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Проектная практика ПМ Форсайт



16.01.2025 Российский бизнес погряз в зависимости от ПО Microsoft для управления проектами. Оно по-прежнему самое популярное в стране 1
Импортозамещение 2023 1
18.05.2023 Что общего между Олимпиадой и нацпроектами: как российская система управления проектной деятельностью помогает в их реализации 2
12.04.2017 «Проектная практика» автоматизировала управление проектами в Правительстве Омской области 1
14.02.2017 «Проектная Практика» автоматизировала систему управления проектной деятельностью в республике Крым 1
16.01.2017 «Проектная Практика» и «Ай-Теко» объединят опыт в области автоматизации проектной деятельности 1

Публикаций - 6, упоминаний - 7

Проектная практика и организации, системы, технологии, персоны:

Проектная практика 48 4
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 168 3
Microsoft Corporation 24623 2
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Правительство Омской области - Губернатор Омской области - органы государственной власти 42 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 324 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 1
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