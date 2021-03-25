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Русанов Сергей


25.03.2021 Как перевести четверть клиентов на самообслуживание? Опыт банка «Открытие» 4
12.11.2020 Наталья Смирнова, «Открытие»: Как создать единый контакт-центр в крупном банке 5
28.10.2020 Банк «Открытие» увеличит штат ИТ-разработчиков на 1000 человек 4
03.07.2020 Инвестиционную «дочку» Danycom возглавил Сергей Русанов 4
29.06.2020 Банки ополчились против ввода НДС на ПО 1
25.06.2020 Банк «Открытие» запустил фабрику инновационных проектов и технологий 1
20.05.2020 «Синимекс» приняла участие в реализации масштабного проекта в банке «Открытие» 1
23.04.2020 Банк «Открытие» объединил контакт-центры группы на единой технологической платформе 1
13.03.2020 Банк «Открытие» модернизировал инфраструктуру хранения данных 1
06.03.2020 Банк «Открытие» полностью автоматизировал работу своего наблюдательного совета 1
05.11.2019 Oracle рассказала об итогах 25-летней деятельности в России 1
30.10.2019 Банк «Открытие» и «Крок» реализуют проект целевых дата-центров 1
11.10.2019 Банк «Открытие» и Micro Focus договорились о сотрудничестве 2
11.10.2019 Банк «Открытие» и Epam стали стратегическими партнерами по цифровой трансформации и внедрению инноваций 1
11.10.2019 HPE поможет банку «Открытие» с внедрением новых финтех-решений 2
10.10.2019 Банк «Открытие» представил ИТ-стратегию на 2020 год 2
10.10.2019 Банк «Открытие» представил новую систему обслуживания розничных клиентов 2
11.09.2019 Банк «Открытие» создаст центры обработки данных для ГК «Открытие» 1
16.04.2019 Кадровый голод породил падение качества ИТ-услуг. Мнение заказчиков 3
14.01.2019 Банк «Открытие» начал собирать биометрические данные 1
04.12.2018 Как повышение НДС скажется на ИТ-отрасли? Мнение поставщиков и заказчиков ИТ 1
22.10.2018 Банк «Открытие» и Yadro создадут инновационную лабораторию 1
19.10.2018 Банк «Открытие» и Yadro создадут инновационную лабораторию 2
18.10.2018 SAP и банк «Открытие» стали партнерами по ИТ-трансформации 2
11.07.2018 Как объединяются банки: планы «Открытия» и Бинбанка 18
08.11.2017 Группа ВТБ внедрила новую систему гарантированного выполнения финансовых транзакций 1
23.08.2017 ВТБ при содействии «Техносерв» внедряет частное облако на отечественных серверах 1
29.06.2017 Сергей Русанов, ВТБ24: Подробно о цифровой трансформации и слиянии с ВТБ 8
05.06.2017 ВТБ24 перешел на новую ИТ-платформу 1
26.04.2017 «Ростелеком» организовал доступ к услуге VPN для внутренней корпоративной сети ВТБ24 1
03.04.2017 ВТБ24 «выращивает» искусственный интеллект для мониторинга бизнес-процессов 1
15.09.2016 ВТБ24 раскрыл ИТ-бюджеты 2016 и 2017 годов 3
15.09.2016 ВТБ24 запустил новый ЦОД 1
29.07.2016 «Техносерв Консалтинг» перевел весь фронт-офис ВТБ24 на Oracle Open UI 1
22.07.2016 ВТБ24 выбрал Oracle Big Data Appliance для модернизации хранилища данных 1
28.09.2015 «Мультикарта» внедрила систему управления непрерывностью бизнеса 1
25.09.2015 ВТБ24 завершил один из крупнейших банковских ИТ-проектов в Европе 1
18.02.2015 ВТБ 24 завершил трехлетний проект по созданию ИТ-архитектуры на базе Oracle 2
19.09.2014 ВТБ24 выбирает решения «Лаборатории Касперского» 1
21.05.2014 RS-Payments объединила расчетные системы ВТБ24 и «ТрансКредитБанка» 1

