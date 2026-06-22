Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 196525
ИКТ 15139
Организации 11651
Ведомства 1503
Ассоциации 1103
Технологии 3578
Системы 26872
Персоны 85762
География 3093
Статьи 1577
Пресса 1296
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2807
Мероприятия 896

EmDev Entaxy Энтакси

EmDev - Entaxy - Энтакси

EntaxyION является корпоративной шиной данных. Она позволяет объединять внутренние информационные системы компании с внешними информационными системами подрядчиков и заказчиков в единое информационное поле. Продукт также входит в единый реестр российского ПО. Уникальность Entaxy ION заключается в том, что это low-code платформа, основанная на Apache Camel, что позволяет создавать интеграции с минимальным привлечением разработчика.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


22.06.2026 «Ред Софт» и «Емдев» подтвердили совместимость СУБД «Ред База Данных» и интеграционной платформы «Энтакси» 2
06.04.2026 «Газинформсервис» и ЕМДЕВ подтвердили технологическую совместимость СУБД Jatoba и платформы Entaxy 1
19.02.2026 ЕМДЕВ выпустил обновление интеграционной платформы ION версии 1.12.0 3
22.12.2025 Как повысить качество взаимодействия между системами и избавиться от ручного переноса данных 1
21.10.2025 Интеграционная платформа Entaxy ION теперь доступна клиентам Navicon 3
07.08.2025 Axiom JDK и «Емдев» подтвердили совместимость отечественного Java-стека с решениями Entaxy и Incomand 2
12.07.2024 Для большинства иностранных продуктов уже есть российская альтернатива 1
10.04.2024 Константин Аксёнов: Deckhouse Kubernetes Platform — первый российский дистрибутив Kubernetes 1
01.02.2024 «Флант» и «Емдев» объявили о совместимости платформ Deckhouse и Entaxy ION 2
10.07.2023 Совместимость интеграционной платформы Entaxy и контейнерной платформы Imagenarium 1
25.04.2023 Axiom JDK Pro и Entaxу запущены в совместную промышленную эксплуатацию 1
10.04.2023 «Олли ИТ» пополнила дистрибьюторский портфель программными продуктами EmDev 1

Публикаций - 13, упоминаний - 20

EmDev и организации, системы, технологии, персоны:

