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НТЦ ИТ Роса РОСА Контроль
НТЦ ИТ Роса и организации, системы, технологии, персоны:
|НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 326 2
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4035 1
|Ruteq - Рутек 30 1
|Карпицкий Олег 71 2
|Афанасьев Олег 26 1
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