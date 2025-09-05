Получите все материалы CNews по ключевому слову
Еремин Андрей
УПОМИНАНИЯ
Еремин Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|Смирнов Денис 24 2
|Русанов Сергей 48 1
|Жуков Олег 24 1
|Sutherland Andrew - Сазерленд Эндрю 28 1
|Шоржин Валерий 62 1
|Колесняк Сергей 6 1
|Олейник Александр 8 1
|Добровинский Александр 46 1
|Табулин Сергей 7 1
|Кулик Вадим 190 1
|Корнилов Илья 1 1
|Воропаева Екатерина 22 1
|Пангин Дмитрий 11 1
|Темирканова Бэла 5 1
|Солодовников Виталий 1 1
|Соколов Кирилл 36 1
|Котик Сергей 7 1
|Врацкий Андрей 151 1
|Степченков Максим 65 1
|Белясников Александр 3 1
|Лебедева Ольга 20 1
|Gaurav Razat - Гаурав Разат - Горав Разат 3 1
|Осташов Константин 2 1
|Афанасьев Денис 73 1
|Насакин Алексей 3 1
|Скакунов Александр 19 1
|Золотов Денис 3 1
|Бугаева Олеся 2 1
|Емышев Владимир 13 1
|Баулин Валерий 51 1
|Муртазин Эльдар 69 1
|Верисов Михаил 25 1
|Колодей Сергей 7 1
|Бессонов Олег 6 1
|Известия ИД 680 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8297 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3403 1
|Mobile Research Group 83 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1382191, в очереди разбора - 735252.
Создано именных указателей - 182337.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.