EmDev - ЕмДев 32 12
IBM - International Business Machines Corp 9672 4
Oracle Corporation 7049 4
9479 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2956 3
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 771 3
Flant - Флант 196 3
Salesforce - MuleSoft 10 3
Broadcom - VMware 2590 2
Diasoft - Диасофт 1118 2
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 282 2
Газинформсервис - ГИС 481 2
Kairos Digital - Кайрос Диджитал 9 2
Лаб СП - Лаборатория систем автоматизации процессов 46 2
Технос-К - Сакура PRO - Сакура ПРО 59 1
Лента - Лента Тех - Lenta Tech 98 1
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 140 1
Примо РПА 16 1
ГенАйТи - GenIT - ГИТ 2 1
Неолант Тенакс 8 1
ProcessMaker 3 1
SAP SE 5571 1
Microsoft Corporation 25681 1
Softline - Софтлайн 3665 1
Ред Софт - Red Soft 1200 1
AMD - Advanced Micro Devices 4616 1
Directum - Директум 1243 1
Red Hat 1374 1
Naumen - Наумен 743 1
Navicon - Навикон 336 1
Ланит - Норбит - Norbit 427 1
SUSE Software Solutions Germany GmbH. 405 1
Neoflex - Неофлекс 254 1
Nginx - Энджайникс 201 1
Salesforce 489 1
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 214 1
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 357 1
Atlassian 150 1
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 148 1
SimbirSoft - СимбирСофт 123 1
Газпром нефть 702 2
Почта России ПАО 2336 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3127 1
Газпром ПАО 1482 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 529 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2385 1
Роснефть НК - нефтяная компания 554 1
ПСБ - Промсвязьбанк 953 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 616 1
Unilever - Юнилевер Русь 171 1
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 297 1
Рольф ГК - Рольф Холдинг - Рольф тех - Рольф Retail - Рольф Иншуренс - Рольф-Сити - Rolf SCS 102 1
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold - Алданзолото ГРК - Полюс логистика - Полюс Вернинское - Полюс Красноярск - Полюс Алдан - Полюс Магадан 67 1
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации - Котласский ЦБК - Котласский целлюлозно-бумажный комбинат - Братский целлюлозно-картонный комбинат, ЦКК 86 1
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 137 1
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 85 1
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 1
Роснефть - РН-БашНИПИнефть 9 1
Логика молока - ЛМ - Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Данон Россия - Данон Индустрия - Юнимилк 167 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1696 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13604 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5533 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5585 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3813 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1529 1
Федеральное казначейство России 1938 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 387 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 327 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 777 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 281 1
Linux Foundation - CNCF - Cloud Native Computing Foundation 50 1
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1861 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64008 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25097 8
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12921 5
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8549 5
ESB - Enterprise Service Bus - Сервисная шина предприятия - Корпоративная шина данных - Корпоративная интеграционная шина 378 5
iPaaS - Integration Platform as a Service - Интеграционные платформы как сервис 448 5
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1259 5
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5058 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34255 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60875 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33099 4
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1941 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15862 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12050 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27989 3
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7047 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35654 3
DevOps - Development и Operations 1201 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12048 3
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1345 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21541 2
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2028 2
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17923 2
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 523 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3127 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24099 2
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3127 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7568 2
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО - VPC - Virtual Private Cloud - Виртуальные частные облака 1352 2
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 971 2
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2427 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4263 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6327 2
Сервер приложений - Application server 351 2
OASIS - OData - Open Data Protocol 14 1
On-premise - Он-премис - модель локального развёртывания программного обеспечения 1243 1
Кибербезопасность - Obfuscare - Obfuscate - Обфускация - запутывание кода 89 1
S3 - Simple Storage Service - облачное объектное хранилище 276 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10545 1
EmDev - Incomand - Инкоманд - кроссплатформенный инструмент создания корпоративных порталов 24 5
Axiom JDK - LiberCat 66 4
Axiom JDK СЗИ - Axiom Runtime Container 17 3
Oracle Java - язык программирования 3448 3
Oracle Java Development Kit - JDK 206 3
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1504 3
Flant DKP - Flant Deckhouse Kubernetes Platform 198 3
Axiom JDK СЗИ 172 3
Фактор-ТС - Factor-ESB - FESB - Интеграционная платформа 10 2
Лаб СП - Integration Gears 10 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1007 2
Linux OS 11407 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1535 2
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 754 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5608 2
Docker - Платформа распределённых приложений 526 2
Газинформсервис - Jatoba - Ятоба СУБД 128 2
IBM ACE - IBM App Connect Enterprise - IBM Integration Bus, IIB - IBM WMB - IBM WebSphere Message Broker - IBM WBIMB - IBM WebSphere Business Integration Message Broker - IBM WMQI - IBM WebSphere MQSeries Integrator - IBM MQSI - IBM MQSeries 40 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1710 2
Equiron Imagenarium 9 2
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 638 1
Delta Computers - Delta Serval 11 1
JGraph - diagrams.net - draw.io 6 1
Jume Platform 3 1
Сател - Энербас 4 1
Carbon Soft - EvaTeam - EvaCI/CD 2 1
Carbon Soft - EvaTest 6 1
Carbon Soft - EvaServiceDesk 16 1
Carbon Soft - EvaCRM 2 1
Carbon Soft - EvaTeam - EvaGit 7 1
ГенАйТи - RedMule 1 1
SmartBear Software - Swagger 15 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1095 1
Microsoft Windows 16772 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6173 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 707 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 722 1
Red Hat OpenShift 168 1
Ред Софт - Ред База Данных - СУБД с открытым кодом 138 1
Axiom JDK - Liberica JDK - Среда разработки и запуска Java-программ 42 1
Какунин Алексей 26 6
Филиппов Андрей 7 2
Ванюшкин Дмитрий 13 1
Кузякина Анна 28 1
Атоян Антон 36 1
Толокнов Андрей 37 1
Артюхов Сергей 65 1
Занятнова Валерия 1 1
Дегтярь Владислав 3 1
Имнаишвили Георгий 1 1
Бессарабенко Александр 23 1
Бельченков Алексей 1 1
Винокуров Евгений 16 1
Хамидулин Ренат 2 1
Шалыгина Наталия 1 1
Аверьянов Евгений 5 1
Фогельсон Виктор 49 1
Ляшов Сергей 2 1
Миронова Маргарита 4 1
Глазков Александр 151 1
Терещенко Денис 95 1
Сергеев Сергей 178 1
Панченко Иван 192 1
Албычев Александр 168 1
Федоров Алексей 138 1
Качанов Олег 121 1
Мельникова Алиса 100 1
Кузнецов Александр 159 1
Иванов Михаил 116 1
Решетников Максим 44 1
Шпак Василий 279 1
Белов Алексей 28 1
Шенберг Дмитрий 21 1
Безбогов Сергей 69 1
Киселев Сергей 70 1
Галеев Сергей 37 1
Гулевич Руслан 32 1
Народицкий Илья 9 1
Легостаева Светлана 96 1
Иодковский Станислав 104 1
Россия - РФ - Российская федерация 164284 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54404 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14753 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11375 7
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4394 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3662 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21348 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57050 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6519 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6108 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15818 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2724 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3937 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3772 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5605 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7694 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2448 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26968 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5509 1
Экономический эффект 1310 1
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры господдержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 588 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4776 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52914 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33303 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8769 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3281 1
Аудит - аудиторский услуги 3373 1
Геология - Geology - Сейсмология - Seismology - совокупность наук о строении Земли - геологоразведка - сейсморазведка 485 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3421 1
Льготы - Льготные кредиты 162 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1690 1
Gartner - Гартнер 3647 1
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 58 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1269 1
CNews FORUM Кейсы 306 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1452010, в очереди разбора - 728028.
Создано именных указателей - 196525.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Бесплатные нейросети для заботы о здоровье: выбор ZOOM

Лучшие умные кондиционеры: выбор ZOOM

Самые легкие ноутбуки с дискретной графикой: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Как змеи эволюционировали и утратили ноги? Современные технологии позволили это отследить

Астрономы наконец нашли границу у Млечного пути и нанесли ее на карту

Тайна каменного века: древний ДНК раскрывает причины исчезновения целого народа
Показать еще