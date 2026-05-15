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Docker Платформа распределённых приложений
Docker — это программная система для контейнеризации и управления приложениями, позволяет упростить процедуру поставки не только программного обеспечения, но и всего необходимого окружения (java, базы данных и других необходимых компонентов) в некотором стандартизированном формате (Docker-образе), который можно установить из сети Интернет или из standalone-файла и запустить в среде любой операционной системы (в том числе на ОС Windows, с некоторыми оговорками).
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|15.05.2026
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Подготовлен новый инструмент для установки и обновления серверных продуктов КБ «Панорама» на базе Docker Registry
Специалистами КБ «Панорама» развернуто централизованное хранилище контейнеров Docker Registry. Новая инфраструктура позволяет командам разработки, тестирования и эксплуата
|12.03.2026
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Уязвимость в ИИ-ассистенте Docker позволяла внедрять вредоносный код
убликовали обзор уже исправленной уязвимости безопасности в Ask Gordon, ИИ-ассистенте, встроенном в Docker Desktop и интерфейс командной строки Docker (CLI). «Баг» мог использоваться для
|29.12.2025
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Тысячи образов в Docker Hub «протекают» секретными данными
Тысячи их Более чем в 10 тысячах образов в Docker Hub доступны данные, которые должны быть засекречены, в том числе - реквизиты доступа
|22.08.2025
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«Р7 офис» запустил Docker-инсталлятор
«Р7» представила Docker-инсталлятор, позволяющий пользователям быстро и удобно развернуть офисное ПО на собств
|22.05.2025
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Криптомайнер Dero массово заражает контейнеры через открытые API Docker
curity Services обнаружили сложную кампанию, в рамках которой злоумышленники массово заражают контейнерные среды криптомайнером Dero. Чтобы получить доступ к таким средам, они используют открытые API Docker — программные интерфейсы для платформы с открытым исходным кодом Docker, предназначенной для контейнерной разработки. Помимо майнера, атакующие запускают сетевой червь, позволяющи
|24.04.2025
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Троян, нацеленный на среды Docker, использует ранее неизвестную методику генерации криптовалют
Что-то новенькое Выявлена новая вредоносная кампания, нацеленная на среды Docker. Ее целью очевидно является получение криптовалют, но в этот раз злоумышленники пользу
|29.01.2025
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Плохо настроенные ресурсы Docker обогащают злоумышленников
Посторонним вход не воспрещен Cерверы API удаленного доступа Docker стали объектом криминальной киберкампании: злоумышленники используют их для распространения майнеров SRBMiner по скомпрометированным системам. Как выяснили эксперты компании Trend Micro,
|19.09.2024
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Pragmatic Tools выпустила новую версию Pragmatic Tools Migrator с поддержкой Docker
чных отечественных Linux-системах. Основное обновление включает возможность легкого развёртывания в Docker-контейнере, что обеспечивает гибкость установки и совместимость с широким спектром оте
|03.09.2024
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Ненавидящий россиян Docker Hub по доносу Apple удалил важный проект из сферы ИБ. Под ударом сотни тысяч разработчиков
Apple – стукач Из репозитория Docker Hub исчез проект Docker-OSX, позволяющий запускать виртуальную копию macOS на к
|13.06.2024
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MaxPatrol VM 2.5: анализ защищенности веба и Docker-контейнеров из одной консоли
енность веб-приложений и выявлять уязвимости в ПО, запущенном с помощью инструмента контейнеризации Docker. Информация об уязвимостях доставляется в течение 12 часов. Кроме того, пользователи с
|03.06.2024
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Для пользователей GitVerse стало доступно российское «зеркало» Docker Hub
