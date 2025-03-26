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Базальт СПО BaseALT Альт Сервер Виртуализации Альт Виртуализация
Операционная система «Альт Виртуализация» от "Базальт СПО" предназначена для создания корпоративной виртуальной инфраструктуры
Базальт СПО и организации, системы, технологии, персоны:
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 681 1
|Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 733 1
|Новодворский Алексей 109 5
|Смирнов Алексей 243 3
|Мыскин Роман 38 3
|Трандин Сергей 93 3
|Крынина Евгения 16 2
|Говорунов Алексей 2 2
|Нечипорук Евгений 2 2
|Губина Татьяна 11 2
|Степаненко Андрей 29 2
|Уймин Антон 6 2
|Лиман Марк 2 2
|Семчук Михаил 2 2
|Бакланов Михаил 7 1
|Степанюк Михаил 68 1
|Меньшов Кирилл 120 1
|Мылицын Роман 111 1
|Кузнецова Ирина 25 1
|Благоразумов Андрей 17 1
|Типисова Елена 6 1
|Зрячих Дмитрий 5 1
|Макевнин Борис 44 1
|Фаррахов Рустам 12 1
|Касперская Наталья 294 1
|Кальметов Игорь 14 1
|Ибраев Кубан 1 1
|Чарчиди Денис 1 1
|Громов Сергей 15 1
|Толстиков Андрей 3 1
|Доманский Дмитрий 1 1
|Raymond Eric - Рэймонд Эрик 11 1
|Диденко Денис 1 1
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