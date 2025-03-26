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Базальт СПО BaseALT Альт Сервер Виртуализации Альт Виртуализация

Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер Виртуализации - Альт Виртуализация

Операционная система «Альт Виртуализация» от "Базальт СПО"  предназначена для создания корпоративной виртуальной инфраструктуры


26.03.2025 Система MaxPatrol VM подтвердила совместимость с тремя отечественными платформами виртуализации 1
06.12.2024 DBA стал реселлером продуктов «Базальт СПО» 1
20.11.2024 В Щелковском колледже открыта учебно-исследовательская лаборатория «Базальт СПО» 1
10.10.2024 Новая версия vGate R2 4.95 от «Кода Безопасности» выходит в продажу после сертификации ФСТЭК России 1
24.07.2024 Студенты колледжей показали на чемпионате мастерство настройки виртуальной инфраструктуры на ОС «Альт» 2
24.07.2024 Студенты колледжей показали на чемпионате мастерство настройки виртуальной инфраструктуры на ОС «Альт» 2
25.06.2024 Переход на СУБД Postgres Pro: опыт миграции ведомств Иркутской области 1
19.06.2024 Новый уровень безопасности: для операционных систем «Альт» реализовано описание закрытых уязвимостей на языке OVAL 1
31.05.2024 «Базальт СПО» выпустила 11 программную платформу 1
29.05.2024 Операционная система «Альт Виртуализация» 10.2: более удобный веб-интерфейс, темная тема и автоматизация функций 2
08.04.2024 Чем отличаются провайдеры друг от друга? Погружаемся в детали 1
25.03.2024 Техподдержка «Базальт СПО» — гарантия надежной работы вашей ИТ-инфраструктуры 1
13.03.2024 Обновление ОС «Альт Сервер» 10.2 и «Альт Рабочая станция» 10.2: выбор конфигурации, шаблоны групповых политик, режим OEM-установки и многое другое 1
04.03.2024 «Базальт СПО» и «Тонк Азия» подписали меморандум и договор о стратегическом партнёрстве 1
30.01.2024 Выручка «Базальт СПО» в 2023 году увеличилась более чем на 50% 1
12.12.2023 «Базальт СПО» за три квартала 2023 г. предоставила образовательным организациям более 77 тыс. лицензий операционных систем «Альт» 1
28.11.2023 «Базальт СПО» гарантирует исполнение всех обязательств по поддержке ОС «Альт» девятых версий 1
05.10.2023 Как убедиться, что выбранная российская ОС санкционно безопасна? 1
02.10.2023 «Базальт СПО» поставит ПО образовательным организациям и библиотекам на льготных условиях 1
25.07.2023 ОС «Альт» совместимы с Data Discovery 1.7 от ГК InfoWatch 1
26.06.2023 ОС много — реестр один. 10 правил, как выбрать надежную российскую операционную систему 1
30.05.2023 Подтверждена совместимость ОС семейства «Альт» с продуктами «Кода безопасности» 1
25.05.2023 ОС «Альт» 10 платформы прошли испытания на совместимость с Esmart Token 192К 2
13.04.2023 Неожиданные последствия санкций. Россиян завалило отечественным ПО. Впереди «отмирание и борьба за выживание» 1
12.04.2023 «Базальт СПО» и Softline заключили соглашение о стратегическом партнерстве 1
09.03.2023 Стала доступна Аренда ОС «Альт» через онлайн-витрину Softline 1
15.02.2023 «Базальт СПО» выпустила новую версию операционной системы «Альт Сервер Виртуализации» 1
22.12.2022 Российская виртуализация. Обзор 15 разработчиков отечественных продуктов 1
08.12.2022 Merlion стал первым официальным дистрибьютором СУБД компании РЕЛЭКС 1
17.12.2021 Вышли обновления трех российских ОС семейства «Альт» 1
16.12.2021 «Базальт СПО» выпустила новые версии ОС линейки «Альт» на базе десятой платформы 1
03.08.2021 «Базальт СПО» выпустила обновленную линейку ОС «Альт» 1
17.11.2020 Подтверждена совместимость почтового сервера Tegu и ОС «Альт Сервер 9» 1
21.10.2020 «Базальт СПО» представила ОС «Альт Сервер Виртуализации» версии 9.1 3
29.07.2020 Релиз операционной системы «Альт 9.1» 1
15.04.2020 ОС «Альт сервер виртуализации» внесена в Единый реестр российского ПО 1
17.12.2019 «Базальт СПО» представила ПО «Альт сервер виртуализации» 1

Публикаций - 37, упоминаний - 43

Базальт СПО и организации, системы, технологии, персоны:

