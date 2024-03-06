Россияне купили за 4 месяца 800 смартфонов и 130 планшетов Fplus на ОС «Аврора». Производитель удовлетворен. Опрос

За четыре месяца со дня старта продаж первых устройств Fplus на основе российской ОС «Аврора» объемы их отгрузки начали исчисляться тысячами штук. Россияне покупают и планшеты, и смартфоны, притом не только компании и госструктуры, но и обычные потребители. Но о скором полном отказе россиян от iPhone и Android-смартфонов и переходе на российские заменители пока и речи нет.

Переход на отечественное

Представители Fplus поделились с редакцией CNews статистикой розничных продаж первых устройств компании под управлением российской мобильной ОС «Аврора» компании «Открытая мобильная платформа. Это планшетный компьютер Fplus Life Tab Plus и защищенный смартфон Fplus R570E, которые, как сообщал CNews, появились в продаже 7 ноября 2023 г., то есть ровно четыре месяца назад на момент выпуска материала.

Согласно статистике Fplus, в классической офлайновой рознице за отчетный период было реализовано 147 смартфонов на 2,196 млн руб. и 33 планшета на 560,1 тыс. руб. В онлайне продажи были более масштабными – 646 смартфонов почти на 9,684 млн руб. и 100 планшетов, на которые россияне потратили 1,69 млн руб.

Все перечисленное относится именно к обычным розничным продажам – с ноября 2023 г. и планшет, и смартфон на «Авроре» россияне могут купить в магазине, хотя первоначально оба гаджета распространялись только в коммерческом и госсекторах.

Фото: Fplus Fplus Life Tab Plus и R570E доступны в рознице

В числе первых розничных покупателей, как сообщили CNews в Fplus, был замглавы Минцифры России Евгений Филатов.

Мнение Fplus о результатах

Нельзя не заметить, что продажи Life Tab Plus и R570E измеряются пока не в сотнях тысяч экземпляров, что характерно для большинства современных Android-смартфонов, доступных на российском рынке. Однако в компании удовлетворены такими результатами.

«Это первый опыт продажи устройств на ОС «Аврора» вообще, – сообщили CNews представители Fplus. – Раньше они были доступны только для B2B и B2G (business to business и business to government – продажи в коммерческом и госсегментах – прим. CNews)».

В октябре 2023 г. CNews писал, что в обозримом будущем в отечественной рознице появятся различные мобильные устройства на «Авроре» от других производителей, не только Fplus. «Но эти планы реализовал только Fplus. То есть, фактически, одной их наших целевых аудиторий – чиновникам, которым гаджет с «Авророй» нужен для работы, техногикам, интересующимся новыми продуктами, разработчикам ПО для ОС «Аврора» – стали доступны только наши устройства», – сказали CNews представители Fplus.

«Смартфоны (на «Авроре» – прим. CNews) имеет смысл использовать, подключив к «Аврора Центру», который развернут в конкретной организации, а также в исследовательских целях – именно поэтому среди покупателей немало разработчиков, которые хотят изучить работу ОС. Самостоятельно подключиться к «Аврора Центру» нельзя, логика этой ОС сугубо корпоративная», – добавили в Fplus.

Бизнес более сговорчив

В коммерческом сегменте, по данным Fplus, продажи планшетного компьютера Life Tab Plus и смартфона R570E идут активнее. «В B2B-сегменте продано и законтрактовано несколько тысяч устройств», – заявили CNews представители Fplus, не назвав точное количество реализованных гаджетов.

В числе бизнес-клиентов, закупивших устройства на «Авроре» – компания РЖД, которая предоставляет их проводникам в своих поездах. Также их применяет ГУП «Пассажиравтотранс» – как сообщал CNews, в ноябре 2023 г. организация запустила пилотный проект по переходу на электронные путевые листы и внедрению мобильного рабочего места сотрудников. Основой этого рабочего места стал смартфон Fplus R570E с «Авророй» на борту.

Планы на будущее

На вопрос редакции о наличии или отсутствии планов по продажам гаджетов с «Авророй» в российском потребительском сегменте в Fplus не ответили. «Мы участвуем в этой инициативе ради развития рынка и популяризации национальной ОС «Аврора», – заявили CNews представители Fplus.

Фото: Fplus Скоро устройств на «Авроре» станет ощутимо больше

По их словам, для них основная целевая аудитория – это компании, то есть корпоративный рынок. «В этом году (в 2024 г. – прим. CNews) мы планируем расширить ассортимент устройств на ОС «Аврора» и выпустить новые современные модели», – добавили они, не уточнив сроки выпуска устройств, их тип и количество моделей.

«Мы планируем существенно расширить географию продаж и готовы к расширению продаж не только в собственной сети «Всесмарт», но и в сотрудничестве с другими ритейлерами, которые, в свою очередь, давно проявляют интерес к подобным новинкам мобильного рынка, – сообщил CNews заместитель генерального директора Fplus по развитию собственных торговых марок потребительской электроники Иван Пайков. – Ожидаем пропорционального роста продаж».

Напомним, что «Аврора» – это переименованная мобильная платформа Sailfish Mobile OS Rus, у истоков которой стоят выходцы из Nokia. В 2011 г. они основали компанию Jolla и создали мобильную систему Sailfish OS. В 2016 г. лицензию на Sailfish OS приобрела российская компания «Открытая мобильная платформа». На базе компонентов системы была создана Sailfish Mobile OS RUS, позднее получившая название «Аврора». Разработку ОС «Аврора» ведет «Открытая мобильная платформа», которая с 2018 г. является дочерней компанией ПАО «Ростелеком». С 2023 г. «Ростелекому» принадлежат 99% компании.