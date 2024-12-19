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Неолант Тенакс


«Неолант ТЕНАКС» c 2008 года осуществляет деятельность в области цифрового инжиниринга и создания заказных информационных программных систем. Компания выполняет цикл работ по созданию информационных программных систем: проектирование, разработка программного обеспечения, внедрение, гарантийная и послегарантийная техническая поддержка


19.12.2024 Совместимость Axiom JDK Certified и Интеграционной платформы FESB повышает надежность Java-среды 4
18.12.2024 Подтверждена полная совместимость решения по управлению данными «Юниверс MDM» с интеграционной платформой FESB 2
13.08.2012 «Неолант» займется разработкой бизнес-приложений для iPad 1
26.07.2012 «Неолант» автоматизировал сбор данных о состоянии газового хозяйства Санкт-Петербурга 1

Публикаций - 4, упоминаний - 8

Неолант Тенакс и организации, системы, технологии, персоны:

Неолант - Neolant 41 4
Юниверс дата - ЮД Капитал УК 18 1
Apple Inc 12101 1
DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 143 1
ПетербургГаз - Ленпромгаз - Ленгаз-Эксплуатация - Антикор 7 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13802 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2016 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11347 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1224 1
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Трекер задач - Контроль исполнения - Execution control 880 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10158 1
ТСД - Терминал сбора данных - Portable data terminal - Мобильные терминалы 497 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30690 1
W3C XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1660 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2120 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11125 1
ESB - Enterprise Service Bus - Сервисная шина предприятия - Корпоративная шина данных - Корпоративная интеграционная шина 258 1
MDM - Master Data Management - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 458 1
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 522 1
iPaaS - Integration Platform as a Service - Интеграционные платформы как сервис 352 1
Фактор-ТС - Factor-ESB - FESB - Интеграционная платформа 4 2
Microsoft BizTalk Server 106 1
Юниверс дата - Юниверс MDM 28 1
IBM Aspera 12 1
Bellsoft - Axiom JDK СЗИ 83 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7083 1
Apple iPad 3860 1
Apple iOS 7809 1
Red Hat WildFly - Red Hat JBoss AS - JBoss Application Server - JBoss EAP - JBoss Enterprise Application Platform 146 1
Apple iPod Touch 745 1
Oracle ESB - Oracle Enterprise Service Bus 24 1
Василенко Игорь 6 2
Каменский Владислав 16 1
Ванин Антон 1 1
Василенко Александр 89 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1467 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8371 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3127 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6960 1
Энергетика - Energy - Energetically 5085 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6940 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14319 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18456 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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