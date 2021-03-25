Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Русанов Сергей
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 44, упоминаний - 92
Русанов Сергей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Икоев Артем 8 2
|Смирнова Наталья 10 2
|Семенов Анатолий 12 1
|Абрамков Александр 29 1
|Щербина Александр 5 1
|Добровинский Александр 2 1
|Ананьев Алексей 88 1
|Еремин Андрей 10 1
|Кутуков Андрей 10 1
|Зорин Андрей 6 1
|Задорнов Михаил 19 1
|Шевченко Мария 13 1
|Демидов Руслан 10 1
|Мышев Павел 4 1
|Богаченко Александр 8 1
|Пахомов Александр 10 1
|Сайфутдинов Ренат 2 1
|Орловская Мария 11 1
|Погудин Александр 6 1
|Заединов Руслан 40 1
|Sutherland Andrew - Сазерленд Эндрю 14 1
|Натрусов Артем 121 1
|Матвеев Лев 42 1
|Сотин Денис 103 1
|Сергеев Сергей 63 1
|Дунаев Сергей 28 1
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 1
|Кулик Вадим 113 1
|Лигачев Глеб 60 1
|Жуков Олег 15 1
|Таран Сергей 38 1
|Оганесян Артак 30 1
|Shkop Martin - Scop Martin - Скоп Мартин - Шкоп Мартин 16 1
|Шоржин Валерий 32 1
|Красюков Дмитрий 43 1
|Бобровников Борис 86 1
|Морозов Вячеслав 14 1
|Колесняк Сергей 6 1
|Путин Владимир 1828 1
|IDC - International Data Corporation 2729 1
|Gartner 2197 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769928, в очереди разбора - 673611.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769928, в очереди разбора - 673611.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru