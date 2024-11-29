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Индексная книга (каталог) CNews*
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Unlimited Production Анлимитед Продакшен

Unlimited Production - Анлимитед Продакшен


Market.CNews. Корпоративные мессенджеры 2024 2
Market.CNews. ВКС-платформы 2024 1
29.11.2024 Market.CNews опубликовал рейтинг унифицированных коммуникаций 2024 1
29.11.2024 Market.CNews опубликовал рейтинг корпоративных мессенджеров 2024 1
29.11.2024 Market.CNews опубликовал рейтинг ВКС 2024 1
18.11.2024 Выручка топ-35 разработчиков мобильных приложений за год увеличилась на 50% 1
18.11.2024 Мобильная разработка делает ставку на ИИ, no-code и PWA 1
Рынок видеоконференцсвязи 2024 2
17.06.2024 Axoft начинает дистрибуцию супераппа для бизнеса eXpress в России 1
05.03.2024 Владислав Демин, Степан Тимофеев -

Отечественный рынок инфраструктурного ПО: что имеем и куда идем?

 1
18.12.2023 Market.CNews опубликовал рейтинг корпоративных мессенджеров 2023 1
12.12.2023 Разработчик «Моего офиса» получит 1,85 миллиарда на допиливание систем для «Росатома» 1
22.11.2023 «Росатом»: Работаем вместе с вендорами до самого глубокого слоя разработчиков 1
13.11.2023 eXpress корректно работает под управлением ОС Astra Linux 2
19.10.2023 Альтернативы WhatsApp: российские мессенджеры, которым можно доверять 1
10.03.2023 «Росатом» переходит с решений Polycom и Cisco на российское ПО 1
26.12.2022 Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг корпоративных мессенджеров 2022 1
22.06.2022 Флагман российского водоснабжения и канализации мигрирует с видеосвязи Cisco на отечественное ПО 1
30.03.2022 8 российских корпоративных мессенджеров. Выбор CNews 1
14.10.2021 Глава «Анлимитед Продакшн» рассказал о корпоративной платформе коммуникаций и мобильности eXpress 1
09.08.2021 Российских учителей и чиновников переведут на отечественные мессенджеры 1
21.06.2021 Почему проблемы и кризисы становятся движущей силой цифровизации 1
19.02.2021 100 тыс. сотрудников «Росатома» установят малоизвестный мессенджер, связанный с президентом «Ай-теко» 2
18.05.2020 «Корус консалтинг» внедряет корпоративный мессенджер eXpress 1