Публикаций - 44, упоминаний - 92

Русанов Сергей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Teradata 166 5
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 4
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 3
Крок 1221 3
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 2
Genesys 144 2
AMT Group - АМТ-Груп 168 2
КНС Групп - Yadro 124 2
Altuera - Альтуэра 13 2
Yandex - Яндекс 4103 2
SAP SE 3220 2
OpenWay 43 1
Micro Focus 26 1
Uptime Institute 159 1
Corning Inc 31 1
3779 1
Neoflex - Неофлекс 141 1
Dashboard Systems - Дэшборд Системс 14 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 1
Oracle Siebel 131 1
Онланта 75 1
Cinimex - Синимекс 160 1
MobileIron 18 1
Tibco Software 29 1
Google LLC 7177 1
SearchInform - Серчинформ 181 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2770 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 1
Amazon Inc - Amazon.com 1473 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 1
Abbyy 797 1
Oracle Corporation 3363 1
Ланит ГК 1160 1
VK - Mail.ru Group 2487 1
iCore 45 1
Hitachi Vantara 100 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 232 1
SAP CIS - САП СНГ 757 1
Avaya Inc - Avaya СНГ 558 1
Открытие ФК 538 22
ВТБ24 583 13
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 10
Росгосстрах 182 3
Открытие НПФ - Лукойл-Гарант НПФ 8 3
Открытие Брокер 13 3
Открытие УК 5 2
ВТБ Банк Москвы 372 2
Банк Интеза 20 1
Danycom.Mobile - Strimbroker - Инвестиционная компания Стрим 2 1
Платежный Центр РНКО 26 1
Росгосстрах Банк - РГС Банк 71 1
Туту.ру - Tutu.ru - российский сервис путешествий 13 1
KDL - Клинико-диагностические лаборатории 7 1
FICO 33 1
Нордеа Банк 49 1
Castorama - Касторама 16 1
ВТБ - Транскредитбанк 74 1
Avon - Косметическая компания 22 1
Бинбанк 184 1
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 1
Национальный банк Траст 96 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат 87 1
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 1
X5 Group 600 1
Северсталь ПАО 204 1
Банк Зенит 132 1
Qiwi 783 1
X5 Group - Пятерочка 560 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
Норникель - Норильский никель 178 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1285 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2238 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
Президент Российской Федерации 1442 1
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 55 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 123 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 12
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 4
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 4
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 3
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 3
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 2
Kubernetes 307 2
TTM - Time-to-Market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 74 2
DevOps - Development и Operations 297 2
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 178 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 618 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1456 1
NoSQL - not only SQL СУБД 92 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 289 1
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 214 1
Голосовой роботизированный помощник - Voice assistant 26 1
SCRUM - Методология совместной работы 58 1
Резервный дата-центр (ЦОД) 10 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4569 1
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 389 1
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 161 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1151 1
Private Cloud - Частные облака 44 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 532 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1097 1
Data Lake - Озеро данных 82 1
Big Data - Большие данные 1136 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 1
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов 47 1
IVR - Interactive Voice Response - Интерактивное голосовое меню 267 1
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 174 1
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт 534 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 174 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1266 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 1
Открытие ФК - ЕФР - Единое Фронтальное Решение 6 4
Linux OS 4276 2
Genesys WFM - Genesys Workforce Management 5 2
Oracle Siebel CRM 167 2
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 443 2
Oracle Fusion Middleware 164 1
Kaspersky Endpoint Security for Business - Kaspersky Business Space Security 118 1
IBM System p - IBM eServer pSeries 7 1
Oracle WebLogic 38 1
Oracle Cloud Free Tier 7 1
Oracle Engineered Systems 42 1
Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite 56 1
Oracle Generation 2 Cloud Infrastructure 5 1
Крок ЦОД 15 1
ДИТ Москвы - Парковки Москвы - приложение - Московский паркинг - Единое парковочное пространство города Москвы 13 1
Genesys Engage 10 1
Dashboard Systems Boardmaps 12 1
ВТБ Онлайн 137 1
Teradata Active EDW 2 1
ВТБ Мультикарта 147 1
ВТБ ЦОД - ИТ-инфраструктура 30 1
Oracle Exadata - Линейка машин баз данных 118 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 1
СБП - Система быстрых платежей Банка России 189 1
Oracle E-Business Suite - OEBS 271 1
Oracle Cloud Platform 151 1
HPE InfoSight 18 1
Oracle Cloud Infrastructure - OCI 55 1
Oracle Autonomous Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 48 1
Oracle DB - Oracle Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 276 1
Way4 - платформа электронного процессинга платежных карт 40 1
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 141 1
Orecle Exadata Database Machine X 95 1
SAP C/4HANA - SAP Hybris 57 1
Oracle Commerce 13 1
Oracle Hyperion 76 1
Oracle Management Cloud 16 1
Oracle Cloud at Customer - Oracle Cloud@Customer 24 1
Oracle Generation 2 Exadata Cloud at Customer - Cloud@Customer 14 1
Икоев Артем 8 2
Смирнова Наталья 10 2
Семенов Анатолий 12 1
Абрамков Александр 29 1
Щербина Александр 5 1
Добровинский Александр 2 1
Ананьев Алексей 88 1
Еремин Андрей 10 1
Кутуков Андрей 10 1
Зорин Андрей 6 1
Задорнов Михаил 19 1
Шевченко Мария 13 1
Демидов Руслан 10 1
Мышев Павел 4 1
Богаченко Александр 8 1
Пахомов Александр 10 1
Сайфутдинов Ренат 2 1
Орловская Мария 11 1
Погудин Александр 6 1
Заединов Руслан 40 1
Sutherland Andrew - Сазерленд Эндрю 14 1
Натрусов Артем 121 1
Матвеев Лев 42 1
Сотин Денис 103 1
Сергеев Сергей 63 1
Дунаев Сергей 28 1
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 1
Кулик Вадим 113 1
Лигачев Глеб 60 1
Жуков Олег 15 1
Таран Сергей 38 1
Оганесян Артак 30 1
Shkop Martin - Scop Martin - Скоп Мартин - Шкоп Мартин 16 1
Шоржин Валерий 32 1
Красюков Дмитрий 43 1
Бобровников Борис 86 1
Морозов Вячеслав 14 1
Колесняк Сергей 6 1
Путин Владимир 1828 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 24
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 2
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 762 1
Россия - Ханты-Мансийск 119 1
Европа 3788 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 1
Ирландия - Республика 365 1
США - Сан-Франциско 697 1
Россия - Сочи 913 1
Россия - СФО - Новосибирск 1980 1
Индия - Республика 2181 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1098 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 845 1
Азия - Азиатский регион 1525 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2868 4
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 4
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 4
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1164 3
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 537 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 282 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 302 1
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 97 1
Инсорсинг - Инхаус 20 1
Private Banking 16 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 74 1
CAB - Customer Advisory Board - Client Advisory Council - Клиентский Консультативный Совет 2 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
IDC - International Data Corporation 2729 1
Gartner 2197 1
Oracle Academy 8 1
ТюмГУ - Тюменский государственный университет 26 1
Finopolis - Форум инновационных финансовых технологий 27 4
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
Oracle OpenWorld 36 1
Oracle Modern Cloud Day 7 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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