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Совместимость с «Интеграционной платформой FESB» облегчит развертывание систем в Nova Container Platform

Российские разработчики «Неолант Тенакс» и Orion soft подтвердили совместимость «Интеграционной платформы FESB» (Factor-ESB) с оркестратором контейнеризированных приложений Nova Container Platform, а также СУБД Proxima DB.

Совместимость решений обеспечивает простую процедуру развертывания и безотказную работу шины, связывающей между собой информационные системы заказчика. Применение в связке с Nova позволяет максимально эффективно использовать аппаратные ресурсы, динамически перераспределяя их в соответствии с потребностями приложений.

«Интеграционная платформа FESB» — это программное обеспечение промежуточного слоя. Оно решает задачи интеграции ИТ-систем между собой, позволяя им обмениваться информацией, выполняя задачи преобразования и гарантированной доставки данных в соответствии с определенными маршрутами.

Nova Container Platform — это безопасная платформа на базе Kubernetes, в составе которой есть необходимые инструменты для размещения и эксплуатации контейнеризированных приложений. В том числе Nova содержит инструменты логирования и мониторинга, безопасности, управления сетью, а также инструменты для разработчиков.

Развертывание «Интеграционной платформы FESB» поверх контейнерной платформы Nova в связке с СУБД Proxima DB обеспечивает высокую производительность, что позволяет использовать эту комбинацию в высоконагруженных системах.

«Интеграционная платформа FESB» не требовательна к ресурсам, показывает минимальные задержки при доставке сообщений, например, работает с XML в 1,5 раза быстрее аналога от компании IBM. Это позволяет заказчикам экономить на оборудовании и количестве лицензий. Для компаний, которые стремятся к технологической независимости ИТ-инфраструктуры, важно, чтобы интеграционная платформа была совместима с другими отечественными решениями. Видя этот запрос, мы развиваем партнерство и расширяем перечень совместимого ПО. Проведенное тестирование подтвердило полную совместимость продуктов. Это дает заказчикам гарантию простоты развертывания решений, их стабильной и безопасной работы», — сказал Максим Фролов, менеджер по работе с клиентами «Неолант Тенакс».

«Использование Nova дает возможность бизнесу сократить трудозатраты на обслуживание инфраструктуры, контролировать и предоставлять приложению необходимые вычислительные ресурсы. Также наше решение обеспечивает повышенный уровень безопасности благодаря встроенным модулям мониторинга и защиты, разработанным специально для контейнерных платформ. Внедрение Nova совместно с «Интеграционной платформой FESB» позволит компаниям реализовать проекты по импортозамещению и модернизации ИТ-инфраструктуры в сжатые сроки», — отметил Максим Морарь, лидер продукта Nova Container Platfrom в Orion soft.

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