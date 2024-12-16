Лаб СП Integration Gears
Платформа Integration Gears представляет собой интеграционную шину Factor-ESB (FESB) и дополнительный модуль Enterprise Integration Kit от ЛАБ СП. Оба решения включены в реестр отечественного ПО.
Лаб СП и организации, системы, технологии, персоны:
|OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 209 1
|Деверилин Павел 30 5
|Глазков Александр 137 2
|Сергеев Сергей 138 2
|Панченко Иван 138 2
|Албычев Александр 150 2
|Федоров Алексей 116 2
|Качанов Олег 114 2
|Мельникова Алиса 90 2
|Иванов Михаил 100 2
|Шпак Василий 223 2
|Белов Алексей 20 2
|Шенберг Дмитрий 16 2
|Безбогов Сергей 46 2
|Галеев Сергей 32 2
|Гулевич Руслан 27 2
|Иодковский Станислав 81 2
|Врацкий Андрей 135 2
|Сологуб Денис 67 2
|Харитонов Дмитрий 50 2
|Филимонов Антон 17 2
|Мейнцер Антон 14 2
|Чудинов Дмитрий 32 2
|Кузякина Анна 23 2
|Толокнов Андрей 16 2
|Артюхов Сергей 42 2
|Бессарабенко Александр 13 2
|Винокуров Евгений 10 2
|Терещенко Денис 88 1
|Решетников Максим 31 1
|Иванов Юрий 25 1
|Киселев Сергей 59 1
|Легостаева Светлана 82 1
|Цветков Максим 2 1
|Петухов Антон 44 1
|Какунин Алексей 14 1
|Мыскин Роман 37 1
|Чернышев Андрей 69 1
|Терещенко Максим 20 1
|Загуренко Тимофей 2 1
|Ванюшкин Дмитрий 13 1
|МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 44 2
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