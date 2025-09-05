Разделы

Еремин Андрей


УПОМИНАНИЯ


05.09.2025 Студенты Алтайского ГАУ вместе со специалистами компании 2ГИС развивают цифровую инфраструктуру Барнаула 1
26.09.2024 Россияне стали в три раза чаще ремонтировать ПК 1
Импортозамещение 2023 2
24.07.2023 Андрей Еремин -

Андрей Еремин, ММК: На рынке нет отечественной ERP-платформы, которая бы отвечала всем требованиям крупных промышленных корпораций

 1
31.01.2023 ЦТР «Некст» разработал методику комплексного расчета эффектов от внедрения RPA-решений 1
29.12.2021 «Магнитогорский металлургический комбинат» повышает эффективность производственно-экономического планирования 1
04.02.2021 Магнитогорский МК совершенствует систему бюджетирования с помощью решений IBM 1
06.07.2020 ММК интегрировал Лысьвенский металлургический завод в единую информационную систему на основе Oracle ERP 1
02.07.2020 ММК интегрировал Лысьвенский металлургический завод в единую информационную систему на основе Oracle ERP 1
05.11.2019 Oracle рассказала об итогах 25-летней деятельности в России 1
07.06.2019 ММК и «Делойт» разработают новую стратегию цифровизации бизнеса 1
05.07.2018 ММК реализует концепцию «Индустрия 4.0» в стратегическом партнерстве с Oracle 1
23.12.2015 «Московская школа управления Сколково» выбрала InfoWatch EndPoint Security 1
05.08.2014 «Росэнергобанк» и OTC.RU запустили ЭТП «Энергопол» для предприятий ТЭК 1
09.08.2011 На ММК завершено внедрение системы производственно-экономического планирования 1
14.12.2010 «Магнитогорский металлургический комбинат» оптимизирует производственно-экономическое планирование с помощью GMCS 1

