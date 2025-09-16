Разделы

НТЦ ИТ Роса РОСА маркет


УПОМИНАНИЯ


16.09.2025 Завершено тестирование «КриптоАРМ Mobile» на ОС «РОСА Мобайл» 2.1 1
28.11.2024 «Роса Мобайл» получила сертификат ФСТЭК по 4 уровню доверия 1
25.11.2024 RuStore и НТЦ ИТ РОСА подписали соглашение о сотрудничестве 1
06.06.2024 Первым партнерским нативным приложением для ОС «РОСА Мобайл» на «Р-Фон» стал «Р7-Офис» 1
22.05.2024 В России создан суверенный планшет, способный работать на четырех операционных системах 1
18.12.2023 Показан российский смартфон «Р-фон» с поддержкой приложений для Android. Цена засекречена. Опрос 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

НТЦ ИТ Роса и организации, системы, технологии, персоны:

НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 362 5
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 464 2
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 324 1
Ростелеком 10112 1
Xiaomi 1892 1
Ред Софт - Red Soft 897 1
MediaTek - Ralink 547 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4348 1
Ruteq - Рутек 33 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4668 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26636 5
Application store - магазин приложений 1335 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25173 3
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21498 3
Google Android - приложения и разработчики 631 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12796 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7545 2
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6141 2
USB Type-C - USB-C - USB 3 2083 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9697 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3067 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22006 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25514 2
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1659 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12136 2
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2419 2
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10036 2
Эмулятор - Emulation 278 2
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2203 2
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2659 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55254 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4640 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12556 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6260 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70713 1
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1282 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14809 1
UFS - Universal Flash Storage - Универсальный флеш-накопитель - eUFS - Embedded Universal Flash Storage - Встраиваемый универсальный флэш-накопитель 272 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5037 1
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2602 1
Фотокамеры - Объектив диафрагма - F2.4 и другое - Байонет 784 1
Наушники - Headphones 4188 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6799 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2930 1
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2121 1
Аккумулятор литий-полимерный электрический - Аккумулятор литий-ионный полимерный электрический - Lithium-ion polymer battery - Li-pol, Li-polymer, LIP, Li-poly 225 1
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2348 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5813 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10446 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12766 1
НТЦ ИТ Роса - РОСА мобайл - ROSA Mobile - мобильная операционная система 88 5
Ruteq - Р-фон - серия смартфонов 44 5
Google Android 14485 3
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 904 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2841 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5081 2
VK RuStore - Рустор 456 2
НТЦ ИТ Роса - Диск 3 2
НТЦ ИТ Роса - РОСА мессенджер 6 2
НТЦ ИТ Роса - РОСА Контроль 4 2
НТЦ ИТ Роса - РОСА коннект 2 2
Apple iOS 8122 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1176 1
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 698 1
Xiaomi MIUI - MI User Interface - Операционная система на Android 271 1
Google AOSP - Android Open Source Project - Android Open Source Platform 132 1
НКТ - Р7-Офис 442 1
НТЦ ИТ Роса - Кобальт - Linux 183 1
AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 392 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 943 1
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 249 1
Apple iPhone 15 150 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus Life Tab - серия планшетов 9 1
MediaTek MT - MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 415 1
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Desktop - RELD 116 1
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1154 1
Huawei Harmony OS - HMOS - Harmonica 210 1
Карпицкий Олег 77 2
Кадомский Вячеслав 65 1
Мостовой Антон 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 153120 6
Китай - Тайвань 4087 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2042 1
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 342 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9740 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25408 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50302 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8110 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6710 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53928 1
