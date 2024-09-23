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Huawei Harmony OS HMOS Harmonica

Huawei Harmony OS - HMOS - Harmonica

   


23.09.2024 Знаменитый в России производитель ноутбуков полностью откажется от Windows. Чем ее заменят?

пуск ноутбуков с предустановленной ОС Windows, пишет The Register. Вместо нее будет устанавливаться HarmonyOS – новая экосистемная платформа Huawei, вышедшая в августе 2019 г. и на начальном эт
30.08.2024 Обзор HUAWEI MatePad SE 11": семейный планшет со стилусом

ов, 100 % sRGB, 400 кд/м2, сертификат TÜV Rheinland Процессор HUAWEI Kirin 710 Операционная система HarmonyOS 2.0 Оперативная память 4/6/8 Гбайт Хранилище 64/128 Гбайт Камеры Основная: 8 Мп (f/
29.07.2024 Ноутбук Huawei на уникальной ОС, «убийце» Windows и Android, будет работать на «комично медленном» процессоре

я Huawei работает над ноутбуком, который будет управляться сравнительно новой операционной системой Harmony OS Next. Это собственная разработка компании на замену Android и Windows, которую она
18.07.2024 Huawei готовит к выпуску «убийцу» Windows для ноутбуков и ПК. И эта ОС не на Android

кие программы она будет поддерживать – возможно, только АРР-файлы, ставшие стандартом для мобильной Harmony OS. Подавляющее большинство ноутбуков Huawei, по крайней мере, тех, что продаются за

14.11.2023 Китай объявляет Android войну на уничтожение. Крупнейшие техногиганты отворачиваются от этой ОС в пользу ее «убийцы»

ервисов и приложений под ОС Android, пишет портал Gizmochina. Они одна за другой открывают для себя Harmony OS – платформу китайского техногиганта Huawei, созданную 2019 г. буквально назло Goog
13.11.2023 Huawei совершает самоубийство. Ее смартфоны лишатся поддержки Android-приложений и станут бесполезными

юдей по-прежнему покупают гаджеты на Android и iOS. Huawei не раскрывает точное число пользователей Harmony OS и количество проданных устройств на ее основе. Разработчики всех стран, объединяйт
27.10.2023 Китай выпускает «убийцу» Windows с открытым кодом

особенной конфигурации. Как пишет Huawei Central, в ее основе будет лежать универсальная платформа Harmony OS компании Huawei, которая создавалась в качестве замены Android. Исходный код систе
28.07.2022 Huawei крупно переделала своего «убийцу» Android. Что изменилось?

ти все функции системы, включая как внешнюю оболочку, так и скрытые от глаз алгоритмы безопасности. Harmony OS – это замена Android на смартфонах и других умных устройствах Huawei. Компания вып
28.06.2022 Хакер изящно и демонстративно обчистил на $100 млн кошельки известной блокчейн-фирмы

85 тыс. ETH или $99,3 млн Злоумышленник вывел криптовалютных активов Ethereum на общую сумму чуть менее $100 млн из известной блокчейн-компании Harmony. Основная платформа Harmony, Horizon Bridge — это кроссчейн-мост, который позволяет переводить криптовалюты между разными блокчейнами. Злоумышленники воспользовались им для вывод
04.03.2022 В России стартовали продажи нового планшета Huawei Matepad для офисных и образовательных задач

ei Consumer Business Group объявила о начале продаж в России нового планшета Huawei Matepad на базе Harmony OS 2, созданного для решения офисных и образовательных задач. Новинка оснащена безрам
16.02.2022 Huawei представляет новый планшет MatePad на базе Harmony OS 2

лучила безрамочный 2K-экран Huawei FullView с диагональю 10,4 дюйма, фирменную операционную систему Harmony OS, обновленный дизайн рабочего стола и четыре высокоамплитудных динамика с настройко
03.12.2021 Новая мобильная ОС Huawei работает намного быстрее Android. Назван срок ее появления в России

