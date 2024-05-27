Разделы

Безопасность
|

Хранилище секретов StarVault включено в реестр российского ПО

Министерство цифрового развития РФ включило решение для безопасного управления секретами StarVault в реестр отечественного ПО (запись №22639 от 24 мая 2024 г.).

Решение, разработанное в Orion soft, вышло на рынок в мае 2024 г. и стало полноценным аналогом недоступного в России HashiCorp Vault. Включение в реестр подтверждает, что продукт соответствует требованиям, которые предъявляет Минцифры к отечественным разработкам, может использоваться в проектах по импортозамещению, в том числе государственными организациями и компаниями с государственным участием.

Российский разработчик выпустил новую версию NGFW
Безопасность

StarVault позволяет безопасно хранить чувствительную информацию с защищенным доступом: секреты для микросервисов Kubernetes, билдов CI/CD, сертификаты, ключи доступа к API и другие секреты, в том числе в зашифрованном виде. Решение обеспечивает также возможность управления пользователями и политиками, удобное создание, управление и ротацию сертификатов, функции OIDC-провайдера для интеграции с внешними системами и облачными сервисами за счет сквозной аутентификации.

«StarVault изначально был компонентом нашей платформы контейнеризации Nova, но, увидев на рынке потребность в комплексном продукте, который охватывал бы все возможности HashiСorp Vault, мы сделали его доступным как самостоятельное решение. Его можно интегрировать с Kubernetes, Docker, CI/CD-системами, системами управления конфигурациями, при этом не сомневаясь в надежности — мы сами контролируем всю кодовую базу, регулярно проводим обновления, устраняем уязвимости, обеспечиваем техническую поддержку с SLA 9/5 и 24/7. Мы планируем и дальше развивать наш продукт в соответствии с применимыми в России локальными требованиями, опираясь на углубленный анализ задач клиентов», — сказал Максим Морарь, лидер продукта StarVault в Orion soft.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Росагролизинг: как специалисты «Нетрики» провели миграцию аналитической системы компании с MS SQL Server на Postgres Pro

Северокорейские кибершпионы натравили на Южную Корею новый Linux-бэкдор

Как в «Норникеле» объединили все корпоративные сервисы на одной платформе

В российских ИТ предлагают ввести «субботники». Программистов заставят писать ПО, которое им «коммерчески неинтересно»

Вячеслав Золотарев, Университет Решетнева: Восприятие безопасности как целостной структуры станет «культурным кодом» ИБ-специалиста будущего

В России запущена система ИБ-аналитики, обученная на базе данных ФСТЭК

MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Обзор наушников HUAWEI FreeLace Pro 2: надежное решение для динамичной жизни

Обзор умных часов HUAWEI Watch 4 Pro Космический дизайн: звезда первой величины

Самые тихие кондиционеры для спальни: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024