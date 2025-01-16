Проектная практика ПМ Форсайт
Проектная практика и организации, системы, технологии, персоны:
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
|Лямин Алексей 13 1
|Трубицын Юрий 2 1
|Аксенов Сергей 26 1
|Цыганков Дмитрий 24 1
|Пиков Никита 1 1
|Соколов Кирилл 29 1
|Котик Сергей 7 1
|Врацкий Андрей 135 1
|Степченков Максим 65 1
|Белясников Александр 3 1
|Лебедева Ольга 17 1
|Осташов Константин 2 1
|Афанасьев Денис 71 1
|Насакин Алексей 3 1
|Скакунов Александр 8 1
|Кущин Дмитрий 1 1
|Золотов Денис 3 1
|Еремин Андрей 15 1
|Емышев Владимир 12 1
|Баулин Валерий 43 1
|Романова Светлана 6 1
|Колодей Сергей 6 1
|Бессонов Олег 6 1
|Чабан Наталья 1 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3197 1
|Discovery Research Group 22 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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