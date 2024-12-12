Морарь Максим
Морарь Максим и организации, системы, технологии, персоны:
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11626 5
|ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 3
|Мерещенко Сергей 5 2
|Березин Максим 112 2
|Зинкевич Сергей 55 2
|Родионова Любовь 6 2
|Сенаторов Виталий 7 1
|Алексеева Марина 22 1
|Миронова Елена 8 1
|Лагутин Алексей 10 1
|Кулаков Павел 29 1
|Дружинин Станислав 20 1
|Ильин Кирилл 6 1
|Сытник Галина 1 1
|Польшаков Денис 1 1
|Дудка Любовь 1 1
|Леженина Карина 2 1
|Козлов Максим 27 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3199 3
|S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 331 1
|Gartner - Гартнер 3556 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
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