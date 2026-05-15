Docker - Платформа распределённых приложений

Подготовлен новый инструмент для установки и обновления серверных продуктов КБ «Панорама» на базе Docker Registry Специалистами КБ «Панорама» развернуто централизованное хранилище контейнеров Docker Registry. Новая инфраструктура позволяет командам разработки, тестирования и эксплуата

Уязвимость в ИИ-ассистенте Docker позволяла внедрять вредоносный код убликовали обзор уже исправленной уязвимости безопасности в Ask Gordon, ИИ-ассистенте, встроенном в Docker Desktop и интерфейс командной строки Docker (CLI). «Баг» мог использоваться для

Тысячи образов в Docker Hub «протекают» секретными данными Тысячи их Более чем в 10 тысячах образов в Docker Hub доступны данные, которые должны быть засекречены, в том числе - реквизиты доступа

«Р7 офис» запустил Docker-инсталлятор «Р7» представила Docker-инсталлятор, позволяющий пользователям быстро и удобно развернуть офисное ПО на собств

Криптомайнер Dero массово заражает контейнеры через открытые API Docker curity Services обнаружили сложную кампанию, в рамках которой злоумышленники массово заражают контейнерные среды криптомайнером Dero. Чтобы получить доступ к таким средам, они используют открытые API Docker — программные интерфейсы для платформы с открытым исходным кодом Docker, предназначенной для контейнерной разработки. Помимо майнера, атакующие запускают сетевой червь, позволяющи

Троян, нацеленный на среды Docker, использует ранее неизвестную методику генерации криптовалют Что-то новенькое Выявлена новая вредоносная кампания, нацеленная на среды Docker. Ее целью очевидно является получение криптовалют, но в этот раз злоумышленники пользу

Плохо настроенные ресурсы Docker обогащают злоумышленников Посторонним вход не воспрещен Cерверы API удаленного доступа Docker стали объектом криминальной киберкампании: злоумышленники используют их для распространения майнеров SRBMiner по скомпрометированным системам. Как выяснили эксперты компании Trend Micro,

Pragmatic Tools выпустила новую версию Pragmatic Tools Migrator с поддержкой Docker чных отечественных Linux-системах. Основное обновление включает возможность легкого развёртывания в Docker-контейнере, что обеспечивает гибкость установки и совместимость с широким спектром оте

Ненавидящий россиян Docker Hub по доносу Apple удалил важный проект из сферы ИБ. Под ударом сотни тысяч разработчиков Apple – стукач Из репозитория Docker Hub исчез проект Docker-OSX, позволяющий запускать виртуальную копию macOS на к

MaxPatrol VM 2.5: анализ защищенности веба и Docker-контейнеров из одной консоли енность веб-приложений и выявлять уязвимости в ПО, запущенном с помощью инструмента контейнеризации Docker. Информация об уязвимостях доставляется в течение 12 часов. Кроме того, пользователи с

Для пользователей GitVerse стало доступно российское «зеркало» Docker Hub Для пользователей GitVerse стало доступно российское «зеркало» Docker Hub. Пользователям стал доступен новый сервис в составе платформы GitVerse — «зеркало»

Российских программистов без предупреждения вышвырнули из Docker Hub. Скачать свои проекты нельзя Новый удар по российским программистам В ночь на 30 мая 2024 г. сервис Docker Hub закрыл доступ для пользователей из России, обратила внимание редакция CNews. Do

ORBOX с поддержкой Docker: простой запуск и работа на Linux иафайлов. Принципиальным новшеством стала возможность развёртывания системы ORBOX с помощью готовых Docker-контейнеров. Об этом CNews сообщили представители «Теком». Использование Docker

Бесплатных пользователей знаменитого сервиса для программистов Docker заставляют перейти на платный тариф под угрозой сноса репозиториев Ультиматум Docker Docker предупредила пользователей бесплатного архивного тарифа для команд (Free Team)

Kubernetes и другие контейнерные системы: преимущества и недостатки Docker и Kubernetes Когда речь заходит о контейнерах, в первую очередь вспоминают о Kubernetes и Docker. Про них сложно говорить как про конкурентов, так как обе системы могут хорошо дополня

«Алтэкс-софт» выпустил новую версию RedCheck, позволяющую находить уязвимости в контейнерах Docker вых новшеств которой стала доступность проведения аудита безопасности для платформы контейнеризации Docker. Тем самым RedCheck стал первым отечественным решением для проведения аудитов уязвимос

Virtuozzo и Jelastic представили платформу управления приложениями Virtuozzo DevOps , поставщик платформы виртуализации, и Jelastic, облачная платформа DevOps с поддержкой контейнеров Docker объявляют о заключении соглашения о стратегическом партнерстве. В рамках совместной ра

Virtuozzo выпустила решение для хранениях постоянных данных в Docker-средах создатель платформы виртуализации для сервис-провайдеров, объявила о выпуске Virtuozzo Storage for Docker. Решение предоставляет инфраструктуру для хранения постоянных данных в продуктивных

Oracle Linux доступен в репозитории Docker Hub Registry Образы Oracle Linux стали доступны в Docker Hub Registry — репозитории компонентов на основе Docker, в том числе приложений

IBM и Docker помогут компаниям создавать приложения в «облаке» и локально Корпорация IBM и компания Docker объявили о стратегическом партнерстве, которое призвано помочь предприятиям более опер