Банк «Открытие» и Micro Focus договорились о сотрудничестве

Банк «Открытие» и Micro Focus сообщили о подписании меморандума о сотрудничестве.

Документ подписали член правления, руководитель блока ИТ банка «Открытие» Сергей Русанов и генеральный директор компании Micro Focus в России Андрей Кутуков. Поводом для подписания данного меморандума стал выбор ПО Micro Focus в качестве целевого решения для реализации системы мониторинга банка «Открытие».

Главная цель меморандума – определение принципов партнерства сторон в рамках программы развития систем управления ИТ в банке «Открытие».

Для реализации этой программы банк по приглашению Micro Focus примет участие в программе клиентских консультативных советов Micro Focus (Customer Advisory Board), динамичной группы клиентов из различных отраслей по всему миру для обмена опытом, лучшими практиками и влияния на направления развития ПО Micro Focus.

«Микро фокус» окажет банку экспертную поддержку в области систем управления ИТ. В частности, будет участвовать в обследовании текущих ИТ-процессов, а также в формировании подходов и архитектурных решений по программе развития систем управления ИТ кредитной организации. Компания по приглашению банка примет участие в работе проектных команд, которые займутся выработкой решений по повышению эффективности управления ИТ.

Стороны также договорились проработать возможности внедрения инновационных технологических решений в банке «Открытие» в горизонте 2019-2022 гг.

Сергей Русанов, член правления, руководитель ИТ-блока банка «Открытие», сказал: «Мы уверены, что партнерство с авторитетной международной компанией Мicro Focus, которая успешно занимается созданием программного обеспечения для управления корпоративными ИТ-средами, поможет максимально эффективно отстроить технологические процессы в банке "Открытие". А это, в свою очередь, позволит достичь главных стратегических целей нашего бизнеса – войти в топ-5 ведущих универсальных банков страны».

Андрей Кутуков, генеральный директор Micro Focus в России, отметил: «Тесное взаимодействие с организациями масштаба и высочайшего уровня технологической зрелости как банк "Открытие" чрезвычайно важно для постоянного развития и совершенствования наших продуктов и успешной реализации все более комплексных проектов в области управления ИТ. Поэтому такое стратегическое партнерство несет огромную ценность для обеих организаций».