Для пользователей GitVerse стало доступно российское «зеркало» Docker Hub. Пользователям стал доступен новый сервис в составе платформы GitVerse — «зеркало»
|30.05.2024
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Российских программистов без предупреждения вышвырнули из Docker Hub. Скачать свои проекты нельзя
Новый удар по российским программистам В ночь на 30 мая 2024 г. сервис Docker Hub закрыл доступ для пользователей из России, обратила внимание редакция CNews. Do
|13.05.2024
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ORBOX с поддержкой Docker: простой запуск и работа на Linux
иафайлов. Принципиальным новшеством стала возможность развёртывания системы ORBOX с помощью готовых Docker-контейнеров. Об этом CNews сообщили представители «Теком». Использование Docker
|16.03.2023
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Бесплатных пользователей знаменитого сервиса для программистов Docker заставляют перейти на платный тариф под угрозой сноса репозиториев
Ультиматум Docker Docker предупредила пользователей бесплатного архивного тарифа для команд (Free Team)
|17.03.2022
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Kubernetes и другие контейнерные системы: преимущества и недостатки
Docker и Kubernetes Когда речь заходит о контейнерах, в первую очередь вспоминают о Kubernetes и Docker. Про них сложно говорить как про конкурентов, так как обе системы могут хорошо дополня
|17.11.2021
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«Алтэкс-софт» выпустил новую версию RedCheck, позволяющую находить уязвимости в контейнерах Docker
вых новшеств которой стала доступность проведения аудита безопасности для платформы контейнеризации Docker. Тем самым RedCheck стал первым отечественным решением для проведения аудитов уязвимос
|23.08.2016
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Virtuozzo и Jelastic представили платформу управления приложениями Virtuozzo DevOps
, поставщик платформы виртуализации, и Jelastic, облачная платформа DevOps с поддержкой контейнеров Docker объявляют о заключении соглашения о стратегическом партнерстве. В рамках совместной ра
|21.06.2016
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Virtuozzo выпустила решение для хранениях постоянных данных в Docker-средах
создатель платформы виртуализации для сервис-провайдеров, объявила о выпуске Virtuozzo Storage for Docker. Решение предоставляет инфраструктуру для хранения постоянных данных в продуктивных
|09.02.2015
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Oracle Linux доступен в репозитории Docker Hub Registry
Образы Oracle Linux стали доступны в Docker Hub Registry — репозитории компонентов на основе Docker, в том числе приложений
|12.12.2014
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IBM и Docker помогут компаниям создавать приложения в «облаке» и локально
Корпорация IBM и компания Docker объявили о стратегическом партнерстве, которое призвано помочь предприятиям более опер
|22.10.2014
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Microsoft пообещала открытую платформу виртуализации приложений
Microsoft планирует портировать на Windows Server и Windows Azure Docker - платформу с открытым кодом, обеспечивающую запуск приложений в облаке и их использов
Docker и организации, системы, технологии, персоны:
|Белокрылов Александр 27 8
|Дорохова Марина 64 7
|Кузнецов Александр 162 6
|Михайлов Владимир 40 6
|Карпов Роман 80 6
|Badani Ashesh - Бадани Ашеш 12 5
|Karidis George - Каридис Джордж 10 5
|Сорокин Дмитрий 64 5
|Рустамов Рустам 548 5
|Зайцев Михаил 345 5
|Панченко Иван 197 4
|Кадомский Вячеслав 107 4
|Чудинов Дмитрий 103 4
|Назаренко Ирина 50 4
|Колбин Евгений 87 4
|Главчев Владимир 21 3
|Новодворский Алексей 114 3
|Глащенко Андрей 7 3
|Лазаренко Дмитрий 108 3
|Шпак Василий 279 3
|Санин Александр 54 3
|Безбогов Сергей 69 3
|Coekaerts Wim - Кукаертс Вим 22 3
|Зарубинский Игорь 40 3
|Кобец Алексей 4 3
|Хеирхабаров Теймур 32 3
|Павлов Никита 146 3
|Тятюшев Максим 215 3
|Cramer Tim - Крамер Тим 5 3
|Морарь Максим 25 3
|Рожнов Михаил 20 3
|Белоусов Сергей 254 3
|Satya Nadella - Сатья Наделла 227 2
|Бочарникова Татьяна 83 2
|Ройфман Роман 16 2
|Летунов Илья 49 2
|Сергеев Сергей 179 2
|Кулик Вадим 206 2
|Краснов Александр 91 2
|Maddison John - Мэддисон Джон 24 2
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