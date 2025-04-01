Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 172049
ИКТ 13391
Организации 10503
Ведомства 1452
Ассоциации 989
Технологии 3412
Системы 25325
Персоны 73819
География 2788
Статьи 1512
Пресса 1204
ИАА 688
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2599
Мероприятия 848

Деверилин Павел


01.04.2025 Начат отбор номинантов на премии «Инновация года 2025» и «Импортозамещение года 2025» 1
05.08.2024 ЗТЗ перевел SAP-системы для управления финансами и работе с персоналом на поддержку «ЛАБ СП» 1
22.07.2024 Настало время готовиться к выходу на рынки дружественных стран 1
19.07.2024 «Сибур» создал ИИ-помощника, подбирающего замену подсанкционным комплектующим, которых не найти в России 1
12.07.2024 Для большинства иностранных продуктов уже есть российская альтернатива 1
10.07.2024 Цифровизация торговли: в фокусе клиентские сервисы и безопасность 1
10.07.2024 Какого эффекта можно добиться благодаря цифровизации промышленности 1
09.07.2024 Как перейти от цифровой к ИИ-трансформации 1
09.07.2024 Цифровизация HR помогает в борьбе с кадровым кризисом 1
09.07.2024 Импортозамещение инфраструктуры: что говорят заказчики 1
08.07.2024 На что способен ИИ в государственных организациях 1
04.07.2024 Лучшие проекты и решения получили премии CNews «Инновация года 2024» и «Импортозамещение года 2024» 1
03.07.2024 Казначейство в 65000 раз сократило время, за которое власти дистанционно узнают о проблемах в регионах 1
27.06.2024 Проект ЛАБ СП и Knauf стал победителем премии CNews «Импортозамещение года» 1
19.06.2024 Замглавы Минцифры Олег Качанов на CNews FORUM Кейсы: В России появится единая социальная карта, которую можно привязать к банковской 1
19.06.2024 Замглавы Минпромторга Василий Шпак на CNews FORUM Кейсы: Господдержка российской электроники за последние пять лет выросла более чем в 20 раз 1
27.05.2024 «Наследник» российского SAP набирает обороты. Выручка и чистая прибыль кратно выросли 1
27.05.2024 «Лаб СП» заработала на локализации SAP-систем 360 млн рублей 1
07.02.2024 SAP терроризирует россиян и вводит новые драконовские ограничения. Доступ к облаку закрывается, данные скачать не дадут 2
01.02.2024 Выходцы из SAP за год построят полноценную российскую замену ее продуктам. Импортозамещение, как оно должно быть 1
13.11.2023 «Ашан тех» локализовала SAP-систему для автоматизации работы с персоналом с «Лаб СП» 1
30.03.2023 Андрей Филатов покинул SAP и стал управляющим партнером компании «Лаб СП» 1
24.04.2014 Мобильный мир менеджера 1
24.04.2014 Мобильность в бизнесе: гормоны роста 1
22.04.2014 Проблема выбора: функциональность приложения против легкости портала 1
22.04.2014 Мобильный бизнес в России гонится за лидерами зарубежья 2
22.04.2014 Мобилизация может стать лекарством от застоя 1
28.08.2013 Мобильный банкинг: стадия активного роста 1
28.08.2013 Мобильные менеджеры и мобильные клиенты ищут баланс 1
01.04.2013 SAP сертифицировала первое в СНГ мобильное приложение для SAP ERP HCM под Android 1
14.12.2011 Когда мобильные технологии завоюют бизнес 2

Публикаций - 31, упоминаний - 34

Деверилин Павел и организации, системы, технологии, персоны:

