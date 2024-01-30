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Выручка «Базальт СПО» в 2023 году увеличилась более чем на 50%

Выручка компании «Базальт СПО» от продаж и сопровождения операционных систем семейства «Альт» в 2023 календарном году выросла более чем на 50% по сравнению с показателями 2022 г.

«Это хороший результат, учитывая, что источники формирования выручки компании — исключительно продажи и сопровождение собственных ОС, — сказал Сергей Трандин, генеральный директор «Базальт СПО». — Мы рады констатировать, что на отечественном рынке программных продуктов наши ОС «Альт» оказались в числе наиболее востребованных».

На данный момент в портфеле компании представлены операционные системы, охватывающие спектр устройств — от ПК до серверов. ОС семейства «Альт» отвечают запросам любых пользователей — государственных предприятий, крупных корпораций, образовательных учреждений, компаний СМБ, физических лиц, утверждают в компании. Программные продукты созданы с учетом возможной интеграции между собой, что позволяет реализовывать на их основе инфраструктурные проекты различного масштаба и уровня сложности.

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В семейство ОС «Альт» входят: «Альт СП», «Альт Рабочая станция», «Альт Рабочая станция К», «Альт Сервер», «Альт Виртуализация», «Альт Образование» и Simply Linux. Все ОС «Альт», кроме Simply Linux, включены в реестр российского программного обеспечения. «Альт СП» сертифицирована ФСТЭК России. Simply Linux бесплатна для персонального использования юридическими и физическими лицами.

Разработка ОС семейства «Альт» ведется на собственной независимой инфраструктуре проекта «Сизиф».

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