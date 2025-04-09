Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 172593
ИКТ 13422
Организации 10522
Ведомства 1452
Ассоциации 992
Технологии 3415
Системы 25357
Персоны 74046
География 2791
Статьи 1513
Пресса 1205
ИАА 690
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2601
Мероприятия 849

Марвел-Дистрибуция Fplus Life Tab серия планшетов



09.04.2025 «Аэрофлот» первой из российских авиакомпаний внедрил отечественные планшеты для экипажей 1
29.08.2024 Эдуард Батанов, «Авроид»: Рано или поздно нужно прийти к безопасному использованию мобильных устройств 1
29.07.2024 Поворот в сторону пользователей: решение повседневных задач на рабочем устройстве с «Авророй» через «Авроид Платформу» 1
22.05.2024 В России создан суверенный планшет, способный работать на четырех операционных системах 1
28.03.2024 «Аэрофлот» мигрирует с iPad на планшеты с российской ОС 1
06.03.2024 Россияне купили за 4 месяца 800 смартфонов и 130 планшетов Fplus на ОС «Аврора». Производитель удовлетворен. Опрос 2
12.02.2024 Компания ЭОС выпустила новую версию сервера мобильных приложений (CMP) для EOSmobile 1
30.01.2024 Мобильное приложение EOSmobile (ЭОС) теперь работает на отечественном планшете Т1100 с российской ОС «Аврора» 2
11.12.2023 Мобильное приложение EOSmobile (ЭОС) теперь работает на планшете Т1100 российского производителя оборудования Fplus 1

Публикаций - 9, упоминаний - 11

Марвел-Дистрибуция и организации, системы, технологии, персоны:

Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 284 7
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 435 6
ЭОС - Электронные офисные системы 1183 3
Ростелеком 9846 3
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Авроид - Avroid 27 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5687 1
SITA - Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques 124 1
Jolla - Sailfish Holding 82 1
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 297 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Ф-Плюс Оборудование и разработки - СК-СХД 10 1
Ред Софт - Red Soft 760 1
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 329 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4057 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4985 1
Telegram Group 2115 1
Oracle Corporation 6741 1
РЖД - Российские железные дороги 1931 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 808 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Всёсмарт 19 1
Пассажиравтотранс СПб ГУП 11 1
Почта России ПАО 2140 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11892 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1411 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3313 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1394 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1372 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25758 8
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12320 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67808 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12712 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24528 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11373 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24764 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20136 3
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21016 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3905 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14540 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9449 2
Push Notifications - Web Push Notifications - Push-уведомления - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 808 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14029 2
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9747 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13941 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4573 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24484 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11782 2
Google Android - приложения и разработчики 604 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8218 2
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3877 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1080 1
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1196 1
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3486 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2570 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10283 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30219 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12749 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51885 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5179 1
B2G - Business-to-government - Бизнес правительству - отношения между бизнесом и государством 334 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7729 1
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны 1035 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12151 1
БТиЭ - Потребительская электроника - Электронные приборы - Электронная техника - Consumer Electronics 676 1
ОС Мобильная - Mobile OS - Мобильная операционная система - Mobile Operating System 618 1
USB Type-C - USB-C - USB 3 1971 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7378 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12644 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 846 7
Google Android 14169 6
VK RuStore - Рустор 371 5
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 919 3
ЭОС EOSmobile - Сервис Мобильных Решений (СМР) 17 3
Ростелеком ОМП - Аврора Центр - Sailfish Cloud RUS - Платформа управления мобильными устройствами 115 2
ЭОС СМР - сервер мобильных решений 34 2
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Авроид Платформа 14 2
Google Play - Google Store - Android Market 3325 1
ЭОС АИС МФЦ Дело 73 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1668 1
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ - РОМОС - Российская мобильная операционная система 53 1
Apple iPad 3875 1
Apple iOS 7912 1
Apple iPad mini 420 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - защищённые смартфоны 5 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1005 1
НТЦ ИТ Роса - РОСА маркет 5 1
Ruteq - Р-фон - серия смартфонов 38 1
НТЦ ИТ Роса - РОСА мобайл - ROSA Mobile - мобильная операционная система 78 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2780 1
Google AOSP - Android Open Source Project - Android Open Source Platform 120 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5006 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7142 1
Huawei Harmony OS - HMOS - Harmonica 193 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 750 1
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 688 1
НТЦ ИТ Роса - РОСА коннект 2 1
Батанов Эдуард 16 2
Филатов Евгений 28 1
Пантелеев Олег 6 1
Пайков Иван 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 147118 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52406 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2496 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1922 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43776 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17652 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8823 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51964 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24499 2
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 874 2
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 295 1
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 938 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5754 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7078 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3478 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4965 1
Минтранс РФ - ЭПЛ - электронный путевой лист - ГИС ЭПД - государственная информационная система электронных перевозочных документов - ЭТрН - электронная транспортная накладная 309 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6271 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48740 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29682 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1302 1
Ведомости 1053 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1351938, в очереди разбора - 760206.
Создано именных указателей - 172593.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Лучшие 4K-телевизоры для дачи: хиты продаж

Обзор книги на цветных электронных чернилах Digma P6: больше, чем просто «читалка»

Обзор беспроводных наушников Baseus Bowie H1i: Hi-Res Audio, 100 часов работы и ANC

Показать еще

Наука

Квантовая машина времени реальна? Новое исследование бросает вызов всему, что мы знаем

Найдены следы динозавра возрастом 166 миллионов лет, он был размером с пони

Сталагмиты из древней пещеры показали, что Сахара была оазисом еще 8000 лет назад
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153