Насакин Алексей


УПОМИНАНИЯ


Цифровизация промышленности 2023 1
Импортозамещение 2023 1
30.01.2008 ERP: машиностроение подсело на "1С" 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Насакин Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5383 2
Oracle Corporation 6803 2
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1079 1
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 655 1
Cisco Systems 5183 1
Softline - Софтлайн 3116 1
8728 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 360 1
Infor - infor business AG - Infor Global Solutions 242 1
Сбер - СберСервис - Сбербанк Сервис 101 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 606 1
MSoft - МСофт 16 1
VolgaBlob - ВолгаБлоб 32 1
Компас 20 1
IFS - Industrial and Financial Systems 73 1
Московская Биржа - Forecsys - GoodsForecast Integrated Planning Platform - Гудфокаст 15 1
Dynamika - Динамика 27 1
Softline - Sl Soft - Цитрос - Citros 80 1
Frontstep - Фронтстеп 45 1
Unlimited Production - Анлимитед Продакшен 81 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 258 1
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 194 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1293 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3263 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6194 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 501 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5147 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 155 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 717 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 851 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21944 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7081 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70606 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55148 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22381 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25231 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4190 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9883 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4788 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4597 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12048 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30395 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2538 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11077 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6506 1
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция - HCIS - Гиперконвергентные интегрированные системы 1037 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32969 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13101 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7942 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4327 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5087 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3078 1
B2G - Business-to-government - Бизнес правительству - отношения между бизнесом и государством 361 1
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 805 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7332 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8427 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13324 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3313 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2740 1
APS - Advanced Planning and Scheduling - Методология синхронного планирования производства 412 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10872 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9961 1
SuperApp - Суперприложение или суперапп - Мобильные приложения, которые объединяют несколько сервисов 173 1
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 865 1
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 960 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14355 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 617 1
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом - Кадры и человеческий капитал 560 1
СУБД Реляционная - NewSQL - класс реляционных распределенных отказоустойчивых СУБД 34 1
НКК - Национальная платформа - Ма-3 ERP-платформа - 22 2
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 932 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 905 1
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 87 1
Microsoft Dynamics 1181 1
SAP Business One - SAP B1 97 1
Infor CloudSuite - Infor CloudSuite Industrial - Infor ERP SL - Infor SyteLine - Infor SyteCentre - 45 1
Infor - SSA ERP - Baan ERP 65 1
Проектная практика - ПМ Форсайт 6 1
Querify Labs - CedrusData 5 1
Meta Platforms - Facebook - Trino 20 1
Softline - Sl Soft - Цитрос Цифровая Платформа - Цитрос ЮЗ ЭДО 33 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 470 1
Степченков Максим 65 1
Еремин Андрей 16 1
Емышев Владимир 13 1
Баулин Валерий 51 1
Ершова Элеонора 67 1
Афанасьев Денис 73 1
Соколов Кирилл 37 1
Врацкий Андрей 152 1
Котик Сергей 7 1
Лебедева Ольга 20 1
Бессонов Олег 6 1
Белясников Александр 3 1
Осташов Константин 2 1
Якобсон Лев 2 1
Скакунов Александр 19 1
Золотов Денис 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 152955 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52982 1
Германия - Федеративная Республика 12857 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19816 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50255 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53877 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4164 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9709 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11517 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2829 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1039 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5149 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 332 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5713 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1549 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3305 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14638 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3536 1
Энергетика - Energy - Energetically 5392 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6699 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 677 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1592 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3103 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8100 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4839 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 587 1
TAdviser - Центр выбора технологий 417 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8301 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3406 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1243 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 118 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 723 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 223 1