почти готова к запуску HarmonyOS 2.0 за пределами Поднебесной. Дерек Ю подчеркнул, что смартфоны на Harmony OS работают на 10% быстрее аналогичных моделей под управлением Android. Об этом говор
22.10.2021 Huawei создала совершенно новый язык программирования

Cangjie должен стать связующим звеном между двумя операционными системами Huawei – пользовательской Harmony OS и облачной OpenEuler. Он должен объединить их в сфере разработки приложений. Такую
16.09.2021 Количество пользователей операционной системы HarmonyOS 2 превысило 100 миллионов

Компания Huawei сообщила, что фирменную операционную систему HarmonyOS 2 установили более 100 млн пользователей. 2 июня 2021 г. было выпущено обновление д
27.08.2021 Huawei представляет обновление Harmony OS 2.0 для смарт-экранов Huawei Vision S

Huawei объявляет о начале распространения новой версии фирменной операционной системы Harmony OS 2.0 (2.0.0.191) для умных экранов Huawei Vision S. Обновление предлагает несколько
05.07.2021 Новая ОС Huawei громит ОС для iPhone. Детище Apple безнадежно отстало от китайского конкурента

брал в бенчмарке почти 183 балла, заняв первое место. На второй строчке оказался еще один аппарат с Harmony OS на борту – Huawei Mate 40E 4G, получивший 181,03 балла. Замыкает первую тройку еще
03.06.2021 В России появились дешевые смарт-ТВ Huawei с заменителем Android. Цена, видео

омпания Huawei привезла в Россию умные телевизоры Vision S на базе собственной операционной системы Harmony OS. Как сообщили CNews ее представители, на российском рынке будут доступны две модел
03.06.2021 Huawei создала «анти-Android» и выпустила кучу гаджетов на нем. Видео

есто Android Huawei анонсировала первые в мире устройства на своей собственной операционной системе Harmony OS 2.0. Это второе поколение оригинальной Harmony OS, премьера которого состоя
09.04.2021 Huawei рассказала о технологическом будущем Harmony OS

т возможности для отраслевой трансформации. Кроме того, Ван Чэнлу призвал к сотрудничеству игроков всех уровней, чтобы совместно построить успешную экосистему и сформировать эру мобильного интернета. HarmonyOS, являясь операционной системой следующего поколения, позволяет разнообразным умным устройствам подключаться и взаимодействовать друг с другом, обеспечивая плавное и адаптированное под
09.03.2021 Check Point представила Harmony для обеспечения безопасности удаленной работы

Check Point Software Technologies Ltd. запустила Check Point Harmony — первое унифицированное решение, которое предоставляет безопасное подключение к любому ресурсу, а также полную защиту конечных точек. Harmony защищает как корпоративные, так и л
03.02.2021 «Совершенно новая» мобильная ОС Huawei оказалась клоном Android. Доступ к ней разработчикам выдают по паспорту

Harmony OS 2.0 назвали форком Android Мобильная операционная система Harmony OS 2.0, которая позиционируется ее разработчиком – китайской Huawei – в качестве неза
17.12.2020 Представлена бета-версия HarmonyOS 2.0 для смартфонов

wei Developer Day 2020 в Пекине официально представила бета-версию собственной операционной системы HarmonyOS 2.0 для мобильных устройств. Релиз ознаменовал важный этап в создании комплексной и
16.12.2020 Huawei выпустила полноценную замену Android для своих смартфонов. Видео

Китайская альтернатива Android Компания Huawei выпустила операционную систему Harmony OS 2.0 для своих смартфонов, работающих под управлением ОС Android. Она, пишет ресурс
11.09.2020 Экосистема Honor развивается с новыми версиями HarmonyOS 2.0, EMUI 11 и HMS

дставлены обновления ключевых экосистемных продуктов Huawei и Honor: фирменная операционная система HarmonyOS 2.0, интерфейс EMUI 11 и платформа HMS (Huawei Mobile Services). Инновации, реализо
11.09.2020 Huawei выпустила ОС c открытым кодом на замену Android

Второе пришествие Harmony OS Компания Huawei провела презентацию своей новейшей ОС Harmony OS 2.0, ориен
10.09.2020 Huawei представила новые возможности умной универсальной экосистемы

