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НТЦ ИТ Роса РОСА Контроль


31.03.2025 «РОСА Центр управления» теперь поддерживает корпоративные мобильные устройства на «РОСА Мобайл» 1
28.11.2024 «Роса Мобайл» получила сертификат ФСТЭК по 4 уровню доверия 1
25.11.2024 RuStore и НТЦ ИТ РОСА подписали соглашение о сотрудничестве 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

НТЦ ИТ Роса и организации, системы, технологии, персоны:

НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 326 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4035 1
Ruteq - Рутек 30 1
Технопарк-Мордовия 17 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4255 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51707 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25699 2
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Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2564 1
MDM - Master Data Management - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 470 1
ФСТЭК РФ НДВ - сертификат средств защиты информации по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей - ФСТЭК РФ СЗИ - Государственный реестр сертифицированных средств защиты информации 468 1
Google Android - приложения и разработчики 602 1
ФСТЭК РФ - ИТ.ОС - Методический документ Профиль защиты операционных систем 57 1
Native applications - Нативные приложения - Прикладные программы, оптимизированые под конкретные операционные системы 252 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7478 1
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Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2236 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24444 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4319 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11337 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3939 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20025 1
Push Notifications - Web Push Notifications - Push-уведомления - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 804 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7253 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30143 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14017 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4845 1
Ruteq - Р-фон - серия смартфонов 37 2
НТЦ ИТ Роса - РОСА мобайл - ROSA Mobile - мобильная операционная система 76 2
НТЦ ИТ Роса - РОСА маркет 5 2
НТЦ ИТ Роса - РОСА мессенджер 5 2
VK RuStore - Рустор 362 1
Google Android 14146 1
Huawei Harmony OS - HMOS - Harmonica 193 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 844 1
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Desktop - RELD 106 1
Карпицкий Олег 71 2
Афанасьев Олег 26 1
Россия - РФ - Российская федерация 146741 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51851 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6274 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8759 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1350114, в очереди разбора - 761279.
Создано именных указателей - 171999.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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