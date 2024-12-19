Неолант Тенакс
«Неолант ТЕНАКС» c 2008 года осуществляет деятельность в области цифрового инжиниринга и создания заказных информационных программных систем. Компания выполняет цикл работ по созданию информационных программных систем: проектирование, разработка программного обеспечения, внедрение, гарантийная и послегарантийная техническая поддержка.
Неолант Тенакс и организации, системы, технологии, персоны:
|Неолант - Neolant 41 4
|Юниверс дата - ЮД Капитал УК 18 1
|Apple Inc 12101 1
|DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 143 1
|ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 1
|Василенко Игорь 6 2
|Каменский Владислав 16 1
|Ванин Антон 1 1
|Василенко Александр 89 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144215 2
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 1
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 1
|Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1467 1
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