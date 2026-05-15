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Docker Платформа распределённых приложений

Docker - Платформа распределённых приложений

Docker — это программная система для контейнеризации и управления приложениями, позволяет упростить процедуру поставки не только программного обеспечения, но и всего необходимого окружения (java, базы данных и других необходимых компонентов) в некотором стандартизированном формате (Docker-образе), который можно установить из сети Интернет или из standalone-файла и запустить в среде любой операционной системы (в том числе на ОС Windows, с некоторыми оговорками).

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


15.05.2026 Подготовлен новый инструмент для установки и обновления серверных продуктов КБ «Панорама» на базе Docker Registry

Специалистами КБ «Панорама» развернуто централизованное хранилище контейнеров Docker Registry. Новая инфраструктура позволяет командам разработки, тестирования и эксплуата
12.03.2026 Уязвимость в ИИ-ассистенте Docker позволяла внедрять вредоносный код

убликовали обзор уже исправленной уязвимости безопасности в Ask Gordon, ИИ-ассистенте, встроенном в Docker Desktop и интерфейс командной строки Docker (CLI). «Баг» мог использоваться для
29.12.2025 Тысячи образов в Docker Hub «протекают» секретными данными

Тысячи их Более чем в 10 тысячах образов в Docker Hub доступны данные, которые должны быть засекречены, в том числе - реквизиты доступа

22.08.2025 «Р7 офис» запустил Docker-инсталлятор

«Р7» представила Docker-инсталлятор, позволяющий пользователям быстро и удобно развернуть офисное ПО на собств
22.05.2025 Криптомайнер Dero массово заражает контейнеры через открытые API Docker

curity Services обнаружили сложную кампанию, в рамках которой злоумышленники массово заражают контейнерные среды криптомайнером Dero. Чтобы получить доступ к таким средам, они используют открытые API Docker — программные интерфейсы для платформы с открытым исходным кодом Docker, предназначенной для контейнерной разработки. Помимо майнера, атакующие запускают сетевой червь, позволяющи
24.04.2025 Троян, нацеленный на среды Docker, использует ранее неизвестную методику генерации криптовалют

Что-то новенькое Выявлена новая вредоносная кампания, нацеленная на среды Docker. Ее целью очевидно является получение криптовалют, но в этот раз злоумышленники пользу
29.01.2025 Плохо настроенные ресурсы Docker обогащают злоумышленников

Посторонним вход не воспрещен Cерверы API удаленного доступа Docker стали объектом криминальной киберкампании: злоумышленники используют их для распространения майнеров SRBMiner по скомпрометированным системам. Как выяснили эксперты компании Trend Micro,
19.09.2024 Pragmatic Tools выпустила новую версию Pragmatic Tools Migrator с поддержкой Docker

чных отечественных Linux-системах. Основное обновление включает возможность легкого развёртывания в Docker-контейнере, что обеспечивает гибкость установки и совместимость с широким спектром оте
03.09.2024 Ненавидящий россиян Docker Hub по доносу Apple удалил важный проект из сферы ИБ. Под ударом сотни тысяч разработчиков

Apple – стукач Из репозитория Docker Hub исчез проект Docker-OSX, позволяющий запускать виртуальную копию macOS на к
13.06.2024 MaxPatrol VM 2.5: анализ защищенности веба и Docker-контейнеров из одной консоли

енность веб-приложений и выявлять уязвимости в ПО, запущенном с помощью инструмента контейнеризации Docker. Информация об уязвимостях доставляется в течение 12 часов. Кроме того, пользователи с
03.06.2024 Для пользователей GitVerse стало доступно российское «зеркало» Docker Hub

Для пользователей GitVerse стало доступно российское «зеркало» Docker Hub. Пользователям стал доступен новый сервис в составе платформы GitVerse — «зеркало»
30.05.2024 Российских программистов без предупреждения вышвырнули из Docker Hub. Скачать свои проекты нельзя

Новый удар по российским программистам В ночь на 30 мая 2024 г. сервис Docker Hub закрыл доступ для пользователей из России, обратила внимание редакция CNews. Do
13.05.2024 ORBOX с поддержкой Docker: простой запуск и работа на Linux

иафайлов. Принципиальным новшеством стала возможность развёртывания системы ORBOX с помощью готовых Docker-контейнеров. Об этом CNews сообщили представители «Теком». Использование Docker
16.03.2023 Бесплатных пользователей знаменитого сервиса для программистов Docker заставляют перейти на платный тариф под угрозой сноса репозиториев

Ультиматум Docker Docker предупредила пользователей бесплатного архивного тарифа для команд (Free Team)

17.03.2022 Kubernetes и другие контейнерные системы: преимущества и недостатки

Docker и Kubernetes Когда речь заходит о контейнерах, в первую очередь вспоминают о Kubernetes и Docker. Про них сложно говорить как про конкурентов, так как обе системы могут хорошо дополня
17.11.2021 «Алтэкс-софт» выпустил новую версию RedCheck, позволяющую находить уязвимости в контейнерах Docker

