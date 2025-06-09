«Базальт СПО» выпустила «Альт Сервер 11.0»

«Базальт СПО» выпустила серверную операционную систему на одиннадцатой платформе. В ней впервые доступны две редакции ОС — «Альт Сервер» и «Альт Домен», а также автоматизирована установка дополнительных инструментов.

Обновлены все ключевые составляющие, добавлена контейнеризация, что делает систему удобной основой для DevOps, гибридных облаков и микросервисов. Усилена защита от киберугроз.

Стандартно система устанавливается в редакции «Альт Сервер». Это универсальное решение для файловых, веб-серверов, СУБД и других задач.

Отдельно можно приобрести лицензию на редакцию «Альт Домен». Это платформа для построения корпоративной ИТ-инфраструктуры, в том числе в смешанных сетях с компьютерами под управлением ОС Windows и Linux.

Теперь «Альт Сервер» поставляется с современной графической средой GNOME. Это делает проще совместное использование с ОС «Альт Рабочая станция», которая также перешла на GNOME.

GNOME является признанным корпоративным стандартом по всему миру. Согласно исследованию компании Lansweeper от 2024 г., операционные системы с GNOME используют 78% пользователей Linux в корпоративном сегменте.

Новый инструмент «Альт Компоненты» автоматизирует установку служб, таких как веб-сервер, файловый сервер, контейнеризация и наборов приложений. Он делает работу системных администраторов проще и удобнее: вместо ручной установки десятков пакетов нужный пункт выбирается из списка и запускается процесс инсталляции.

Набор доступных компонентов зависит от выбранной редакции. Устанавливать и удалять компоненты можно в любой момент. Администраторы также могут создавать и добавлять собственные компоненты.

Ключевой компонент «Альт Домена» Samba AD обновлен до версии 4.20. Основные изменения: улучшено шифрование SMB3, удалены устаревшие криптографические алгоритмы, что обеспечивает более надежную защиту данных при передаче по сети; улучшена защита от несанкционированного доступа; значительно увеличена скорость передачи файлов при работе с удаленными серверами или при ограниченной пропускной способности сети.

В «Альт Сервере 11.0» появились инструменты для полного цикла работы с контейнерами — от разработки (Buildah) до промышленного развертывания (Kubernetes через CRI-O). Операционная система теперь может стать основой для выполнения задач DevOps, гибридных облаков и распределенных микросервисных систем.

Система содержит 4 новых компонента для контейнеризации: Docker, Podman, Kubernetes и Linux Container.

Эти компоненты перенесены в «Альт Сервер» из «Альт Виртуализации».

Proxmox Backup Server обновлен до версии 3.3.3. Основные новшества: поддержка автоматизированной установки, что значительно облегчает настройку резервных серверов в крупных средах и сокращает ручное вмешательство при масштабировании инфраструктуры; полноценная интеграция службы Ceph crash с Proxmox Ceph server. Исправлены проблемы с отчетами о сбоях и мониторингом состояния в кластерах Ceph. Эти повышает надежность резервного копирования при использовании Proxmox VE совместно с Ceph; поддержка съемных носителей и push-синхронизации.

PostgreSQL обновлен до версии 17, стал более удобным для разработчиков и администраторов.

Новая система управления памятью для операций VACUUM снижает потребление памяти и ускоряет работу, особенно в крупных базах данных.

Теперь можно создавать резервные копии, содержащие только изменения, внесенные с момента последнего сохранения полной копии. Это существенно ускоряет работу и экономит место на диске или в облаке.

Криптографическая библиотека OpenSSL обновлена до актуальной версии 3.3.3, в ней снижена вероятность ошибок, которые могли бы привести к уязвимостям.

Сканер уязвимостей trivy позволит контролировать безопасность системы, в том числе в контейнерах.

«Альт Сервер» 11.0 совместим с процессорами на архитектурах x86_64 и AArch64, на которых работает большая часть ИТ-инфраструктур. Идет работа над обеспечением совместимости с «Эльбрус V6».

«Альт Сервер 11.0» поступает в продажу с момента выпуска. Версия 10.4 также доступна для покупки до конца 2025 г.