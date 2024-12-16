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Лаб СП Integration Gears


Платформа Integration Gears представляет собой интеграционную шину Factor-ESB (FESB) и дополнительный модуль Enterprise Integration Kit от ЛАБ СП. Оба решения включены в реестр отечественного ПО.


16.12.2024 В российской интеграционной платформе Integration Gears появилась поддержка решений «1С» 1
12.07.2024 Для большинства иностранных продуктов уже есть российская альтернатива 1
04.07.2024 Лучшие проекты и решения получили премии CNews «Инновация года 2024» и «Импортозамещение года 2024» 1
27.06.2024 Проект ЛАБ СП и Knauf стал победителем премии CNews «Импортозамещение года» 1
27.05.2024 «Наследник» российского SAP набирает обороты. Выручка и чистая прибыль кратно выросли 1
27.05.2024 «Лаб СП» заработала на локализации SAP-систем 360 млн рублей 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Лаб СП и организации, системы, технологии, персоны:

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Лаб СП - Лаборатория систем автоматизации процессов 28 6
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