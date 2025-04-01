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Деверилин Павел
Деверилин Павел и организации, системы, технологии, персоны:
|Глазков Александр 139 13
|Панченко Иван 146 13
|Мельникова Алиса 93 13
|Шпак Василий 230 13
|Шенберг Дмитрий 17 13
|Иодковский Станислав 86 13
|Врацкий Андрей 138 13
|Харитонов Дмитрий 54 13
|Бессарабенко Александр 17 13
|Фогельсон Виктор 20 13
|Иванов Михаил 103 10
|Винокуров Евгений 11 10
|Ковалев Виктор 40 4
|Сергеев Сергей 139 4
|Албычев Александр 153 4
|Федоров Алексей 121 4
|Качанов Олег 115 4
|Белов Алексей 22 4
|Безбогов Сергей 48 4
|Галеев Сергей 33 4
|Гулевич Руслан 29 4
|Сологуб Денис 69 4
|Филимонов Антон 18 4
|Мейнцер Антон 15 4
|Чудинов Дмитрий 36 4
|Кузякина Анна 24 4
|Толокнов Андрей 17 4
|Артюхов Сергей 43 4
|Орлик Сергей 83 3
|Василенко Александр 91 3
|Филатов Андрей 114 3
|Волков Максим 34 2
|Валькович Владимир 15 2
|Трифонов Андрей 10 2
|Захаренко Максим 56 2
|Реймер Денис 54 1
|Чиркунов Олег 11 1
|Григорьева Евгения 60 1
|Астахов Константин 23 1
|Журавлева Ирина 5 1
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