вых новшеств которой стала доступность проведения аудита безопасности для платформы контейнеризации Docker. Тем самым RedCheck стал первым отечественным решением для проведения аудитов уязвимос
23.08.2016 Virtuozzo и Jelastic представили платформу управления приложениями Virtuozzo DevOps

, поставщик платформы виртуализации, и Jelastic, облачная платформа DevOps с поддержкой контейнеров Docker объявляют о заключении соглашения о стратегическом партнерстве. В рамках совместной ра
21.06.2016 Virtuozzo выпустила решение для хранениях постоянных данных в Docker-средах

создатель платформы виртуализации для сервис-провайдеров, объявила о выпуске Virtuozzo Storage for Docker. Решение предоставляет инфраструктуру для хранения постоянных данных в продуктивных

09.02.2015 Oracle Linux доступен в репозитории Docker Hub Registry

Образы Oracle Linux стали доступны в Docker Hub Registry — репозитории компонентов на основе Docker, в том числе приложений
12.12.2014 IBM и Docker помогут компаниям создавать приложения в «облаке» и локально

Корпорация IBM и компания Docker объявили о стратегическом партнерстве, которое призвано помочь предприятиям более опер
22.10.2014 Microsoft пообещала открытую платформу виртуализации приложений

Microsoft планирует портировать на Windows Server и Windows Azure Docker - платформу с открытым кодом, обеспечивающую запуск приложений в облаке и их использов

