Созданная F-Plus сеть «умной» электроники закрылась, но ее может спасти новый хозяин

Сеть магазинов «умной» электроники «ВсеСмарт» приостановила свою работу и готовится инициировать собственное банкротство. Впрочем, по данным CNews, владелец сети холдинг F-Plus ведет переговоры о его продаже.

Приостановка и подготовка к банкротству «ВсеСмарт»

Сеть магазинов «умной» электроники «ВсеСмарт» приостановила работу. Первым на это внимаю обратил Telegram-канал «Неэлектронная коммерция». В частности, перестал работать сайт розничной сети, на «Яндекс.Картах» магазины сети помечены, как «временно не работающие».

На Федресурсе опубликовано сообщение ООО «Всесмарт» (юридическое лицо данной сети) о намерении признать себя банкротом. В холдинге F-plus, в который входит «ВсеСмарт», от комментариев отказались.

Источник на рынке ритейла сообщил CNews, что работа магазинов «ВсеСмарт» действительно поставлена на паузу, чтобы «оценить остатки, локации, персонал и прочее». При этом собеседник CNews утверждает, что F-Plus ведет переговоры с неназванной структурой о возможной покупке «ВсеСмарт». Если переговоры не увенчаются успехом, сеть закроется, резюмировал источник издания.

Какие планы и достижения были у «ВсеСмарт»

Сеть «ВсеСмарт» была запущена в 2022 г. На конец 2024 г. в ней насчитывалось 58 магазинов в 20 российских городах, включая Москву и Санкт-Петербург.

Сеть торговала широким спектром электроники: сотовыми телефонами, аудио- и видеотехникой, бытовой техникой, устройствами для красоты и здоровья и т.д.

В планах сети было открытие до конца 2025 г. 30-50 брендированных точек китайского производителя электроники Techno и еще пяти «полномасштабных» магазинов данного вендора, писала ранее газета «Коммерсант».

По данным базы «Контур.Фокус», в 2024 г. выручка «ВсеСмарт» составила 1,9 млрд руб. (рост за год почти в два раза), убыток от продаж - 1,3 млрд руб., чистый убыток - 1,1 млрд руб. Численность персонала составляла 312 человек.

Проблемы F-Plus и «Марвел-Дистрибуция»

Юридически ООО «ВсеСмарт» принадлежит ООО «Мкт» (юридическое лицо «Марвел - дистрибуция»), которая, со своей стороны, принадлежит ООО «Ф-Плюс оборудование и Разработки» (головная структура холдинга F-Plus). Сейчас обе компании находятся под угрозой банкротства: в обоих из них в конце 2025 г. была введена процедура наблюдения.

На конец 2025 г. общие требования кредиторов к «Марвел-Дистрибуция» составляли 58 млрд руб. В том числе банк ПСБ требовал 39 млрд руб., «Московский областной банк» - 8,8 млрд руб., «Совокмбанк» - 5 млрд руб., банк «Санкт-Петербург» - 4,4 млрд руб.

Источники РБК называли причиной проблем «Марвел-Дистрибуция» инвестирование в запуск производства устройств под брендом Fplus и в сеть «ВсеСмарт».

В случае с головной структурой F-Plus основным кредитором является его же «дочка» ООО «Мкт» с суммой задолженности 16,6 млрд руб. Задолженность перед банком «Ак-Барс» составляет 363 млрд руб, перед ББР-банком - 2,2 млрд руб., перед «Совкомбанком» - 2 млрд руб., перед банком «Санкт-Петербург» - 1,6 млрд руб., перед «ВЭБ.РФ» - 1,5 млрд руб.

ООО «Ф-Плюс оборудование и разработки» на паритетных началах принадлежит генидректору компании (и гендиректору МКТ и сети «ВсеСмарт») Алексею Мельникову и УК «Балтинвест». 95% доля в ООО «МКТ», принадлежащая головной структуре F-Plus, заложена перед анком ПСБ и ФК «Бизнес Актив». Они же являются залогодержателями еще 5% доли в компании, принадлежащей Владимиру Корневу.