Huawei анонсировала крупные обновления продуктов HarmonyOS 2.0, EMUI 11, HMS Core 5.0, Huawei HiLink и Huawei Research. Это позволит разработч
19.05.2020 Huawei выпустила дешевые смарт-ТВ на собственной ОС без Android. Видео

винок – отсутствие ОС Android TV, вместо которой Huawei использует платформу собственной разработки Harmony OS, которую она создавала специально для замены Android. Для Huawei телевизоры Honor

13.05.2020 Появились первые фото смартфона на собственной ОС Huawei

Замена Android Опубликован «живой» снимок первого в мире смартфона на Harmony OS – собственной мобильной платформе компании Huawei. Фотография появилась в китайско
03.09.2019 Выложен бесплатный компилятор приложений из Android в мобильную ОС Huawei. Обещан 60% рост скорости

Ключ в мир Harmony OS Компания Huawei запустила стабильную версию своего компилятора Ark с открытым исхо
09.08.2019 Huawei выпустила своего «убийцу» Android. В чем их отличия?

Китайский аналог Android Компания Huawei выпустила собственную универсальную операционную систему Harmony OS, известную также как Kirin OS и HongMeng. Платформа разработана для использования

20.04.2018 Schneider Electric представила решения Harmony eXLhoist Compact

Schneider Electric представила новую линейку систем радиоуправления Harmony eXLhoist Сompact – одни из самых компактных и простых в установке устройств для операций с подъемно-транспортным оборудованием. Новинка предназначена для оснащения подъемных механизмов

05.03.2014 Harmony Smart Keyboard - клавиатура для всего

Компания Logitech в рамках новой линейки Harmony представила беспроводную компактную клавиатуру Harmony Smart Keyboard. Harmony Smart Keyboard подключается к любым современным устройствам: компьютерам, планшетам, смартфо
07.11.2011 МТС запустила платформу Harmony Gateway для сжатия трафика при передаче данных в мобильных сетях

Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) объявила о запуске платформы Harmony Gateway для сжатия трафика при передаче данных в мобильных сетях, что позволяет сократить время загрузки контента и веб-страниц и увеличить скорость работы мобильного интернета МТС. Пла
26.10.2010 IBM заявила о прекращении поддержки Harmony

M заявил, что его компания будет содействовать ASF в “переходе на OpenJDK”. Однако руководитель ASF Джим Ягельски (Jim Jagielski) сообщил, что не получал от IBM каких-либо предложений о переводе кода Harmony в OpenJDK или об объединении сообществ Harmony и OpenJDK. По его словам, IBM следовало бы обсудить свои намерения с правлением ASF, прежде чем выбивать почву у них из-под ног. По
13.10.2010 IBM объединяет усилия с Oracle по разработке OpenJDK, оставляет Apache Harmony без поддержки

и осознали, что им невыгодно вести аналогичные работы поодиночке, и в результате усилия были объединены. Однако прибытие в полку OpenJDK одновременно является невосполнимой потерей для проекта Apache Harmony – альтернативной реализации Java, которая до сих пор пользовалась поддержкой IBM. Боб Сьютор пишет: “IBM будет работать с Oracle и сообществом Java над тем, чтобы сделать OpenJDK основн
26.11.2007 Продолжается подготовка модуля Harmony к штатной эксплуатации на МКС

пресс-служба Роскосмоса, командир экипажа Пегги Уитсон и бортинженер Дэниел Тани 24 ноября 2007 года осуществили второй выход в открытое космическое пространство в плане завершения подготовки модуля Harmony к штатной эксплуатации в составе МКС. Астронавты выполнили заключительные операции по прокладке электрических кабелей и патрубков системы терморегулирования между модулями Harmony

11.04.2007 Sun «задушит» свободный Java?

Проект Apache Foundation по разработке реализации Java SE 5 с открытым кодом, Harmony, натолкнулся на юридическое препятствие. Разработчики обратились к владельцу Java, Sun Microsystems, с открытым письмом. Проблема возникла с так называемым «Пакетом совместимости Java»,
02.09.2005 Logitech выпустила универсальный пульт ДУ Harmony 525