Публикаций - 24, упоминаний - 28

Unlimited Production и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 9
Telegram Group 1983 7
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 231 6
Microsoft Corporation 24625 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 4
Google LLC 11775 4
TrueConf - ТруКонф 397 4
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 235 4
Meta Platforms - Facebook 4438 3
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1012 3
Apple Inc 12101 3
VK - Mail.ru Group 3455 3
Cisco Systems 5114 3
8213 3
МТС Линк - Vinteo - Винтео 83 3
VideoMost - ВидеоМост 274 3
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1298 3
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 220 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 2
Salesforce.com 427 2
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 296 2
Новые облачные технологии (НОТ) 444 2
CommuniGate Systems - СталкерСофт 177 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 2
Yandex - Яндекс 7340 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 308 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 245 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 231 2
Ростелеком 9701 2
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 69 2
RedMadRobot - Рэдмэдробот 67 2
Корус Консалтинг ГК 1217 1
Red Hat 1305 1
Газинформсервис - ГИС 272 1
Amazon Inc - Amazon.com 2998 1
ОТР ГК - ОТР 2000 214 1
SILA Union - СИЛА Юнион 20 1
SAP SE 5277 1
Oracle Corporation 6688 1
SAP CIS - САП СНГ 854 1
РЖД - Российские железные дороги 1903 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 2
DST Global - Digital Sky Technologies 220 1
Газпром ПАО 1342 1
Северсталь ПАО - Severstal 478 1
Ак Барс Банк 272 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 265 1
Мосводоканал МГУП 66 1
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 139 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 216 1
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 190 1
ВТБ - Почта Банк 466 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 1
lady & gentleman CITY - Леди и Джентльмен СИТИ 32 1
Кофемания 51 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 262 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 579 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 308 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 2
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 285 2
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 237 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
Судебная власть - Judicial power 2310 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 250 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4956 1
Федеральное казначейство России 1772 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 387 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 195 1
Правительство Мексики - органы государственной власти 14 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6934 24
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 18
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19282 15
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 12
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50404 12
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 10
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27360 9
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1202 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 7
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24116 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 6
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6219 6
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1941 5
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6643 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12512 5
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 5
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2537 5
Instant Messenger Corporate Secure - Защищенные корпоративные мессенджеры - Корпоративные коммуникации 111 5
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4096 4
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2967 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24123 4
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11123 4
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2139 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12518 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11347 3
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3839 3
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4214 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10962 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10156 3
Application store - магазин приложений 1195 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12739 3
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 3
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2066 3
Кибербезопасность - E2E - End-to-End Encryption - Сквозное шифрование 281 3
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6084 3
Apple iOS 7809 7
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 7
Google Android 13994 6
WhatsApp Messenger 1081 6
Новые облачные технологии - МойОфис 778 6
Microsoft Teams - MS Teams 547 6
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 129 6
Linux OS 9937 5
Unlimited Production - eXpress.ms 20 5
Google Play - Google Store - Android Market 3291 4
Apple - App Store 2890 4
VK Teams 66 4
Росатом - Гринатом - Atom Space 17 4
Microsoft Windows 15657 3
Apple macOS 2059 3
НКТ - Р7-Офис 380 3
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 830 3
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 189 3
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 202 3
Kaspersky OS 124 3
VK - Mail.ru Одноклассники 1789 3
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus 71 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 2
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 875 2
VK - Mail.ru Одноклассники ТамТам - мессенджер 36 2
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 238 2
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 857 2
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 303 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1048 2
Microsoft Skype 2067 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 916 2
VK - Mail.ru MyTeam - мессенджер 32 2
Red Hat oVirt 41 2
МТС Линк - Vinteo MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 23 2
Postman - Samoware - Универсальный коммуникационный клиент 16 2
Сбер - Dialog - Диалог - Салют для бизнеса - Мессенджер 75 2
Сбер - SmartMarket SmartApps - SmartMarket Studio 55 2
IVA Connect 33 2
Умные коммуникационные технологии - Tada.team - мессенджер 9 2
Huawei AppGallery 280 2
Врацкий Андрей 135 6
Абакумов Евгений 205 3
Попов Сергей 135 1
Бобров Антон 32 1
Шакиров Шамиль 21 1
Чернышенко Дмитрий 565 1
Дуров Павел 291 1
Овчаренко Юрий 37 1
Силкина Елена 15 1
Колескин Тимур 13 1
Леонтович Алексей 32 1
Ясаков Михаил 7 1
Меркулов Сергей 32 1
Лапунов Алексей 1 1
Иванов Григорий 4 1
Винокурова Юлия 1 1
Подымов Петр 1 1
Урусов Виктор 127 1
Натрусов Артем 284 1
Шадаев Максут 1008 1
Чаркин Евгений 296 1
Нестеров Алексей 143 1
Малышев Сергей 83 1
Никитин Сергей 72 1
Новикова Елена 88 1
Лямин Алексей 13 1
Ульянов Николай 112 1
Теплицкий Дмитрий 73 1
Воронин Павел 136 1
Петухов Антон 44 1
Нальский Максим 36 1
Соловьев Виталий 36 1
Каушанский Александр 33 1
Калякин Павел 66 1
Денисов Анатолий 35 1
Синьков Кирилл 40 1
Распопов Алексей 34 1
Харитонов Вадим 28 1
Шмаков Антон 45 1
Шаев Виталий 43 1
Россия - РФ - Российская федерация 144208 20
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43161 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52101 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 3
Израиль 2730 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17367 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7423 1
Украина 7608 1
Европа 21767 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 563 1
Уран - планета Солнечной системы 543 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 1
Египет - Арабская Республика 1004 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1872 1
Венгрия 812 1
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 333 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 934 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17026 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1282 1
Ближний Восток 2943 1
Россия - ПФО - Ульяновская область 610 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8370 12
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 8
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14318 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47990 6
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3127 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 5
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1231 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18456 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29017 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6049 3
Аудит - аудиторский услуги 2660 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3141 3
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 695 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5073 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 2
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1873 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3039 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 2
NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 205 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2801 1
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 844 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1206 1
VAD - Value Added Distribution 98 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5412 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2185 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3556 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5972 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9927 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6940 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4000 1
Нотариат - Notary Public - Нотариус 87 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5855 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1860 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 11
CNews Mobile - рейтинг 20 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 683 2
Gartner - Гартнер 3556 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 338 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3199 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 58 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 593 1
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 197 1
CNews AWARDS - награда 519 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1116 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 562 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 63 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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