Лаб СП - Лаборатория систем автоматизации процессов 31 21
SAP SE 5308 14
SimbirSoft - СимбирСофт 79 14
SAP CIS - САП СНГ 855 13
Diasoft - Диасофт 907 13
Naumen - Наумен 636 13
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 246 13
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 124 13
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 515 13
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 285 13
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - Шнейдер Электрик Системс Россия 134 13
Примо РПА 13 10
Microsoft Corporation 24736 6
Broadcom - VMware 2390 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12974 4
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 605 4
Газпром ЦПС 28 4
АйТи 1376 3
IBM - International Business Machines Corp 9459 3
Oracle Corporation 6737 3
ГПБ ЭТП - VESNA 6 3
Telegram Group 2100 3
8354 3
Apple Inc 12200 2
Крок - Croc 1780 2
Облакотека - Виртуальные инфраструктуры 82 2
Google LLC 11882 2
Arbyte - Арбайт Компьютерз 106 2
АйТи Центр корпоративной мобильности компании 24 2
Газпром межрегионгаз - Газпром МРГ 88 2
Cisco Systems 5136 2
X Corp - Twitter 2873 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5687 1
Citrix Systems 819 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8816 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1575 1
NetCAT - НетКэт 39 1
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1139 1
ITPS - Information Technology Professional Solutions - Парма-Телеком 41 1
Motorola Solutions 104 1
ПСБ - Промсвязьбанк 862 14
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2842 13
Почта России ПАО 2136 13
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 461 13
Лента - Сеть розничной торговли 2106 13
Газпром нефть 628 13
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 76 13
Газпром ПАО 1353 11
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7459 5
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации 75 4
ГПБ - Газпромбанк 1097 3
ВТБ Лизинг 68 2
СБ Банк - Судостроительный банк 58 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 510 2
Knauf - Кнауф - Knaufinsulation - Кнауф Инсулейшн - Knauf Ceiling Solutions 26 2
Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Юнимилк 151 2
РЖД - Российские железные дороги 1929 1
Альфа-Банк 1785 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 326 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 312 1
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 210 1
Связной ГК 1372 1
Сибцем ХК - Сибирский цемент - ЗапСибЦемент - КузбассТрансЦемент - Сибцемсервис - Сибирский бетон - Комбинат Волна - Ангарскцемент, Ангарский цементно-горный комбинат - Искитимцемент - Тимлюйский цементный завод - Красноярский цемент - Топкинский цемент 22 1
ПСБ - Связь-банк АКБ - Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики 160 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 286 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1047 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 922 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2439 1
Superjob - Суперджоб 558 1
Росатом - Русатом Хэлскеа - Медскан - сеть клиник 26 1
UniSuper 1 1
Роснефть - РН-БашНИПИнефть 9 1
Фора Банк 59 1
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1399 1
Petshop - Петшоп - Ин-Ритейл 3 1
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver - Люкс трейд - торговая сеть 63 1
Рив Гош - Rive Gauche - Парфюм Стандарт 55 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 208 1
Магнит - Магнит Маркет - KazanExpress - КазаньЭкспресс - маркетплейс 52 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2946 13
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11860 13
Федеральное казначейство России 1794 13
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 846 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4257 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5031 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6015 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2927 2
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 470 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4581 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3313 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1394 1
Правительство Пермского края - Администрация губернатора Пермского края - органы государственной власти 87 1
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 121 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1229 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 214 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4862 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 988 1
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 35 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1102 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 320 1
Правительство Республики Крым - Совет Министров Республики Крым - Государственный совет Республики Крым - органы государственной власти 66 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 337 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 440 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1667 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 773 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1441 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 176 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 215 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67632 24
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12689 19
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20043 16
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11341 16
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31305 16
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51735 15
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1347 14
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Кофемашина - Кофеварка - Coffee machine 365 13
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5516 12
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6754 11
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24485 11
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14197 11
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20993 11
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5394 10
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7566 10
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1676 10
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1072 10
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6932 9
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14019 9
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12731 9
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13923 9
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10434 9
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24452 9
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25708 8
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4807 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21511 7
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15959 7
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8205 7
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28101 7
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12127 7
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10259 7
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12305 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28304 6
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7943 6
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4387 6
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2361 6
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4563 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30157 5
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7711 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11762 5
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 727 13
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 102 13
Технос-К - Сакура PRO 25 13
Google Android 14151 5
Apple - App Store 2915 5
Лаб СП - Integration Gears 7 5
Google Play - Google Store - Android Market 3322 4
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 214 4
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 891 4
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1147 4