Компания Logitech представила пульт дистанционного управления Logitech Harmony 525 Remote. Стоимость модели — около €100. Универсальный пульт дистанционного управления Logitech Harmony может применяться для домашних кинотеатров, цифровых развлекательны
27.06.2005 Logitech Harmony: новые универсальные пульты ДУ

Компания «Алион», дистрибутор продукции Logitech, объявляет о начале официальных поставок в Россию универсальных пультов дистанционного управления Logitech серии Harmony. Пульты ДУ Logitech позволяют управлять практически всем набором домашней цифровой техники (телевизор, домашний кинотеатр, ресивер, DVD-плеер, видеомагнитофон, стереосистема, проектор,

10.09.2004 Logitech Harmony 676: пульт ДУ со сменными панелями

Компания Logitech анонсировала новые пульты управления домашними устройствами - Harmony 676. Новинка является первой универсальной моделью с интернет-поддержкой. Пульт позволяет контролировать любое устройство, снабженное инфракрасным ресивером. Всего один пульт способен у

Публикаций - 186, упоминаний - 311

Huawei Harmony OS и организации, системы, технологии, персоны:

Huawei 3954 117
Google LLC 11829 79
Apple Inc 12152 32
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 712 32
Samsung Electronics 10290 30
Xiaomi 1753 26
Huawei Mobile Services 72 26
Microsoft Corporation 24671 21
Intel Corporation 12219 16
Qualcomm Technologies 1831 15
Huawei CBG - Huawei Consumer Business Group 119 14
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 908 13
Oracle Corporation 6708 11
Yandex - Яндекс 7423 10
Dailymotion - Видеохостинг 41 9
Lenovo Group 2297 8
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5681 8
Broadcom Inc - Avago Technologies 529 8
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 405 8
IBM - International Business Machines Corp 9448 8
Ростелеком 9749 7
LG Electronics 3620 7
MediaTek - Ralink 528 7
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3955 7
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс 2219 7
AMD - Advanced Micro Devices 4248 6
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 188 6
Check Point Software Technologies 761 6
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 432 6
BBK OnePlus 216 6
Amazon Inc - Amazon.com 3014 5
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 300 5
BBK OPPO Electronics 385 5
Tsinghua Holdings - UNISOC - Spreadtrum Communications - Китайская фаблесс-компания 72 5
Lenovo Motorola 3502 5
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 324 5
Telegram Group 2026 5
Logitech 421 5
Odyssey Consulting Group - Одиссей Консалт - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 327 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4916 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7379 9
TÜV Rheinland Group 143 8
JD.com - Jingdong Mall 88 4
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 213 3
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 242 3
Unsplash 828 3
Hyundai Motor Company 389 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 481 2
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 389 2
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 2
TVzavr - ТиВиЗавр - онлайн-кинотеатр 42 2
Tvigle Media - онлайн-кинотеатр 73 2
Porsche Design GmbH 23 2
Лента - Сеть розничной торговли 2091 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 517 2
Boeing 1013 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 252 1
Walmart - Wal-Mart Stores 377 1
Beko 71 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 678 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 240 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 857 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1359 1
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 235 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 857 1
Porsche SE - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд 102 1
Совкомбанк Совесть 271 1
Meta Group 54 1
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Group - Deutsche Börse Frankfurt - Clearstream - Франкфуртская фондовая биржа 170 1
OSC - Orbital Sciences Corporation 56 1
Red Bull GmbH - Red Bull Racing - Red Bull Air Race - Red Bull Jump&Freeze - Red Bull Media House 29 1
НСПК - Национальная система платежных карт 820 1
China UnionPay - CUP, UPI - платёжная система 118 1
ИРТЕК 1 1
Y Combinator - венчурный фонд 51 1
Microsoft - LinkedIn 652 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 466 1
Wedbush Securities - Wedbush Morgan Securities 46 1
РЖД - Российские железные дороги 1913 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1224 23
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U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1526 14
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