Базальт СПО - BaseALT 673 31
Базальт СПО - ALT Linux Team 56 7
Базальт СПО - ALT Linux - Альт Линукс 231 5
AMD - Advanced Micro Devices 4266 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1968 3
Softline - Софтлайн 2888 3
Intel Corporation 12245 3
Код Безопасности 633 3
Новые облачные технологии (НОТ) 455 2
Microsoft Corporation 24727 2
Ред Софт - Red Soft 749 2
8343 2
Oracle Corporation 6730 2
Visiology - Визиолоджи 73 2
КриптоПРО - Крипто-ПРО 410 2
Росплатформа - Р-Платформа 86 2
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 204 2
Хост ГК - HostVM 49 2
РАН ИСП - Технологический центр исследования безопасности ядра Linux - Технологический центр исследования безопасности российских ОС 15 2
Orion soft - Орион софт - 127 2
IBM - International Business Machines Corp 9455 1
Huawei 3975 1
HP Inc. 5701 1
Merlion - Мерлион 822 1
Открытые технологии 703 1
РЕЛЭКС - Реляционные экспертные системы ГК 51 1
Yandex - Яндекс 7518 1
VK - Mail.ru Group 3470 1
Ростелеком 9817 1
SAP SE 5305 1
МТС - Navitel Navigator - Навител Навигатор 237 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4025 1
Adobe Systems 1557 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 403 1
СКБ Контур - Atom Security - Атом Безопасность - ранее AtomPark Software - АтомПарк Софтваре 52 1
ALMI partner - АЛМИ партнер 98 1
ЭОС - Электронные офисные системы 1183 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 457 1
Directum - Директум 1104 1
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 161 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1040 4
Unsplash 887 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 199 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1886 1
Visa International 1953 1
Траектория будущего (АТБ) 7 1
ИрНИТУ - Иркутский национальный исследовательский технический университет - Иркутский политех 25 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4245 12
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3017 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11835 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3310 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5521 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4577 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6010 1
Правительство Иркутской области 30 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 681 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 733 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25676 33
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67503 30
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7546 30
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30116 24
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19978 20
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6208 20
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51638 16
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1496 13
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10239 12
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2714 10
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1562 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28229 9
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21480 8
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6276 7
ARM64 - AArch64 - Архитектура процессора 546 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15939 6
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9508 6
Repository - Репозиторий 891 6
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20973 5
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9266 5
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 937 4
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux - KVM Hypervisor 303 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11196 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24446 4
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1930 4
Web Interface - Веб-интерфейс 1707 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16257 4
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6355 4
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Уймин Антон 6 2
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Семчук Михаил 2 2
Бакланов Михаил 7 1
Степанюк Михаил 68 1
Меньшов Кирилл 120 1
Мылицын Роман 111 1
Кузнецова Ирина 25 1
Благоразумов Андрей 17 1
Типисова Елена 6 1
Зрячих Дмитрий 5 1
Макевнин Борис 44 1
Фаррахов Рустам 12 1
Касперская Наталья 294 1
Кальметов Игорь 14 1
Ибраев Кубан 1 1
Чарчиди Денис 1 1
Громов Сергей 15 1
Толстиков Андрей 3 1
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Raymond Eric - Рэймонд Эрик 11 1
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Россия - РФ - Российская федерация 146585 30
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43658 4
Россия - УФО - Екатеринбург 4009 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17603 3
Россия - СЗФО - Вологодская область 698 3
Россия - СФО - Новосибирск 4358 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2280 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1704 2
Россия - СФО - Иркутская область 1129 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2778 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3158 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14183 1
Беларусь - Белоруссия 5760 1
Азия - Азиатский регион 5576 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7579 1
Россия - УФО - Свердловская область 1541 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1284 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 483 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 619 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1220 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 942 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 452 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Махачкала - Махачкалинская городская агломерация 235 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 466 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8731 26
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51800 16
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29580 12
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14670 6
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6236 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13796 5
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2438 4
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1259 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4901 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48608 3
Образование в России 2247 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7045 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11081 3
Энергетика - Energy - Energetically 5164 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1288 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1498 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3261 2
Аудит - аудиторский услуги 2728 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2383 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3669 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2292 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5593 1
Логистика - 3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) - 4PL - LLP 316 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3065 1
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 513 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6469 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4718 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 356 1
Тендер - НМЦК - начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении государственных и муниципальных закупок 225 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 978 1
Аренда 2454 1
ЗАГС - Органы записи актов гражданского состояния - Государственная регистрация заключения брака - бракосочетание - брачный союз, супружество - расторжение брака - Marriage - dissolution of marriage 376 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6261 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5834 1
Реестр обязательных требований 81 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 961 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18870 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2154 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда 266 1
PoP - Point of Presence - Точки присутствия 287 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1917 1
TAdviser - Центр выбора технологий 399 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3248 1
Базальт СПО - Альт академия 21 6
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 171 2
Ногинский колледж ГБПОУ МО 7 2
Новотех УЦ 5 2
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 293 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 99 1
МГПУ - Московский городской педагогический университет 51 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 613 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 120 1
ИГУ - Иркутский государственный университет 20 1
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 83 1
Минздрав РФ - НГМУ ФГБОУ ВО - Новосибирский государственный медицинский университет 4 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 316 1
Щелковский колледж ГБПОУ МО 2 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 101 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2460 3
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1226 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
День знаний - 1 сентября 35 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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