Huawei крупно переделала своего «убийцу» Android. Что изменилось?

Huawei выпустила третье поколение своей системы HarmonyOS, которую она позиционирует в качестве замены Android. В версии 3.0 очень много изменений, направленных на улучшение пользовательского опыта и на повышение безопасности. часть «фишек» китайский вендор скопировал из Android.

Третье поколение HarmonyOS

Компания Huawei обновила операционную систему HarmonyOS до версии 3.0. Апдейт затронул почти все функции системы, включая как внешнюю оболочку, так и скрытые от глаз алгоритмы безопасности.

Harmony OS – это замена Android на смартфонах и других умных устройствах Huawei. Компания выпустила ее в августе 2019 г., почти сразу после того, как Google закрыла для нее доступ к своим сервисам – YouTube, Gmail и др.

Поначалу HarmonyOS не предназначалась для смартфонов – ее адаптировали под эти устройства лишь с релизом версии 2.0. Первое поколение ОС создавалось для смарт-ТВ и умной бытовой техники, а также для носимых устройств.

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Первое бета-тестирование HarmonyOS 3.0 проходит исключительно в Китае. Установить новую ОС могут пока лишь владельцы смартфонов флагманских линеек Р50 и Mate 40, а также пользователи телевизоров Smart Screen V65 Pro и Smart Screen V75 Pro и планшета MatePad Pro 12.6 2021 модельного года. Релиз стабильной версии предварительно запланирован на сентябрь 2022 г.

Кастомизация оболочки

Главное изменение в мобильной версии HarmonyOS 3.0, которое заметят пользователи – это модифицированная оболочка. Разработчики реализовали в ней концепцию так называемых «универсальных карточек», размещаемых на рабочем столе и позволяющих сортировать иконки установленных приложений. Их можно объединять по цвету пиктограмм, а также по категориям и выполняемым функциям.

Сходство с Android есть, но отдаленное

Дополнительно в HarmonyOS 3.0 для смартфонов и планшетов теперь можно объединять виджеты в стопки для более удобной компоновки. Также разработчики позволили менять размер и форму папок, чтобы у пользователей была возможность визуально кастомизировать оболочку без использования сторонних лончеров.

Копия Android

Работая над HarmonyOS 3.0, Huawei обращала внимание на то, что Google внедряет в свою ОС Android. В результате в HarmonyOS 3.0 появился центр конфиденциальности, по своим возможностям в точности повторяющий оный, появившийся в Android еще с релизом версии 12 в 2021 г.

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Центр конфиденциальности позволяет получить представление, какие действия то или иное приложение совершает в фоновом режиме, без уведомления пользователя. К примеру, здесь копятся данные, когда и как часто утилита обращается к камере и микрофону, когда подключается к интернету и т. д.

Как и Google, ежегодно оптимизирующая свою ОС, чтобы та потребляла меньше ресурсов, Huawei тоже сделала HarmonyOS 3.0 менее требовательной к «железу» устройств, на которых она установлена. С течением времени она не станет работать заметно медленнее, уверяют разработчики.

Все ради экосистемы

Huawei выпуском HarmonyOS 3.0 подчеркнула, что на базе своей ОС строит полноценную систему. Эту прошивку со временем получат смартфоны, планшетные компьютеры, смарт-часы и телевизоры, а также принтеры и устройства умного дома.

Для демонстрации этого Huawei создала умное МФУ PixLab V1, на котором с завода стоит HarmonyOS 3.0. Это струйный принтер для домашнего использования с интегрированным сканером, процессором 667 МГц, 8 ГБ ROM и 512 МБ оперативной памяти.

PixLab V1

Принтер укомплектован модулями Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 802.11n (2,4 и 5 ГГц), а также NFC. Заявленный ресурс – 4000 страниц в цветном режиме и 7500 страниц в черно-белом.

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Версия системы для смарт-ТВ научилась быстро менять источник звука. Пользователь может подключить к телевизору одновременно внешнюю акустику и беспроводные наушники и в режиме реального времени при помощи пульта переключаться между ними или встроенными в ТВ динамиками.

Отдельно Huawei усовершенствовала и HarmonyOS 3.0 для умных часов. После установки новой прошивки они получат возможность работать в паре со спортивными тренажерами, например, со звуковыми дорожками.

Презентация возможностей Harmony OS 3.0

Также Huawei сотрудничает с несколькими автопроизводителями и разрабатывает свою замену Android Auto. HarmonyOS 3.0 научилась транслировать на мультимедийный экран автомобиля изображение с дисплея смартфона для быстрого доступа, например, к списку контактов, или навигатору.

Перспективы HarmonyOS в России

Первую версию HarmonyOS выпустила в августе 2019 г., а HarmonyOS 2.0 подоспела в сентябре 2020 г. Поначалу она была доступна только в Китае, но в декабре 2021 г. Huawei объявила о ее глобальном запуске.

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Релиз HarmonyOS 2.0 за пределами КНР был назначен на начало 2022 г., и Россия была в списке стран, в которых она должна была появиться. Но в дальнейшем Huawei решила поддержать антироссийские санкции – начала закрывать свои магазины, сокращать поставки, увольнять сотрудников и удалять российское ПО из своего магазина приложений.

На момент публикации материала не было известно, собирается ли Huawei открывать доступ к HarmonyOS 3.0 россиянам, владеющей ее смарт-часами, телевизорами и другой техникой.