALM - Application Lifecycle Management - Application management - Жизненный цикл программного обеспечения - Управление жизненным циклом приложений 76 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6032 1
Лоскутная автоматизация - "Зоопарк" ИТ-систем - Лоскутная цифровизация 354 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12206 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 4005 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5502 1
Аксессуары 4283 1
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 2051 1
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1485 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3718 1
EMS - Element Management System - Система управления и мониторинга ИТ-инфраструктуры, устройствами и конфигурациями -  ITOM - IT Operations Management - Процесс автоматизации управления ИТ-инфраструктурой - System Management Software 438 1
Cognitive computing - Когнитивные вычисления - Cognizant computing - Осмысленные вычисления 63 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13489 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9925 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10678 1
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1842 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4876 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13129 1
HPE Service Manager - HPSM 49 1
HPE Integrity - серия серверов 141 1
IBM Big Data 15 1
Epam Service Portal 1 1
HP Vertica Analytics Platform - HP HAVEn 51 1
IBM Watson - IBM Watson Research Center 166 1
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 310 1
Intel x86 - архитектура процессора 2151 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1685 1
Security Vision IRP SOAR - Security Vision Incident Response Platform 84 1
HPE ArcSight ESM SIEM - HPE ArcSight Enterprise Security Manager SIEM - HPE SIRM - HPE Security Intelligence and Risk Management 130 1
Di Filippo Giovanni - Ди Филиппо Джованни 3 1
Лихарев Сергей 25 1
Радул Сергей 4 1
Лякишева Татьяна 5 1
Рывкин Алексей 5 1
Курейчик Андрей 1 1
Кариков Сергей 1 1
Цаплин Никита 87 1
Kasbe Timothy - Касбе Тимоти 2 1
Рахметов Руслан 67 1
Русанов Сергей 48 1
Filippo Di - Филиппо Ди 3 1
Корнеев Сергей 84 1
Россия - РФ - Российская федерация 166226 11
Европа Восточная 3138 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54753 2
Европа 24964 2
Азия - Азиатский регион 5920 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 2
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 534 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19146 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47611 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2532 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19549 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8577 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3468 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4489 1
Африка - Африканский регион 3641 1
Ближний Восток 3154 1
Франция - Французская Республика 8177 1
Нидерланды - Амстердам 630 1
Россия - СФО - Новосибирск 4877 1
Великобритания - Лондон 2432 1
Украина 7928 1
Швейцария - Цюрих 279 1
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 448 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53479 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16068 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27302 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 2
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 957 1
CAB - Customer Advisory Board - Client Advisory Council - Клиентский Консультативный Совет 2 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 792 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 497 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57700 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7524 1
Здравоохранение - Трансплантология - раздел медицины, изучающий проблемы трансплантации органов (почек, печени, сердца), а также перспективы создания искусственных органов - Регенеративная медицина - пересадка органов 75 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18153 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8980 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8843 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1928 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки - Bleisure-путешествия 1401 1
Здравоохранение - Хирургия - хирургические методы 343 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7813 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 464 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2402 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
IDC - International Data Corporation 4975 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
Universitaire Te Antwerpen - University of Antwerp - Антверпенский университет - Университет Антверпена 16 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 1
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