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Red Hat Podman



23.12.2024 «Ред Софт» выпустила большое обновление для «Ред ОС» версий 8 и 7.3 1
30.10.2024 Шесть инструментов контейнеризации, которые нужны в DevOps-конвейерах разработки ПО 1
03.06.2024 Для пользователей GitVerse стало доступно российское «зеркало» Docker Hub 1
29.05.2024 Операционная система «Альт Виртуализация» 10.2: более удобный веб-интерфейс, темная тема и автоматизация функций 1
28.03.2024 Чем отличаются ОС для сегмента Enterprise? Миграция, виртуализация, контейнеризация 1
25.03.2024 Техподдержка «Базальт СПО» — гарантия надежной работы вашей ИТ-инфраструктуры 1
04.09.2023 «Базальт СПО» обеспечила бесшовный переход крупного госучреждения на ОС «Альт» 1
03.08.2023 «Базальт СПО» выпустила российскую операционную систему «Альт СП» релиз 10 1
23.07.2020 Навальный рассекретил ИТ-инфраструктуру своего фонда 1
17.12.2019 «Базальт СПО» представила ПО «Альт сервер виртуализации» 1
07.08.2019 Red Hat представила Red Hat Enterprise Linux 7.7 1

Публикаций - 11, упоминаний - 11

Red Hat Podman и организации, системы, технологии, персоны:

Базальт СПО - BaseALT 655 5
Red Hat 1305 4
Intel Corporation 12197 3
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 789 2
Базальт СПО - ALT Linux - Альт Линукс 229 2
Meta Platforms - Facebook 4438 1
Dropbox 498 1
Nginx - Энджайникс 164 1
Angara ELK - Центр экспертизы по технологиям Elastic 19 1
ИВК - Информационная внедренческая компания 186 1
AMD - Advanced Micro Devices 4231 1
Trinity - Тринити ГК - Тринити Солюшнс 110 1
Рикор Холдинг - Rikor 121 1
8213 1
Huawei 3933 1
CommuniGate Systems - СталкерСофт 177 1
Oracle Corporation 6688 1
Amazon Inc - Amazon.com 2998 1
Системы документооборота 498 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 1
BeyondTrust - Bomgar - Lieberman Software - Symark 9 1
Ред Софт - Red Soft 701 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 3
ФБК - Фонд борьбы с коррупцией 22 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
CNCF - Cloud Native Computing Foundation 41 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 9
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 9
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 9
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6084 8
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды 1527 8
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 7
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 888 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 5
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux - KVM Hypervisor 296 5
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1429 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 4
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6111 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2773 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10963 2
LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 411 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24117 2
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2648 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 2
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 639 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4072 2
OpenStack 488 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11347 1
BIOS UEFI - Unified Extensible Firmware Interface - UEFI Secure Boot - UEFI Trusted Boot - интерфейс между операционной системой и микропрограммами 199 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2948 1
Кибербезопасность - PAM - Privileged Access Manager - Контроль и управление привилегированным доступом пользователей - DAG - Data Access Governance - DACL - Discretionary Access Control List - список избирательного управления доступом, контролируемый влад 311 1
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 664 1
NFV - Network Functions Virtualization - VNF - Virtualized Network Functions - NFVI - Network Functions Virtualization Infrastructure - Виртуализация сетевых функций - Виртуальные сетевые решения 213 1
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure - Гибридные облачные решения 771 1
ARM64 - Архитектура процессора 535 1
iSCSI - Internet Small Computer System Interface - Протокол на TCP/IP установления взаимодействия и управления системами хранения данных 306 1
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1557 1
NFS - Network File System - протокол сетевого доступа к файловым системам 234 1
Repository - Репозиторий 853 1
Командная строка - Command Line 371 1
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 323 1
Linux OS 9937 6
Docker - Платформа распределённых приложений 333 6
Базальт СПО - BaseALT - Sisyphus - Репозиторий Linux Сизиф 130 4
QEMU 52 4
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер Виртуализации - Альт Виртуализация 36 3
LXC - Linux Containers - Контейнеры Linux - Система виртуализации на уровне операционной системы Linux 41 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 3
libvirt 21 3
OpenNebula 39 2
Intel Atom - Intel Centrino Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 939 2
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 484 2
Red Hat Ceph Storage 99 2
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер 184 2
Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 136 2
Базальт СПО - BaseALT - Альт СП 77 2
Microsoft Azure 1408 1
Python - высокоуровневый язык программирования 929 1
Red Hat Customer Portal 23 1
Bash-скрипт 59 1
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 202 1
Google Cloud Platform - GCP 308 1
Red Hat OpenShift 132 1
Red Hat OpenStack Platform 31 1
Red Hat Insights 10 1
Red Hat UBI - Red Hat Universal Base Image 3 1
Buildah 4 1
HAProxy - сервис балансировки трафика 9 1
Open vSwitch - OpenVSwitch 16 1
Red Hat Gluster - Gluster Storage - GlusterFS 20 1
Google YouTube - Видеохостинг 2747 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 769 1
Oracle Java - язык программирования 3075 1
SQLite - встраиваемая СУБД 45 1
Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 156 1
Python Django 40 1
Jenkins 44 1
Prometheus - Monitoring system & time series database 52 1
Google Compute Engine 12 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 1
Docker Compose 7 1
Chiras Stefanie - Чирас Стефани 3 1
Новодворский Алексей 109 1
Навальный Алексей 61 1
Трандин Сергей 91 1
Тятюшев Максим 97 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8371 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14319 2
Благотворительность - благотворительные организации - благотворительный сектор экономики - пожертвования 418 1
Энергетика - Energy - Energetically 5085 1
Английский язык 6634 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6049 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18456 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 944 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2334 1
Федеральный закон 121-ФЗ - Иностранный агент - инагент 48 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6940 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3417 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 311 1
МИИТ - АВИШ - Академия Высшая инженерная школа 7 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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