Публикаций - 543, упоминаний - 699

Docker и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 58
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 48
Microsoft Corporation - GitHub 1075 47
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 45
Red Hat 1378 45
Google LLC 12688 35
Broadcom - VMware 2610 35
Oracle Corporation 7074 30
IBM - International Business Machines Corp 9699 28
9594 28
Yandex - Яндекс 9216 26
Intel Corporation 12811 23
Nvidia Corp 4002 21
Softline - Софтлайн 3743 20
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 18
Nginx - Энджайникс 209 18
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 17
Amazon Inc - Amazon.com 3277 16
SAP SE 5601 15
Virtuozzo - Parallels Holding - Виртуоззо Рисерч 70 14
Ред Софт - Red Soft 1236 14
Zabbix SIA - Заббикс 175 13
Cisco Systems 5372 13
Telegram Group 2940 13
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 12
Ростелеком 10948 12
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 448 12
openSUSE - SUSE Linux - SUSE Software Solutions Germany GmbH 580 11
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 11
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 11
Haulmont - Хоулмонт - Холмонт БР - Холмонт бизнес решения 138 10
NetApp - Network Appliance 667 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 9
Apple Inc 13154 9
SAS Institute 1082 9
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 9
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 8
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 380 8
Fraudex - Фродекс 18 8
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 28
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 20
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 17
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 14
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 8
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 6
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 6
Почта России ПАО 2370 6
Газпром ПАО 1493 6
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 6
Coursera 65 5
Альфа-Банк 1979 5
Газпром нефть 725 5
Superjob - Суперджоб 858 4
Сбер - СберАвто 38 4
РЖД - Российские железные дороги 2096 4
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 4
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 4
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 3
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 224 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 3
НСПК - Национальная система платежных карт 948 3
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 3
BMW Group 482 3
Microsoft - LinkedIn 699 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 3
Royal Dutch Shell - Шелл 233 3
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 3
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 2
ЦППК - МЦД - Московские центральные диаметры 161 2
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 298 2
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 252 2
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 319 2
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 2
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 2
Ford 434 2
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 2
ВТБ - ВТБ24 671 2
LEGO 260 2
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации - Котласский ЦБК - Котласский целлюлозно-бумажный комбинат - Братский целлюлозно-картонный комбинат, ЦКК 86 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 65
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 40
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 16
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 9
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 7
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 6
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 279 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 5
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 4
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 123 3
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 234 3
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 3
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 2
ЦСР - Центр стратегических разработок 184 2
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 2
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 274 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 2
Федеральное казначейство России 1949 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
ДНР - Почта Донбасса 9 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 1
Росреестр - ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата - Роскадастр ППК 146 1
МИК - Московский инновационный кластер 185 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 225 1
Мосгортранс ГУП 139 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 1
Правительство Республики Крым - Совет Министров Республики Крым - Государственный совет Республики Крым - органы государственной власти 79 1
ЕДЦ - Единый диспетчерский центр 61 1
Правительство Республики Башкортостан - Администрация Президента Башкортостана - Государственное собрание — Курултай Республики Башкортостан 114 1
Конституционный суд РФ 112 1
Linux Foundation - CNCF - Cloud Native Computing Foundation 50 14
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 11
OWASP - Open Web Application Security Project 146 7
Linux Foundation - Free Standards Group 206 5
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 3
Apache Software Foundation - ASF 231 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 3
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 2
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Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 1
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 24 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 1
CCIX - Cache Coherent Interconnect for Accelerators - консорциум AMD, ARM, Huawei, IBM, Mellanox, Qualcomm и Xilinx, 10 1
TIA - Telecommunications Industry Association 90 1
Талант и успех - Общественный фонд 21 1
ГосИнформСистемы 160 1
Альянс разработчиков конвейера РБПО 1 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 239
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 239
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 236
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1406 196
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 145
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Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 56
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3333 53
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 51
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Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 45
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Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 43
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Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 41
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 40
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 39
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 39
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 38
Linux OS 11533 190
Microsoft Windows 16882 82
Oracle Java - язык программирования 3469 79
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 77
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 72
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 70
DevOps - GitOps - Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 269 41
Microsoft Azure 1526 41
JavaScript - JS - язык программирования 1425 39
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 34
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1011 34
Red Hat OpenShift 169 32
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 652 31
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 673 28
GitLab Inc - Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 222 28
Redis - Redis Labs - Remote Dictionary Server - Garantia Data - RESP - REdis Serialization Protocol 145 27
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 27
Red Hat Ansible 143 26
Node.js Foundation - Node JS framework - Node.js - программная платформа - Express.js 159 25
LXC - Linux Containers - Контейнеры Linux - Система виртуализации на уровне операционной системы Linux 49 25
Red Hat Podman 37 24
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 24
Oracle Java Development Kit - JDK 207 24
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 573 22
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 21
C# - C Sharp - Си шарп - Язык программирования 397 20
Google Android 15243 20
Apple macOS 2419 20
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 188 20
C/C++ - Язык программирования 894 19
Axiom JDK СЗИ 175 19
Apple iOS 8583 19
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 256 18
Broadcom - VMware - Spring Framework - Фреймворк микросервисной архитектуры 154 18
Microsoft TypeScript - язык программирования 95 18
Google Cloud Platform - GCP 383 18
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 359 17
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 850 17
HashiCorp Terraform - Инфраструктура с открытым исходным кодом как программный инструмент кода 110 16
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 16
Белокрылов Александр 27 8
Дорохова Марина 64 7
Кузнецов Александр 162 6
Михайлов Владимир 40 6
Карпов Роман 80 6
Badani Ashesh - Бадани Ашеш 12 5
Karidis George - Каридис Джордж 10 5
Сорокин Дмитрий 64 5
Рустамов Рустам 548 5
Зайцев Михаил 345 5
Панченко Иван 197 4
Кадомский Вячеслав 107 4
Чудинов Дмитрий 103 4
Назаренко Ирина 50 4
Колбин Евгений 87 4
Главчев Владимир 21 3
Новодворский Алексей 114 3
Глащенко Андрей 7 3
Лазаренко Дмитрий 108 3
Шпак Василий 279 3
Санин Александр 54 3
Безбогов Сергей 69 3
Coekaerts Wim - Кукаертс Вим 22 3
Зарубинский Игорь 40 3
Кобец Алексей 4 3
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Морарь Максим 25 3
Рожнов Михаил 20 3
Белоусов Сергей 254 3
Satya Nadella - Сатья Наделла 227 2
Бочарникова Татьяна 83 2
Ройфман Роман 16 2
Летунов Илья 49 2
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Кулик Вадим 206 2
Краснов Александр 91 2
Maddison John - Мэддисон Джон 24 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 311
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 45
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 22
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Казахстан - Республика 6048 7
Беларусь - Белоруссия 6289 7
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МФТИ - ФПМИ - Физтех-школа прикладной математики и информатики - 62 2
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САФУ - Северный Арктический федеральный университет имени М. В. Ломоносова 51 1
ДГТУ - Донской государственный технический университет - Северо-Кавказский институт сельскохозяйственного машиностроения - Азово-Черноморский институт сельскохозяйственного машиностроения - Ростовский-на-Дону институт сельскохозяйственного машиностроения 46 1
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 1
МФТИ - Центр компетенций НТИ по Искусственному интеллекту - Исследовательский центр прикладных систем искусственного интеллекта 43 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 22
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 7
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 5
ДОКер Let IT Dok! - Фестиваль Документального Кино - Конкурсная программа документальных фильмов об информационных технологиях 17 3
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 3
CNews FORUM Кейсы 313 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 2
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CNews AWARDS - награда 571 2
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Finopolis - Финополис - Форум инновационных финансовых технологий 98 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 1
Microsoft Ignite 44 1
Red Dot Design Award 57 1
VMworld 29 1
iFin - Электронные финансовые услуги и технологии - Международный форум 54 1
NetApp Directions 6 1
ELMA DAY 14 1
ZeroNights - конференция по информационной безопасности 17 1
Webby Awards - Премия Вебби 26 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
GoCloud Tech 5 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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