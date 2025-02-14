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Марвел-Дистрибуция Fplus Всёсмарт



14.02.2025 Умную технику чаще всего покупали жители Москвы, Петербурга и Самары 1
15.10.2024 Dreame представляет обновленную модель беспроводного пылесоса Dreame R20 Aqua: теперь с возможностью влажной уборки 1
20.08.2024 Лучшие устройства Dreame на осенней распродаже: выбор ZOOM 1
19.08.2024 Гигантский российский ИТ-холдинг втихую сменил владельца 1
30.07.2024 Dreame представляет новый моющий робот-пылесос Dreame Trouver S10 1
20.05.2024 Запретив iPhone, РЖД массово отказывается от Android. За 600 миллионов рублей сотрудников переведут на гаджеты с суверенной ОС «Аврора» 1
06.03.2024 Россияне купили за 4 месяца 800 смартфонов и 130 планшетов Fplus на ОС «Аврора». Производитель удовлетворен. Опрос 1
16.02.2024 Выпущен ноутбук на «бронированном» российском Linux 1
09.02.2024 Под Москвой начало работать крупное производство ноутбуков и серверов 1
02.02.2024 «Марвел» заключил с собственным основателем мировое соглашение по иску на 2 миллиарда 1
26.12.2023 В России введут в магазинах обязательный минимум отечественной электроники. Перечень в разработке. Опрос 1
17.11.2023 За первые 10 дней продаж куплено 308 смартфонов на ОС «Аврора» 2
13.11.2023 «Avroid платформа» внесена в реестр отечественного ПО 1
13.11.2023 Производитель электроники Fplus требует больше 2 миллиардов у своего бывшего руководства 1
07.11.2023 В России начались розничные продажи устройств на российской ОС «Аврора». Пока недорого, потом цены вырастут 1
20.10.2023 Отечественные смартфоны на ОС «Аврора» вот-вот появятся в продаже. Приложений для них почти нет 1
18.10.2023 Крупнейшая ИТ-компания России перешла в руки единоличного владельца 1
07.09.2023 Группа компаний «F+ tech-марвел» стала ИТ-холдингом Fplus 1
05.04.2022 Крупнейший дистрибутор ИТ-оборудования стал полностью российской компанией 1

Публикаций - 19, упоминаний - 20

Марвел-Дистрибуция и организации, системы, технологии, персоны:

Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 269 15
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 288 9
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 605 5
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 432 4
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Авроид - Avroid 26 4
Xiaomi 1747 3
Xiaomi - Dreame Technology - Dreametech 45 3
Базальт СПО - BaseALT 662 2
Samsung Electronics 10282 2
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 853 2
Apple Inc 12136 2
Dr.Web - Доктор Веб 1256 2
Telegram Group 2014 2
Transsion Holdings - Tecno Mobile 227 2
БайтЭрг 58 2
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 402 2
Intel Corporation 12214 2
Ростелеком 9738 2
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 638 2
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 388 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 629 1
Yandex - Яндекс 7405 1
Huawei 3946 1
Lenovo Group 2296 1
LG Electronics 3618 1
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2554 1
Компас 20 1
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 320 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3222 1
Ред Софт - Red Soft 718 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3941 1
Ростех - Автоматика - НИИ Масштаб - Научно-исследовательский институт 120 1
Softline - Софтлайн 2840 1
ICL ГК 384 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5680 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 402 1
НППКТ 27 1
Lexmark Int 294 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 847 1
Jolla - Sailfish Holding 82 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2380 6
РЖД - Российские железные дороги 1910 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7358 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 662 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1353 1
Афимолл ТРЦ 22 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 802 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 667 1
Балтинвестбанк - Балтийский Инвестиционный Банк - Балтонэксим Банк - БалтОНЭКСИМбанк 15 1
Стриго Кэпитал - Strigo Capital 13 1
Пассажиравтотранс СПб ГУП 11 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2866 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5950 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4988 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 995 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4146 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11711 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 179 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4775 1
Судебная власть - Judicial power 2318 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 126 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 115 1
Единая Россия - Политическая партия 294 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1759 9
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24248 9
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12223 8
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25480 8
БТиЭ - Потребительская электроника - Электронные приборы - Электронная техника - Consumer Electronics 662 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19538 7
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Аксессуары 3898 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27675 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 834 7
Google Android 14047 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7099 3
VK RuStore - Рустор 340 3
Марвел-Дистрибуция - Fplus - защищённые смартфоны 5 3
Xiaomi - Dreame Z10 Station - Dreame H11 Core - Dreame H12 Dual - Dreame Wet and Dry Vacuum H12 Dual - Dreame H13 Pro - Dreame Trouver - Dreame R20 Aqua - серия пылесосов 25 3
Ростелеком ОМП - Аврора Центр - Sailfish Cloud RUS - Платформа управления мобильными устройствами 114 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1592 2
Apple iOS 7835 2
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Авроид - Avroid Tavro 11 2
Новые облачные технологии - МойОфис 788 2
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 436 2
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 916 2
Dr.Web Антивирус - Dr.Web Аудитор безопасности 389 2
Xiaomi Poco X - Серия смартфонов 101 2
Марвел-Дистрибуция - Fplus - FLAPTOP 6 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1065 2
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Авроид Платформа 13 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4983 1
Google Flutter 55 1
FreePik 1018 1
Новые облачные технологии - МойОфис Документы - MyOffice Document 68 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2764 1
Ростех - Автоматика - НИИ Масштаб - СмартЭкоСистема - Ayya T1 трастфон 22 1
ICL Techno - OSiO - OSiO FocusLine - OSiO BaseLine - OSiO Cyberline - серия ноутбуков 32 1
Яндекс.Маркет 947 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 239 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 531 1
Linux OS 10005 1
Inkscape 22 1
Microsoft Windows 15716 1
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 496 1
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 422 1
Apple macOS 2073 1
Intel Iris Graphics - серия дискретных видеокарт 114 1
Mozilla Thunderbird - почтовая программа 201 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus Life Tab - серия планшетов 8 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3237 1
Intel Core 12 - Intel Alder Lake - Intel Gracemont 143 1
Mozilla Firefox - браузер 1891 1
Мельников Алексей 61 6
Корнев Владимир 12 4
Гирдин Сергей 3 2
Симулин Алексей 2 2
Белокопыт Алексей 3 2
Шляхов Константин 3 2
Эйгес Павел 97 1
Гуськов Антон 39 1
Пайков Иван 2 1
Синяк Александр 1 1
Мельников Александр 87 1
Соколов Артем 46 1
Филатов Евгений 28 1
Волков Михаил 61 1
Аляутдин Роман 13 1
Дроздов Сергей 34 1
Никитин Лев 1 1
Евтухов Виктор 9 1
Зинченко Валерий 4 1
Барабанов Олег 4 1
Батанов Эдуард 15 1
Винник Александр 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 145113 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43360 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17110 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17459 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52196 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7484 3
Азия - Азиатский регион 5550 2
Белиз 69 2
Америка Центральная 75 2
Европа Восточная 3080 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14137 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 481 1
Кипр - Республика 555 1
Монголия 349 1
Кавказ - Caucasus - Кавказский регион - Кавказские горы 445 1
Созвездие Малая Медведица - Ursa Minor - Полярная звезда 35 1
Беларусь - Белоруссия 5690 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2431 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2920 1
Африка - Африканский регион 3485 1
Гвинея - Гвинейская Республика 14 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 562 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подольский район - Валищево 7 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24216 15
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51313 8
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3050 7
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6160 5
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14435 5
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4902 3
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2265 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8513 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4681 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5548 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10980 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16364 2
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Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4994 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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