Публикаций - 16, упоминаний - 17

Еремин Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 6801 6
Максима ГК - МТ-Интеграция - GMCS 363 4
Panasonic - Blue Yonder - JDA Software Group 54 2
Deloitte - ДРТ - Деловые решения и технологии - Делойт и Туш СНГ 122 2
ММК Информсервис 53 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3035 1
МегаФон 9573 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13689 1
InfoWatch - Инфовотч 1062 1
IBM - International Business Machines Corp 9505 1
Google LLC 12077 1
Yandex - Яндекс 8075 1
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 447 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9039 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 341 1
Oracle Siebel Systems 512 1
UIPath 106 1
Softline - Софтлайн 3107 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 604 1
SAP SE 5380 1
Сбер - СберСервис - Сбербанк Сервис 101 1
Некст ЦТР - Центр технологий роботизации 39 1
VolgaBlob - ВолгаБлоб 32 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 359 1
Cisco Systems 5183 1
Softline - Sl Soft - Цитрос - Citros 79 1
Московская Биржа - Forecsys - GoodsForecast Integrated Planning Platform - Гудфокаст 15 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1079 1
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 654 1
Dynamika - Динамика 27 1
MSoft - МСофт 16 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 321 1
Apple Inc 12409 1
Inventive Retail Group 80 1
Ланит СКЗ - Системы Компьютерного Зрения 40 1
Unlimited Production - Анлимитед Продакшен 81 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 258 12
ММК ЛМЗ - ММК Лысьвенский металлургический завод 4 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2933 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 535 1
Росэнергобанк 34 1
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 194 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1287 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2608 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1148 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3058 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3193 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5145 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6193 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3256 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 155 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 500 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 717 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70492 9
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7072 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55048 7
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11059 5
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 843 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12038 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16675 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32916 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16368 3
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1344 3
Оцифровка - Digitization 4805 3
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 612 2
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1372 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22360 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12692 2
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1920 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3411 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8412 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5738 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 6045 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3309 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21895 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5080 2
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13310 2
ЭТП - Электронная торговая площадка - Электронные закупки - E-procurement - Electronic procurement 671 1
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 559 1
Public cloud - Публичное облако - Публичные облачные решения 329 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12665 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11667 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5601 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31248 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3693 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28586 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11895 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21542 1
HRM - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 1124 1
Оповещение и уведомление - Notification 5156 1
Kanban - Канбан - система организации производства и снабжения «точно в срок» 290 1
APS - Advanced Planning and Scheduling - Методология синхронного планирования производства 411 1
Process Mining - Процесс Майнинг - Процессная аналитика - глубинный анализ процессов 303 1
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 599 4
Oracle Cloud Infrastructure - OCI - Oracle IaaS Cloud - Oracle Infrastructure Monitoring Cloud Service - Oracle Infrastructure Monitoring - Oracle Infrastructure as a Service 216 2
IBM Cognos TM1 - IBM Planning Analytics - Applix TM1 - Sinper TM/1 61 2
Panasonic - Blue Yonder - JDA Supply Chain Planner 2 2
Oracle Autonomous Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 51 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1107 1
Oracle Exadata Database Machine - Линейка машин баз данных 215 1
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 251 1
Oracle Commerce 16 1
Oracle Hyperion 239 1
Oracle Management Cloud 17 1
Oracle Cloud at Customer - Oracle Cloud@Customer 29 1
Oracle WebLogic Suite - Oracle WebLogic Application Server - BEA WebLogic Server - BEA WebLogic Enterprise Platform 213 1
Oracle Cloud Free Tier 8 1
Oracle Engineered Systems 48 1
Oracle Fusion Middleware - Oracle FMW - Oracle Analytics for Fusion Applications - Oracle Fusion Succession Planning - Oracle Fusion Tap 237 1
Oracle SaaS 11 1
Правительство Москвы - АМПП ГКУ - Администратор Московского парковочного пространства - Парковки Москвы - Московский паркинг - Единое парковочное пространство города Москвы 53 1
IBM Cognos Controller 8 1
InfoWatch EndPoint Security - InfoWatch EndPoint Access Control 18 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1490 1
IBM Cognos Planning - IBM Cognos Consolidation - IBM Cognos Financial 56 1
Oracle Exadata Cloud at Customer - Oracle ExaCC - Oracle Exadata Cloud@Customer - Oracle Exadata Cloud Infrastructure - Oracle Exadata Cloud Service 35 1
Oracle GoldenGate - Oracle Golden Gate 29 1
Softline - Sl Soft - Цитрос Цифровая Платформа - Цитрос ЮЗ ЭДО 33 1
Querify Labs - CedrusData 5 1
Meta Platforms - Facebook - Trino 20 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1927 1
НКК - Национальная платформа - Ма-3 ERP-платформа - 22 1
Проектная практика - ПМ Форсайт 6 1
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 87 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7231 1
Avito - Авито услуги 86 1
FreePik 1273 1
Oracle Big Data Appliance - Oracle Big Data Service - Oracle Big Data Cloud 50 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 452 1
IBM ILOG 5 1
Росэнергобанк - Энергопол ЭТП 1 1
Смирнов Денис 24 2
Русанов Сергей 48 1
Жуков Олег 24 1
Sutherland Andrew - Сазерленд Эндрю 28 1
Шоржин Валерий 62 1
Колесняк Сергей 6 1
Олейник Александр 8 1
Добровинский Александр 46 1
Табулин Сергей 7 1
Кулик Вадим 190 1
Корнилов Илья 1 1
Воропаева Екатерина 22 1
Пангин Дмитрий 11 1
Темирканова Бэла 5 1
Солодовников Виталий 1 1
Соколов Кирилл 36 1
Котик Сергей 7 1
Врацкий Андрей 151 1
Степченков Максим 65 1
Белясников Александр 3 1
Лебедева Ольга 20 1
Gaurav Razat - Гаурав Разат - Горав Разат 3 1
Осташов Константин 2 1
Афанасьев Денис 73 1
Насакин Алексей 3 1
Скакунов Александр 19 1
Золотов Денис 3 1
Бугаева Олеся 2 1
Емышев Владимир 13 1
Баулин Валерий 51 1
Муртазин Эльдар 69 1
Верисов Михаил 25 1
Колодей Сергей 7 1
Бессонов Олег 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 152783 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14356 4
Россия - УФО - Челябинская область - Магнитогорск 308 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44922 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1872 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7914 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1803 1
США - Калифорния - Сан-Франциско 1424 1
Европа 24502 1
Мировой океан - World Ocean 517 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17792 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 672 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50209 4
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8098 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25355 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19793 3
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6242 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7173 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3737 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31027 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5897 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5767 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5183 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14615 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9681 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53813 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7707 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2251 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 138 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 383 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4838 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2546 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1308 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10428 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2631 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1394 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2136 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6778 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1691 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2482 1
Бухгалтерия - Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 408 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 818 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17044 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8146 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1034 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1589 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11507 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6683 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 331 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3522 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1535 1
Известия ИД 680 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8297 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3403 1
Mobile Research Group 83 1
Oracle Academy 8 1
Сколково - МШУ - Московская школа управления 66 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 720 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1243 2
Oracle OpenWorld 65 1
Oracle Modern Cloud Day 10 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 118 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 223 1
