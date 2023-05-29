Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 182749
ИКТ 14208
Организации 11040
Ведомства 1488
Ассоциации 1061
Технологии 3505
Системы 26184
Персоны 78532
География 2944
Статьи 1553
Пресса 1253
ИАА 717
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2715
Мероприятия 871

Белясников Александр


УПОМИНАНИЯ


Импортозамещение 2023 2
29.05.2023 Александр Белясников -

SberDevices и «СберСервис» обеспечат бизнес и госсектор импортонезависимым ПО 

 1
02.09.2014 «Инфосистемы Джет» построили распределенный ЦОД для ФГ «Лайф» 1

Публикаций - 3, упоминаний - 4

Белясников Александр и организации, системы, технологии, персоны:

СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 360 2
Сбер - СберСервис - Сбербанк Сервис 101 2
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 655 1
SAP SE 5383 1
Cisco Systems 5183 1
Microsoft Corporation 25046 1
Softline - Софтлайн 3116 1
Oracle Corporation 6803 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2207 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1171 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1079 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 606 1
Ланит - Lansoft - CleverDATA - КлеверДата 70 1
MSoft - МСофт 16 1
Google LLC 12082 1
VolgaBlob - ВолгаБлоб 32 1
Московская Биржа - Forecsys - GoodsForecast Integrated Planning Platform - Гудфокаст 15 1
Softline - Sl Soft - Цитрос - Citros 80 1
Dynamika - Динамика 27 1
Unlimited Production - Анлимитед Продакшен 81 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7890 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 258 1
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 194 1
Пробизнесбанк АКБ 134 1
Лайф ФГ - Финансовая группа 165 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1293 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12519 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3296 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4658 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3263 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6194 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 501 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5147 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 155 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 717 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 192 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70606 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9883 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12048 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11675 2
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2538 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11077 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55148 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32969 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4327 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21944 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31280 2
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 805 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4190 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10872 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5087 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3717 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16431 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 851 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4788 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4431 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4597 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5740 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16691 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6112 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30395 1
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 919 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26571 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6506 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5611 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13215 1
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 751 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13101 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4564 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8634 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7942 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3078 1
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 1018 1
B2G - Business-to-government - Бизнес правительству - отношения между бизнесом и государством 361 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5077 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7332 1
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 323 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 591 1
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 87 1
Microsoft Windows 2000 8664 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 68 1
НКК - Национальная платформа - Ма-3 ERP-платформа - 22 1
Проектная практика - ПМ Форсайт 6 1
СалютДевайсы - SaluteSpeech - SaluteSpeechInsights 30 1
СалютДевайсы - SaluteBot - Автоматизация взаимодействия с пользователями 14 1
Querify Labs - CedrusData 5 1
Meta Platforms - Facebook - Trino 20 1
Softline - Sl Soft - Цитрос Цифровая Платформа - Цитрос ЮЗ ЭДО 33 1
Афанасьев Денис 73 2
Степченков Максим 65 1
Еремин Андрей 16 1
Емышев Владимир 13 1
Баулин Валерий 51 1
Соколов Кирилл 37 1
Врацкий Андрей 152 1
Шапошников Андрей 14 1
Котик Сергей 7 1
Лебедева Ольга 20 1
Осташов Константин 2 1
Насакин Алексей 3 1
Скакунов Александр 19 1
Золотов Денис 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 152955 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18222 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44965 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52982 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1019 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2865 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50255 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9709 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5713 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4164 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7186 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11517 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2829 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1039 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2253 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19816 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25378 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5149 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6665 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 332 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1549 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 486 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53877 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14638 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3536 1
Энергетика - Energy - Energetically 5392 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6699 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1592 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 587 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8301 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3406 1
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 201 1
СГАУ имени Королёва - Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королёва - Куйбышевский авиационный институт - КуАИ им. С. П. Королёва 71 1
UIC - University of Illinois Chicago - Иллинойсский университет в Чикаго 9 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1243 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 118 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 723 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 223 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1383285, в очереди разбора - 733636.
Создано именных указателей - 182749.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Как улучшить сигнал Wi-Fi-роутера: советы ZOOM

Обзор моноблока Acer Aspire C27-1: универсальный офисный компьютер

Самые тонкие телевизоры-картины для установки на стену: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Какие простейшие головоломки не может решить ИИ и почему

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет
Показать еще