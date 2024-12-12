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Морарь Максим



12.12.2024 Data Sapience и Orion soft подтвердили совместимость продуктов 1
06.12.2024 Совместимость GitFlic и Nova Container Platform позволит построить эффективный конвейер для разработки и эксплуатации микросервисных приложений 1
21.10.2024 Облачные тренды-2030: как будет меняться ИТ-климат 1
01.10.2024 «Нота Купол» и Orion soft обеспечили совместимость решений в области защиты и управления Kubernetes 1
30.08.2024 В системе StarVault появилась возможность быстрой и безопасной миграции секретов 1
23.07.2024 Страховой дом ВСК перешел на российскую платформу контейнеризации Nova Container Platform 1
04.06.2024 «Центр корпоративных решений» и Orion soft: Nova Container Platform – новая скорость новых решений 1
28.05.2024 Хранилище секретов StarVault вошло в реестр российского ПО 1
27.05.2024 Хранилище секретов StarVault включено в реестр российского ПО 1
06.05.2024 Orion soft выпустила первый в России аналог решения для управления секретами Hashicorp Vault 1
31.10.2023 Инфраструктура на контейнерах позволила «Музторгу» в 3 раза сократить время развертывания корпоративной PIM-системы 1
03.10.2023 Максим Морарь: Рынок платформ контейнеризации в России только зарождается, но у нас огромные перспективы 1
24.07.2023 Платформа контейнеризации Nova Container Platform включена в реестр российского ПО 1
22.06.2023 Nova Container Platform стала доступна в облаке «Крок» 1
09.06.2023 Orion soft представила экосистему продуктов для построения ИТ-инфраструктуры 1
01.06.2023 Orion soft представила ПО для построения ИТ-инфраструктуры 1
28.02.2022 Как создать безопасную облачную инфраструктуру 2

Публикаций - 17, упоминаний - 18

Морарь Максим и организации, системы, технологии, персоны:

Orion soft - Орион софт - 104 15
8213 4
Крок - Croc 1777 3
Broadcom - VMware 2359 3
Proxima 28 2
Системы документооборота 498 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 2
Oracle Corporation 6688 1
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 407 1
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 261 1
Cloud4Y 285 1
HashiCorp 9 1
Страховой Дом ВСК - ВЦТ - Высокие цифровые Технологии - HD Tech 8 1
Yandex - Яндекс 7340 1
Microsoft Corporation 24625 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 789 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 223 1
Amazon Inc - Amazon.com 2998 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 146 1
GlowByte - Data Sapience - Дата Сапиенс 16 1
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 93 1
Coca-Cola Company 254 1
Югория - страховая компания 42 1
МузТорг 4 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - Военно-страховая компания 197 1
ЦКР - Центр корпоративных решений - 79 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11626 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 3
TIA - Telecommunications Industry Association 89 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65968 15
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 889 14
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11349 10
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27363 9
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21136 9
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19286 8
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды 1527 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50409 7
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6084 6
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9375 6
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30692 6
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 323 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 5
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 392 5
Web Interface - Веб-интерфейс 1684 5
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1896 5
Bare-Metal - «(на) голом железе» - маркетинговый термин системы виртуализации с гипервизорами без операционной системы 145 5
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 531 5
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2477 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24118 5
On-premise - модель локального развёртывания программного обеспечения 721 5
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10965 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 4
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4006 4
Cloud Management Platform, CMP - Управление облачной средой - Cloud Data Management, CDM - Управление облачными данными - Cloud Security Posture Management, CSPM - Управление гибридными и мультиоблачными средами - Cloud Native Platforms - Облачные платфор 504 4
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OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10160 3
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IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2773 3
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1119 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 3
DevOps - Development и Operations 865 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12515 2
Orion soft - Nova Container Platform 35 14
Huawei nova - Серия смартфона 63 11
Orion soft - Zvirt - система безопасного управления средой виртуализации 108 7
Orion soft - Proxima DB 36 7
Huawei Cloud 60 4
Orion soft - Cloudlink 17 4
Orion soft - StarVault 8 4
Docker - Платформа распределённых приложений 333 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5170 2
Microsoft Azure 1408 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 2
Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 118 2
Red Hat OpenShift 132 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 2
Orion soft - Орион софт - Termit - Инфолэнд Термит - решение для обеспечения удаленного доступа к приложениям и виртуальным рабочим столам 35 2
Microsoft Office 365 940 1
Microsoft Entra ID - Microsoft Azure Active Directory - Microsoft Azure AD 57 1
Microsoft Exchange Online 30 1
SearchInform КИБ - Контур информационной безопасности SIEM - WorktimeMonitor - ActivityMonitor - Database Monitor - DataCenter - TimeInformer - FileAuditor - AlertCenter - ProfileCenter - SkypeSniffer - EndpointSniffer - ViberSniffer - MonitorSniffer 264 1
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 472 1
Mango Cloud Systems - Mango Office 225 1
Microsoft Teams - MS Teams 547 1
Oracle Cloud Infrastructure - OCI - Oracle IaaS Cloud - Oracle Infrastructure Monitoring Cloud Service 213 1
Apple iPhone 6 4862 1
Oracle Exadata Database Machine - Линейка машин баз данных 212 1
Microsoft SharePoint Products and Technologies 813 1
Oracle Database Cloud - Oracle DBaaS - Oracle Database as a Service 28 1
Oracle Exadata Cloud at Customer - Oracle ExaCC - Oracle Exadata Cloud@Customer - Oracle Exadata Cloud Infrastructure - Oracle Exadata Cloud Service 35 1
Statista 229 1
HashiCorp Vault 8 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 917 1
Broadcom - VMware Tanzu Application Platform - VMware Tanzu Application Catalog 38 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 477 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1659 1
SUSE Rancher 23 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 1
Страховой Дом ВСК - ВЦТ - Marlin 2 1
Т1 НОТА Купол 17 1
GlowByte - Data Sapience - Data Ocean Data Governance 5 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1081 1
Мерещенко Сергей 5 2
Березин Максим 112 2
Зинкевич Сергей 55 2
Родионова Любовь 6 2
Сенаторов Виталий 7 1
Алексеева Марина 22 1
Миронова Елена 8 1
Лагутин Алексей 10 1
Кулаков Павел 29 1
Дружинин Станислав 20 1
Ильин Кирилл 6 1
Сытник Галина 1 1
Польшаков Денис 1 1
Дудка Любовь 1 1
Леженина Карина 2 1
Козлов Максим 27 1
Россия - РФ - Российская федерация 144219 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 1
Турция - Турецкая республика 2351 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 1
Европа 21768 1
Турция - Стамбул - Константинополь - Царьград - Византий 162 1
Азия Юго-Западная - Аравийский полуостров 35 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8372 11
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14320 8
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6049 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51009 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2164 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 2
Список системообразующих предприятий РФ 281 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24084 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2305 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6940 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 425 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 225 1
PoP - Point of Presence - Точки присутствия 287 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 932 1
Прописка - регистрация по месту постоянного проживания 191 1
Аудит - аудиторский услуги 2660 1
Экономический эффект 1067 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2334 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5855 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 1
Английский язык 6634 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4006 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 629 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3199 3
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 331 1
Gartner - Гартнер 3556 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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