Apple iPhone - серия смартфонов 7135 3
SAP Mobile Platform - mySAP Mobile Business Solutions - SAP Global Mobility Solutions 32 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5338 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4591 3
Apple iPad 3874 2
Apple iOS 7899 2
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 919 2
IVA MCU - Сервер видеоконференцсвязи 81 2
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 250 2
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1436 2
SAP PO - SAP Process Orchestration 7 2
Atlassian - Confluence 117 2
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 194 2
ГАСУ - ГАС Управление - Государственная информационная система управления целевыми программами - ФЦП АИС - Автоматизированная информационная система сопровождения Федеральной целевой программы 63 2
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 57 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1298 2
СалютДевайсы - GigaChat 216 2
Linux OS 10115 2
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 689 2
OpenAI ChatGPT 371 2
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 499 2
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 650 2
Docker - Платформа распределённых приложений 345 2
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 779 1
Nokia Symbian OS 1400 1
Oracle Java - язык программирования 3111 1
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1622 1
Foursquare Labs - Геолокационная социальная сеть 80 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2396 1
Альфа-Мобайл 79 1
Глазков Александр 139 13
Панченко Иван 146 13
Мельникова Алиса 93 13
Шпак Василий 230 13
Шенберг Дмитрий 17 13
Иодковский Станислав 86 13
Врацкий Андрей 138 13
Харитонов Дмитрий 54 13
Бессарабенко Александр 17 13
Фогельсон Виктор 20 13
Иванов Михаил 103 10
Винокуров Евгений 11 10
Ковалев Виктор 40 4
Сергеев Сергей 139 4
Албычев Александр 153 4
Федоров Алексей 121 4
Качанов Олег 115 4
Белов Алексей 22 4
Безбогов Сергей 48 4
Галеев Сергей 33 4
Гулевич Руслан 29 4
Сологуб Денис 69 4
Филимонов Антон 18 4
Мейнцер Антон 15 4
Чудинов Дмитрий 36 4
Кузякина Анна 24 4
Толокнов Андрей 17 4
Артюхов Сергей 43 4
Орлик Сергей 83 3
Василенко Александр 91 3
Филатов Андрей 114 3
Волков Максим 34 2
Валькович Владимир 15 2
Трифонов Андрей 10 2
Захаренко Максим 56 2
Реймер Денис 54 1
Чиркунов Олег 11 1
Григорьева Евгения 60 1
Астахов Константин 23 1
Журавлева Ирина 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 146794 31
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14197 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52369 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17269 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43704 4
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2900 3
Германия - Федеративная Республика 12743 3
Европа 21858 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17626 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1490 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13378 1
Япония 13332 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1488 1
Европа Западная 1482 1
Азия - Азиатский регион 5580 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4016 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7593 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 919 1
Нидерланды - Амстердам 609 1
Россия - ПФО - Самарская область 1349 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1820 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 767 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14251 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2783 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1253 1
Индия - Bharat 5499 1
Россия - ЦФО - Костромская область - Кострома 258 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1917 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1595 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3541 1
Турция - Турецкая республика 2394 1
Африка - Африканский регион 3505 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14699 18
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5845 17
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51865 16
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48669 15
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29627 14
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2471 11
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18902 11
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24457 10
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2892 7
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13830 6
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3201 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11094 5
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2458 5
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2962 5
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4950 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16536 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7058 4
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 933 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8772 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5156 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7711 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 5918 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6274 3
Английский язык 6700 3
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2299 3
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1257 3
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2768 3
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4191 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6249 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11058 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3274 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7580 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5514 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7127 3
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 763 2
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1226 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4909 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2781 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5488 2
Экономический эффект 1091 2
InformationWeek 241 2
Коммерсантъ - Издательский дом 1923 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11281 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 987 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 989 5
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 431 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3256 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8171 2
Analysys Mason - Mason Communications 27 2
IDC - International Data Corporation 4912 1
Gartner - Гартнер 3565 1
Strategy Analytics 284 1
Dimensional Research 15 1
SmartMarketing 73 1
Juniper Research 529 1
CNews Инновация года - награда 112 1
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 112 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 702 1
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 48 13
МЭИ - Московский энергетический институт 147 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1539 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 384 1
CNews FORUM Кейсы 229 14
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1129 13
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2462 1
CNews AWARDS - награда 524 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 564 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1350375, в очереди разбора - 761303.
Создано именных указателей - 172049.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор сушильной машины Hyundai DFE8401: технологичная забота об одежде

Недорогой интернет для дачи в 2025 году: сравниваем тарифы операторов

Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro 13,2" (2025) PaperMatte: флагман для профессионалов?

Показать еще

Наука

Сталагмиты из древней пещеры показали, что Сахара была оазисом еще 8000 лет назад

Разгадана космическая загадка, почему скопления галактик остаются горячими

Ученые заглянули внутрь протонов — там обнаружилась жуткая квантовая запутанность
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153