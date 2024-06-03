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Для пользователей GitVerse стало доступно российское «зеркало» Docker Hub

Для пользователей GitVerse стало доступно российское «зеркало» Docker Hub. Пользователям стал доступен новый сервис в составе платформы GitVerse — «зеркало» заблокированного для российских пользователей Docker Hub. Разработчики могут продолжать пользоваться безопасными docker-образами, несмотря на блокировку. Сервис работает в режиме «бета». Об этом CNews сообщили представители «СберТеха».

На GitVerse опубликована подробная инструкция о том, как быстро и просто продолжить пользоваться привычными Docker-образами. Пользователи, столкнувшиеся 30 мая с блокировкой на Docker Hub, могут перенастроить свои docker-клиенты на бесплатное «зеркало» менее чем за минуту. Кроме того, доступна инструкция по перенастройке альтернативного клиента podman. Размещенные образы соответствуют оригинальным с Docker Hub.

Максим Тятюшев, генеральный директор «СберТеха»: «Понимая важность непрерывности рабочих процессов, мы оперативно выпустили обновление GitVerse, чтобы разработчики продолжали пользоваться безопасными docker-образами, несмотря на блокировку зарубежного сервиса».

30 мая сервис Docker Hub закрыл доступ для российских пользователей. Платформа использовалась большим числом индивидуальных разработчиков и компаний для получения зависимостей и базовых docker-образов при разработке и развёртывании приложений. Множество популярных образов приложений стали недоступными для пользователей с российскими IP-адресами.

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